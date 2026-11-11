Brasilien: Ein halbes Jahrhundert Ethanolpolitik

Brasilien entwickelt weiterhin Ethanol mehr als fünfzig Jahre nach dem Start des Proálcool-Programms im November 1975. Seit August 2026 hat gewöhnliches Benzin vorübergehend 32% Biokraftstoff eingebaut. Flexible Fahrzeuge ermöglichen es den Autofahrern auch, ihren Kraftstoff basierend auf Preisen und Verbrauch zu wählen. Die Produktion kombiniert jetzt Zuckerrohr und Mais. Dieses Modell basiert auf einer langfristigen industriellen und regulatorischen Kette, deren Energie- und Umweltauswirkungen klar unterschieden werden müssen.

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Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Start des Proálcool-Programms baut Brasilien die Rolle von Ethanol im Verkehr weiter aus. Seit dem 1. August 2026 muss gewöhnliches Benzin vorübergehend 32% dieses Biokraftstoffs enthalten. Diese Entscheidung ergänzt die bereits angebotene Wahl für Autofahrer, die mit einem Flexmotor ausgestattet sind und mit Ethanol oder Benzin fahren können.

Der institutionelle Ausgangspunkt geht auf das Dekret vom 14. November 1975 über das nationale Alkoholprogramm zurück. Ziel war es, in einem vom Ölschock geprägten Kontext einen nationalen Kraftstoff zu entwickeln. Der 50. Jahrestag gehörte daher dem Jahr 2025: Im November 2026 nähert sich diese Politik ihrem 51. Jahrestag.

Die Kontinuität ist bemerkenswert, aber das Modell hat sich geändert. Die anfängliche Entwicklung basierte auf Zuckerrohr und öffentlicher Unterstützung für Produktion und Technologie. Sie verbindet nun die Einbauregeln, eine angepasste Automobilindustrie und die Produktion, in der Mais immer wichtiger wird.

Brasilianisches Ethanol geht auch durch Benzin

Die National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency gibt an, dass die Rate von 32% für gewöhnliches C-Benzin mit oder ohne Zusatzstoffe gilt. Premium-Benzin bleibt bei 25%. Die Maßnahme ersetzt vorübergehend den zuvor für gewöhnliches Benzin geltenden Satz von 30 %.

Der Beschluss des Nationalen Rates für Energiepolitik sieht 180 Tage ab dem 1. August vor, mit nur einer möglichen Verlängerung für denselben Zeitraum. Es ist daher noch keine endgültige Änderung von allen Arten auf 32%.

Das Ministerium für Bergbau und Energie stellt diesen Anstieg als Mittel zur Verringerung des Bedarfs an Benzinimporten vor. Er erklärt, dass die Entscheidung auf technischen Tests beruht, einschließlich des Betriebs von Fahrzeugen und Motorrädern. Die endgültige Annahme des neuen Gemischs oder eine höhere Rate bleibt mit zusätzlichen Bewertungen verbunden.

Der flexible Motor überlässt der Pumpe die Wahl

Ein weiterer Strukturierungsschritt war die Ankunft von flexiblen Autos im März 2003. Mit diesen Motoren kann der Anteil von Ethanol und Benzin im Tank gewechselt werden, ohne dass der Fahrer bei jeder Füllung den gleichen Kraftstoff aufbewahren muss.

Diese Auswahl verwandelt den angezeigten Preis in eine Berechnung der Nutzung. Ethanol enthält weniger Energie pro Liter: Ein niedrigerer Liter garantiert keine geringeren Kosten für die gleiche Strecke. Die allgemeine Regel in Brasilien ist zu prüfen, ob sein Preis rund 70% des Benzins bleibt.

Dieser Benchmark bleibt unverbindlich. Das entsprechende Verhältnis hängt vom tatsächlichen Verbrauch des Fahrzeugs mit jedem Kraftstoff ab. Zum Vergleich muss der Preis pro Liter durch die mit diesem Liter zurückgelegte Strecke geteilt werden. Die technische Flexibilität des Motors ist daher nur dann sinnvoll, wenn der Autofahrer auch die Kosten der Fahrt schätzen kann.

Zuckerrohr behält seinen Platz, Mais wächst

Laut Daten der Conab, die am 10. November 2026 von der Presse berichtet wurden, reichen die Produktionsschätzungen von 2025-2026 bis 37,5 Milliarden Liter. Zuckerrohr ist 27,33 Milliarden und Mais 10,17 Milliarden. Für 2026-2027 werden 41,9 Milliarden Liter prognostiziert, davon 11,9 Milliarden Mais.

Dieser letzte Wert ist eine Kampagnenprojektion, kein bereits produziertes Volumen. Es zeigt jedoch die Diversifizierung der Rohstoffe mobilisiert, um die Nachfrage der Autofahrer und die Verpflichtungen der Eingliederung zu erfüllen.

Die Energiefrage befreit nicht von einer genauen Umweltprüfung. Der nachwachsende Charakter des Rohstoffs bedeutet keine Emissionen. Die Auswirkungen hängen insbesondere von der landwirtschaftlichen Praxis, dem Energieverbrauch für die Umwandlung von Kulturen, dem Verkehr und der Flächennutzung ab.

Der Fall Brasilien zeigt vor allem, dass sich ein alternativer Kraftstoff mit der gesamten Kette entwickelt: landwirtschaftliche Produktion, Fabriken, Vertrieb, kompatible Motoren und öffentliche Vorschriften. Nach einem halben Jahrhundert bleibt Ethanol sowohl ein landwirtschaftliches Produkt, eine Wahl für den Fahrer als auch ein Instrument der Energiesicherheit.

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