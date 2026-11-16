Die Audi Bank kündigt in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 einen wiederkehrenden Nettogewinn von rund 64 Millionen Dollar an. Die ungeprüften Konzernrechnungen zeigen einen Rückgang der Konzernaktienerträge, -erträge und -betriebskosten. In der Bilanz gingen Kundeneinlagen und Eigenmittel im Vergleich zum Dezember 2025 zurück. Die Bank verweist auf eine selektive Wiederaufnahme des Kredits, ohne in dieser Veröffentlichung neue Regelungen für die Rückzahlung von Einlagen anzukündigen.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die Audi Bank kündigt für die ersten neun Monate 2026 einen wiederkehrenden Nettogewinn von rund 64 Millionen Dollar an. Die ungeprüften Konzernberichte zum 30. September zeigen jedoch einen Ertragsrückgang, der den Aktionären der Gruppe zuzurechnen ist. Es erreichte £ 5.743,4 Milliarden, verglichen mit £ 8.536 Milliarden im gleichen Zeitraum von 2025.

Die Bank stellt diese beiden Indikatoren in ihrer Finanzberichterstattung separat dar. Der Dollarbetrag entspricht dem Gewinn, den er als wiederkehrenden bezeichnet. Die Gruppe teilt das Ergebnis in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung in libanesischen Pfund. Diese Zahlen stellen keine Ankündigung der Rückzahlung von Einlagen dar.

Audi Bank: Umsatz- und Ausgabenrückgang

Das Gesamtbetriebsergebnis betrug im Januar-September 2026 20.100 Milliarden Pfund, verglichen mit 31.568.1 Milliarden Pfund im Vorjahr. Die Nettozinsmarge sank auf 11.121,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 13.958,6 Milliarden US-Dollar. Die Nettoprovisionen bleiben deutlich näher an ihrem bisherigen Niveau: 7,707,4 Milliarden, verglichen mit 7,745.1 Milliarden.

Finanztransaktionen zeigen auch große Unterschiede zwischen den beiden Perioden. Die Nettogewinne aus Finanzinvestitionen stiegen von 17.180,2 Milliarden Pfund auf 88,1 Milliarden Pfund. In umgekehrter Richtung ist das Ergebnis der Marktoperationen mit 578,5 Milliarden wieder positiv, nach einem Verlust von 7.436,9 Milliarden.

Der Rückgang der Ausgaben reduziert die Einnahmen. Die Betriebsausgaben sanken auf 14.193,9 Milliarden Pfund, verglichen mit 21.810,2 Milliarden Pfund. Die Personalkosten stiegen jedoch auf 8.024.2 Milliarden, verglichen mit 7.396 Milliarden. Der Rückgang ist hauptsächlich auf andere Betriebsausgaben zurückzuführen, die auf 5.301,7 Milliarden US-Dollar fielen, verglichen mit 13.699,5 Milliarden US-Dollar.

Der Betriebsgewinn liegt damit bei 6.722 Milliarden Pfund, verglichen mit 9.458,5 Milliarden Pfund in den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Nach Steuern erreicht der konsolidierte Gewinn 5.743,5 Milliarden, bevor Minderheitsbeteiligungen berücksichtigt werden.

Eine niedrigere Bilanz als Ende 2025

Für die Bilanz umfasst der Vergleich den 31. Dezember 2025, nicht den September 2025. Zum 30. September 2026 beliefen sich die konsolidierten Vermögenswerte auf 1.295.842 Mrd. GBP, verglichen mit 1.353.435,4 Mrd. USD bei der vorherigen Schließung.

Die Kundeneinlagen stiegen von 1.152.566 Mrd. GBP auf 1.102.031,2 Mrd. GBP. Die Gesamteigenmittel gingen ebenfalls von 103 700,4 Mrd. auf 100 112,2 Mrd. zurück. Ausstehende Nettokredite und Vorschüsse an Kunden bleiben nahe am Dezember-Niveau: 101.090,8 Milliarden, verglichen mit 101.870,6 Milliarden.

Kreditrückforderung als selektiv angekündigt

Die Audi Bank berichtet, weiterhin neue Finanzierungen umsichtig und selektiv mit strengen Kreditkriterien bereitzustellen. Sie sagte auch, dass sie die Entwicklung ihrer Neo-Plattform fortsetze. Diese Leitlinien geben in dieser Veröffentlichung nicht das Volumen der in diesem Zeitraum gewährten neuen Darlehen an.

Das Liquiditäts- und Risikomanagement der Bank steht vor der Umstrukturierung des Sektors und des Rahmens für die Einlagenverarbeitung. Folglich ermöglicht seine Veröffentlichung nicht eine erhöhte Verfügbarkeit von Mitteln für jeden Antragsteller, die von dem angekündigten Gewinn abgezogen werden können.

In den Tabellen steht ausdrücklich « ungeprüft ». Die Audi Bank gibt an, dass sie die aufsichtsrechtlichen Offenlegungspflichten erfüllen und mit ihrem vollständigen Abschluss gelesen werden müssen. Insbesondere verweist sie auf ihren Jahresbericht 2025 und die begleitenden Informationen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews