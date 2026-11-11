Jean-Noël Barrot hält eine weitere Eskalation zwischen Washington und Teheran weiterhin für möglich. In Paris unterstützte der französische Minister regionale diplomatische Bemühungen. Bei einem Treffen mit Katar und mehreren Partnern ging es um die iranische Krise. Keine endgültige Vereinbarung oder Zeitplan für die Wiedereröffnung der Straße von Ormuz wird offiziell bekannt gegeben.

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Jean-Noël Barrot glaubt, dass das Risiko einer weiteren Eskalation zwischen den USA und dem Iran « nicht völlig ausgeschlossen ist ». Der französische Außenminister sprach am 10. November in Paris zum Abschluss des G7-Treffens der diplomatischen Leiter. Seine Kommentare, berichtet vonaFPsich auf die verhinderung einer wiederaufnahme von streiks und die suche nach einem politischen ergebnis konzentrieren.

Vermeiden Sie eine Wiederaufnahme von Streiks

Laut der von der Agentur zitierten Erklärung spiegelt die Zeit, die während der zweitägigen Diskussionen für dieses Thema aufgewendet wurde, das Fortbestehen militärischer Risiken wider. Barrot erwähnt den Austausch mit seinem amerikanischen Amtskollegen und dann mit dem Premierminister von Katar.

Er sagte, er unterstütze regionale Bemühungen, die Straße von Ormuz wieder zu öffnen und eine politische Lösung, um weitere Streiks zu vermeiden. Sie stellt diese Ziele nicht als erreicht dar und kündigt keinen Zeitplan für die Umsetzung an.

Treffen mit Katar und Saudi-Arabien

Kommuniqué am selben Tagdas französische Ministerium bestätigt ein Arbeitstreffen mit dem katarischen Ministerpräsidenten und Außenminister Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani sowie mit den Leitern der saudischen, deutschen, britischen und italienischen Diplomatie.

Laut dem offiziellen Text diskutierten die Teilnehmer die iranische Krise und ihre sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Folgen für die Region und darüber hinaus. Sie betonten die Notwendigkeit, eine weitere militärische Eskalation zu verhindern und eine diplomatische Einigung zu erzielen, und bekundeten ihre Bereitschaft, dazu beizutragen.

Das Kommuniqué beschreibt eine Konsultation und ihre Ziele. Sie legt weder einen Verhandlungstext mit Teheran und Washington noch ein Waffenstillstandsabkommen oder einen vereinbarten Mechanismus zur Wiedereröffnung von Ormuz vor. Barrots Warnung kommt daher in einer Reihe von diplomatischen Konsultationen, deren Ausgang offen bleibt.

Der Eiffelturm und die Seine in Paris, ein Archivfoto aus dem Jahr 2013. Geografische Darstellung: stellt nicht die G7-Treffen im November 2026 dar. Ganzes Foto erhalten, redaktionelle Kleid Libnanews. © Pixabay / Pexels.

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