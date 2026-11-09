Großbritannien will künstliche Intelligenz zu einer Priorität seiner G20-Präsidentschaft im Jahr 2027 machen. Andy Burnham kündigte auf dem von Emmanuel Macron organisierten internationalen Treffen am 9. November an. Der britische Premierminister schlägt vor, sein spezialisiertes Institut zu mobilisieren und internationale Standards zu entwickeln. Japan unterstützt auch die technische Zusammenarbeit bei Risiken, während Finnland seine Unterstützung für die gemeinsame Erklärung bekräftigt. Die Diskussion umfasst Regierungen, Forscher und Führungskräfte von Technologieunternehmen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die internationale Sicherheit der KI ist Gegenstand eines neuen Aufrufs, den das Elysée am Montag, dem 9. November 2026, angekündigt hat. Auf Initiative von Emmanuel Macron unterstützen Regierungen und Technologieunternehmen unabhängige Bewertungen, eine bessere Berichterstattung über Vorfälle und die Klärung der Verantwortlichkeiten.

Internationale Sicherheit der KI: Pariser Verpflichtungen

Nach Angaben der französischen Präsidentschaft verpflichten sich die Entwickler, über die bekannten Risiken zu informieren und Mechanismen der Unterbrechung der Modelle vorherzusagen. Bewertungen sollten böswillige Nutzung und Kontrollverlust umfassen. Nicht sensible Ergebnisse würden in ein öffentliches Verzeichnis eingespeist.

Anthropic, Microsoft, Mistral AI und OpenAI gehören zu den sieben teilnehmenden Unternehmen. Elysée kündigt die Unterzeichnung eines gemeinsamen Textes an. In seinem Kommuniqué wird jedoch kein Zeitplan für die Umsetzung oder eine Sanktionsregelung festgelegt.

London will den Fall vor die G20 bringen

Downing Street bestätigt Premier Andy Burnhams Teilnahme an diesem Remote-Treffen. In ihrem Bericht vom 9. November verbindet die britische Regierung Risikokooperation mit den erwarteten Vorteilen künstlicher Intelligenz. Er zitiert sein Potenzial in der Krebs- und Demenzbehandlung.

Andy Burnham schlug vor, die Expertise des britischen AI Security Institute zu mobilisieren. Er wollte auch künstliche Intelligenz an die Spitze der Diskussionen während der britischen Präsidentschaft der G20 im Jahr 2027 stellen. London will internationale Standards voranbringen und gleichzeitig Anwendungen von Technologie für große globale Herausforderungen fördern.

Japan betont technische Zusammenarbeit

Japans Premierminister Sanae Takaichi seinerseits verteidigte eine Stärkung des länderübergreifenden Austauschs zur Risikobewertung. In ihren Erklärungen nach dem Treffen zitierte sie die Expertise des japanischen Instituts für Sicherheit der KI. Sie betonte auch, dass Staaten unterschiedliche Ansätze zur Modellüberwachung verfolgen könnten.

Der finnische Präsident Alexander Stubb bekräftigte die Unterstützung seines Landes für die gemeinsame Erklärung. Er begrüßte die Anwesenheit von Wirtschaftsführern in dieser internationalen Diskussion. Der in Paris angekündigte Aufruf bleibt offen für neue Unterstützung.

Archivfotografie: Fassade des Elysée, 20. September 2020. Bildnachweis: AlSepPhoenix / Wikimedia Commons. Foto und Zusammensetzung Libnanews lizenziert CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Integrale Fotografie erhalten, typografische Bänder hinzugefügt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews