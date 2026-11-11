Naïm Kassem lehnt die Abrüstung unter Besatzung ab und akzeptiert eine Diskussion nach dem israelischen Rückzug und dem Ende der Vormundschaft. Seine Rede vom 11. November wirft eine Frage der Reihenfolge auf: Müssen wir auf den Rückzug warten, um Waffen anzugehen, oder parallel Verpflichtungen umsetzen? Analyse der Bemerkungen des Hisbollah-Führers im Lichte der offiziellen Texte und Entscheidungen des libanesischen Staates.

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Naïm Kassem schlägt keine Entwaffnung der Hisbollah vor. In seiner Rede vom 11. November behielt er seine Weigerung bei, die Waffen unter israelischer Besatzung abzugeben, während er zustimmte, sie nach einem Rückzug und dem Ende der von ihm als ausländische Vormundschaft bezeichneten Vormundschaft zu diskutieren. Diese Unterscheidung wirft ein Licht auf eine Intervention, die darauf abzielt, die militärische Kapazität der Partei zu erhalten, das Rahmenabkommen in Frage zu stellen und die Debatte auf die Reihenfolge der Verpflichtungen zu bringen.

Analyse. Der Text der Rede wurde um 19.54 Uhr von Al-Ahed, einem Medienunternehmen in der Nähe der Hisbollah, veröffentlicht. Es ist eine primäre Quelle der Kommentare des Führers, keine unabhängige Prüfung seiner Ansprüche.

Eine bedingte Diskussion, kein Versprechen der Waffenübergabe

Anlässlich des Märtyrertages der Partei legt der Generalsekretär der Hisbollah zwei Voraussetzungen für eine Diskussion über Rüstung fest: den israelischen Rückzug und das Ende der Vormundschaft. In derveröffentlicht von Al-Aheddiese offenheit koexistiert mit einer ablehnung der abrüstung unter den gegenwärtigen bedingungen.

Der Unterschied ist entscheidend. Ein Thema an einem Verhandlungstisch zu akzeptieren bedeutet nicht, sein Ergebnis, einen Zeitplan oder einen Kontrollmechanismus zu akzeptieren. Diese Intervention als Akzeptanz der Abrüstung darzustellen, würde die Bedingungen beseitigen, die ihre Reichweite einschränken. Die Präsentation als eine Weigerung zu diskutieren, würde umgekehrt den politischen Spielraum, den der Führer behält, auslöschen.

Unsere Interpretation ist die eines bedingten Angebots, das es der Hisbollah ermöglicht, die Tür zum Dialog nicht vollständig zu verschließen, ohne ihre Hauptdruckmittel aufzugeben. Das Kriterium der Beendigung der Vormundschaft bleibt besonders offen: Im Gegensatz zu einem territorialen Rückzug wird es hier von keinem Verfahren zur Feststellung seiner Erfüllung begleitet.

Meinungsverschiedenheiten betreffen auch die Reihenfolge der Verpflichtungen

Kassem fordert eine Rückkehr zu den indirekten Verhandlungen und lehnt das Rahmenabkommen ab. Insbesondere beruft sie sich auf die Vereinbarung vom 27. November 2024, die Resolution 1701 und den Waffenstillstand. Aber diese Verweise können nicht auf die einzige Forderung eines israelischen Rückzugs reduziert werden.

Diedokument zur Einstellung der Feindseligkeiten, das 2024 an die Vereinten Nationen übermittelt wurdebekräftigt die Entwaffnung bewaffneter Gruppen und behält Waffen offiziellen Streitkräften vor. Sie sieht auch die Einstellung israelischer Offensiven, die Verhinderung von Angriffen aus dem Libanon und einen mit dem Einsatz der libanesischen Armee koordinierten israelischen Rückzug vor. Die Abfolge des Wartens auf den Rückzug, um mit der Diskussion über Waffen zu beginnen, ist daher eine politische Position von Kassem, keine vollständige Restitution des Textes.

