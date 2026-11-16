Private Dienste: Preise maskieren den Rückgang von 2024

Private Dienstleistungen im Libanon veranschaulichen den Kontrast zwischen Preis und Aktivität in den Konten 2024. Die Branche, die persönliche Dienstleistungen, private Bildung und private Gesundheit umfasst, zeigt einen Anstieg der Wertschöpfung in täglichen Büchern um 59,0%. Seine Aktivität ging jedoch um 12,3% des Volumens zurück. Ein Anstieg des Deflators um 81,4 Prozent erklärt diesen Kontrast. Diese Ergebnisse stammen aus den revidierten Jahresabschlüssen des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Sie betreffen einen aggregierten Zweig, nicht jede Schule, jedes Krankenhaus oder jeden Beruf. Die Tarife können daher nicht getrennt auf private Gesundheit und private Bildung aufgeteilt werden. Die Tabelle enthält nicht die erforderliche Aufschlüsselung.

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Private Dienstleistungen im Libanon veranschaulichen den Kontrast zwischen Preis und Aktivität in den Konten 2024. Die Branche, die persönliche Dienstleistungen, private Bildung und private Gesundheit umfasst, zeigt einen Anstieg der Wertschöpfung in täglichen Büchern um 59,0%. Seine Aktivität ging jedoch um 12,3% des Volumens zurück. Ein Anstieg des Deflators um 81,4 Prozent erklärt diesen Kontrast.

Diese Ergebnisse stammen aus den revidierten Jahresabschlüssen des Zentralen Statistischen Amtes (CAS). Sie betreffen einen aggregierten Zweig, nicht jede Schule, jedes Krankenhaus oder jeden Beruf. Die Tarife können daher nicht getrennt auf private Gesundheit und private Bildung aufgeteilt werden. Die Tabelle enthält nicht die erforderliche Aufschlüsselung.

Private Dienstleistungen im Libanon: Preise und Volumen divergieren

Die gesamte aktuelle Wertschöpfung stieg von 260.893 Milliarden Pfund im Jahr 2023 auf 414.887 Milliarden Pfund im Jahr 2024. Der Anstieg beträgt 153,994 Milliarden Pfund oder 59,0%. Eine auf diese Beträge begrenzte Lesung würde eine starke Expansion zeigen.

Der CAS hat auch den Wert von 2024 zu Preisen von 2023: 228.718 Milliarden Pfund. Dieser Betrag ist niedriger als 2023. Der reale Rückgang betrug 12,33%, gerundet auf 12,3%. Es misst die Entwicklung der Aktivität nach der Preiskorrektur.

Der Deflator ergibt sich aus dem Vergleich der aktuellen 414 887 Milliarden mit den geschätzten 228 718 Milliarden zu Vorjahrespreisen. Der Anstieg betrug 81,4 Prozent. Die drei Ergebnisse sind konsistent: Ein sehr starker Preisanstieg kann den Nominalwert trotz eines Produktionsrückgangs nach oben bringen.

Private persönliche Dienstleistungen, Gesundheit und Bildung Ergebnis 2024 Wertschöpfung zu jeweiligen Preisen 414 887 Mrd. LL Wertschöpfung zu Preisen 2023 228 718 Mrd. LL Nominaländerung über ein Jahr +59,0 % Variation des Deflators +81,4% Volumenänderung -12,3 %

Detaillierte Raten werden aus veröffentlichten Werten neu berechnet. Der CAS zeigt sektorale Schwankungen, gerundet auf +81 Prozent für Preise und -12 Prozent für Volumen. Diese Rundungen erklären die leichten Unterschiede mit einer Multiplikation, die nur aus ganzen Raten gemacht wird.

Der Deflator ist keine Standardrechnung

Ein Deflator ist ein impliziter Preisindikator. Dies ergibt sich aus dem Vergleich zwischen einem aktuellen Wert und einer Volumenschätzung. Es misst nicht direkt die Rate einer Konsultation, eines Betriebs oder eines Schuljahres in einer bestimmten Einrichtung.

Der Verbraucherpreisindex reagiert auf eine andere Logik. Es folgt ein Korb von Haushaltsausgaben. Der Wertschöpfungsdeflator deckt die Produktion der Industrie ab, nach Abzug des Vorleistungen. Felder und Berechnungsverfahren unterscheiden sich.

Daher bedeutet ein Anstieg von 81,4% nicht, dass alle Krankenhaus- oder Schulrechnungen um diese Rate gestiegen sind. Es ist auch nicht möglich zu berechnen, was ein bestimmter Haushalt zusätzlich bezahlt hat. Dies würde detaillierte Tarife, die Struktur ihrer Ausgaben und die Modalitäten der Übernahme erfordern.

Eine Composite-Filiale mit sehr unterschiedlichen Dienstleistungen

Die Kategorie CAS umfasst persönliche Dienstleistungen neben privater Gesundheit und Bildung. Sie umfasst mehrere Abschnitte der Wirtschaftszweignomenklatur. Der Durchschnitt kann somit verschiedene Entwicklungen gemäß den Teilmengen kombinieren, ohne dass die Tabelle sie isolieren kann.

Öffentliche Produktion erscheint auf einer anderen Linie: Verwaltung, Bildung und öffentliche Gesundheit. Dieser Zweig zeigt einen Volumenrückgang von etwa 1% und einen Anstieg des Deflators von etwa 115% im Jahr 2024. Es ist auch nicht möglich, die Ergebnisse der Verwaltung, der öffentlichen Schule und des öffentlichen Krankenhauses zu trennen.

Es wäre daher irreführend, « private Gesundheit » und « öffentliche Gesundheit » direkt mit diesen beiden Linien zu vergleichen. Sie kombinieren unterschiedliche Aktivitäten. Der Vergleich kann die definierten statistischen Sätze umfassen, jedoch keinen isolierten Dienst.

Sinkendes nationales Wachstum

Der Beitrag des Privatsektors zur BIP-Schwankung erreichte 2024 etwa -1,4 Prozentpunkte. Es ist eines der wichtigsten Sets, die Aktivität nach unten ziehen. Die Zahl stellt nicht den Anteil geschlossener Betriebe oder eine Arbeitsplatzverlustrate dar.

Die langfristige Perspektive nuanciert auch die Diagnose. Bei Referenzpreisen 2019 erreichte die Wertschöpfung im Jahr 2024 9.977 Milliarden Pfund, verglichen mit 10.317 Milliarden Pfund im Jahr 2019. Das Niveau 2024 entspricht etwa 96,7% des Niveaus 2019. Es gelang ihm 2022 ein höheres Niveau, dann 2023 ein erster Rückgang.

In dieser Reihe wird nicht angegeben, ob sich die Zusammensetzung der Dienste geändert hat. Sie sagt nicht, wie viele Patienten die Pflege aufgegeben haben oder wie viele Studenten die Institutionen gewechselt haben. Eine aggregierte Tätigkeit, die sich ihrem früheren Niveau annähert, kann erhebliche Unterschiede in Bezug auf Zugang, Qualität und Verteilung abdecken.

Die Messung des Zugriffs erfordert weitere Kommentare

Der Rückgang des Volumens rechtfertigt die Suche nach zusätzlichen Daten über Anwesenheit und Vorteile. Es allein beweist nicht eine einzige Ursache. Der Bericht untersucht nicht die Auswirkungen von Preisen, Betriebsunterbrechungen, Bevölkerungsbewegungen oder Nachfrageänderungen auf diese Branche.

Die Konten umfassen 2024. Sie beschreiben nicht die November 2026 Preise oder Empfangskapazität. Um von dieser nationalen Maßnahme zur Situation der Familien überzugehen, werden die nächsten nützlichen Daten die Einschulung, Krankenhausaktivitäten, Reste und ihre Verteilung auf die Haushalte sein.

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