Dieser Unterschied widerspricht zwei Logiken. In der ersten behält die Hisbollah ihre Bewaffnung als Garantie, bis die israelischen Verpflichtungen erfüllt sind. In der zweiten sind Rückzug, Einsatz der Armee und Behandlung von nicht autorisierten Waffen Teil eines Prozesses, der gemeinsam durchgeführt werden soll. Das Hindernis ist daher nicht auf den Mangel an Vertrauen beschränkt: Es betrifft die Definition dessen, was zuerst erreicht werden muss.

Verteidige die Armee, ohne sofort die Exklusivität von Waffen anzuerkennen

Der Führer begrüßt die Armee und ihre Rolle im zivilen Frieden, lehnt jedoch bedingte Hilfe ab. Er kritisierte auch die fünf Botschaften, die an der Debatte über die in Dahr al-Baydar beschlagnahmten Sprengstoffe beteiligt waren. Diese Elemente werden auch vonEast Today in seinem Bericht vom 11. November.

Die Frage dieser Unterscheidung ist intern. Die Armee als Institution zu unterstützen bedeutet nicht zu akzeptieren, dass sie allein bewaffnete Gewalt ausübt. In der Argumentation der Partei ist es möglich, das Militär zu schätzen, während die Politik bestritten wird, die der Staat von ihnen verlangt. Die Rede versucht somit, die Legitimität der militärischen Institution von den Anforderungen der Abrüstung zu trennen.

Diese Anforderungen sind nicht nur fremd. Diebeschluss der libanesischen Regierung vom 2. März 2026, mitgeteilt an die UNOverbietet die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Hisbollah, fordert die Übergabe ihrer Waffen und bekräftigt die ausschließliche Zuständigkeit des Staates für Krieg und Frieden. Die Reduzierung der Abrüstung auf externen diplomatischen Druck lässt eine libanesische Entscheidung beiseite.

Eine regionale Wette, die es nicht wert ist, die Verpflichtungen zu ändern

Kassem stellt die politischen Schwierigkeiten von Donald Trump und Benjamin Netanyahu als Chance dar. Diese Einschätzung gehört zu seinem Argument. Es zeigt nicht die Aufgabe des Rahmenabkommens oder das Verschwinden internationaler Anmeldungen.

Dieerklärung der G7 nach ihrem Treffen in Paris am 9. und 10. Novemberunterstützt weiterhin die Resolution 1701 und den trilateralen Rahmen. Sie verbindet überprüfbare Abrüstung, israelischen Umzug und den Einsatz der libanesischen Armee. Ein politischer Machtwechsel kann die Verhandlungen verändern; er schafft die in diesen Texten festgelegten Verpflichtungen nicht auf.

Im Süden bleibt die Frage nach konkreten Garantien

Dieser Eingriff tritt auf, während im Süden immer noch über Streiks und Schüsse berichtet wird. Der Sachverhalt vom 11. November ist gesondert inunsere direktionmit ihren Quellen und Grenzen. Sie geben der Debatte über den Schutz der Einwohner unmittelbar Raum, ohne die Reaktion beider Seiten automatisch zu bestätigen.

Die Rede hält die Bereitschaft zum Kampf aufrecht, gibt aber nicht das Datum oder die operative Reihenfolge eines neuen Krieges bekannt. Der größte Teil seiner politischen Reichweite liegt woanders: Die Hisbollah behält ihre Waffen und stimmt zu, sie unter ihren Bedingungen zu einem zukünftigen Thema zu machen. Für den Staat bleibt die Herausforderung, das Versprechen einer Diskussion in überprüfbare Entscheidungen zu verwandeln und gleichzeitig den israelischen Rückzug und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Keines dieser Ergebnisse kann allein aus der heutigen Intervention abgeleitet werden.

Illustration: Khiam von Marjayoun gesehen, undatierte Archivfotografie. Es zeigt weder die Rede noch die Ereignisse vom 11. November 2026. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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