Fehler und Auslassungen: Verstehen Sie $ 2,4 Milliarden

Die « Fehler und Auslassungen » in der libanesischen Zahlungsbilanz erreichten in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 2,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit -0,5 Milliarden im Vorjahr. Dieser Vorzeichenwechsel weist auf eine signifikante Abweichung bei der Erfassung externer Transaktionen hin. Sie identifiziert nicht die Personen, Länder oder Kreise, die für diese Lücke verantwortlich sind. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische Überprüfung der Libanesischen Zentralbank vom Dezember 2025 stellt diese Beträge unter ihrer nicht klassifizierten Transaktionsüberschrift dar. Die Lücke zwischen den beiden Perioden beträgt etwa 2,9 Milliarden Dollar. Diese Variation bezieht sich auf eine statistische Nettoposition, nicht auf einen neu entdeckten Fonds oder eine auszuschüttende Fremdwährungsreserve.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die « Fehler und Auslassungen » in der libanesischen Zahlungsbilanz erreichten in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 2,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit -0,5 Milliarden im Vorjahr. Dieser Vorzeichenwechsel weist auf eine signifikante Abweichung bei der Erfassung externer Transaktionen hin. Sie identifiziert nicht die Personen, Länder oder Kreise, die für diese Lücke verantwortlich sind.

Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische Überprüfung der Libanesischen Zentralbank vom Dezember 2025 stellt diese Beträge unter ihrer nicht klassifizierten Transaktionsüberschrift dar. Die Lücke zwischen den beiden Perioden beträgt etwa 2,9 Milliarden Dollar. Diese Variation bezieht sich auf eine statistische Nettoposition, nicht auf einen neu entdeckten Fonds oder eine auszuschüttende Fremdwährungsreserve.

Statistische Fehler und Auslassungen: eine berechnete Abweichung, kein Bankkonto

Die Zahlungsbilanz vergleicht Transaktionen zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden. Eine wirtschaftliche Transaktion muss eine buchhalterische Überlegung haben: Die Zahlung eines Imports entspricht beispielsweise einer finanziellen Variation. In der Praxis stammen die Informationen aus unterschiedlichen Aussagen und Aussagen, die nicht perfekt passen.

Die Netto-Statistikfehler und Auslassungen zeigen die verbleibende Differenz. Es wird nicht durch Hinzufügen von Übertragungen erhalten, deren Autoren identifiziert, aber vor der Öffentlichkeit verborgen wurden. Es resultiert aus der Abstimmung der anderen Komponenten. Seine Anwesenheit macht es sichtbar eine Grenze der Daten, anstatt es in einem anderen Beitrag zu verstecken.

Im IWF-Statistikhandbuch wird betont, dass ein positiver Betrag unterverbuchte Einnahmen oder überschätzte Zahlungen umfassen kann. Unterschiede bei Transaktionen mit finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten können ebenfalls zum Ergebnis beitragen. Mehrere Ursachen können daher das gleiche Zeichen erzeugen.

Die 2,4 Milliarden messen nicht die gesamte informelle Wirtschaft

Die BDL verweist auf informelle Transfers als mögliche Quelle für nicht registrierte Einträge. Dieser Track ist keine verschlüsselte Aufschlüsselung der Position. Der Bericht enthält keine Liste von Transaktionen, um alle 2,4 Milliarden an ausländische Haushalte, an einen Sektor oder eine Organisation zu vergeben.

Es wäre auch falsch, diesen Betrag als Maß für Geldwäsche oder Schmuggel darzustellen. Eine schlecht registrierte Transaktion kann rechtmäßig sein. Umgekehrt kann eine illegale Transaktion in Statistiken unter einer Kategorie erscheinen, die ihre Art nicht offenbart. Eine buchhalterische Anomalie und eine strafrechtliche Qualifikation basieren nicht auf den gleichen Beweisen.

Ein fiktives Beispiel zeigt eine weitere Grenze. Angenommen, Einnahmen werden für 500 Millionen Dollar weggelassen und Zahlungen für 300 Millionen Dollar. Beide Fehler können teilweise ausgeglichen werden. Der Saldo würde nur $ 200 Millionen zeigen, während Bruttoauslassungen $ 800 Millionen erreichen würden. Diese Zahlen illustrieren den Mechanismus; Sie beschreiben den Libanon nicht.

Der Kalender der Aussagen kann das Ergebnis verschieben

Der IWF unterscheidet zwischen anhaltenden Unterschieden bei irregulären Bewegungen. Ein dauerhaftes Zeichen kann helfen, einen Deckungsbias zu identifizieren. Eine große Variation kann auch auf ein Kalenderproblem hinweisen. Dies sind Hinweise auf den Ursprung der Abweichung, keine automatische Diagnose.

Stellen wir uns für Lehrzwecke eine Ware vor, die am Ende einer Periode registriert ist, und ihren finanziellen Beitrag im nächsten. Der Vergleich der ersten Umfrage kann ein Ungleichgewicht ergeben, dann dasjenige, das einer Rückwärtsbewegung folgt. Ohne die Termine in Einklang zu bringen, könnten wir diese Zeitverzögerung für zwei aufeinanderfolgende wirtschaftliche Veränderungen in Kauf nehmen.

Der von der BDL veröffentlichte Vergleich umfasst Januar-September 2024 und Januar-September 2025. Sie behält somit die gleiche Dauer. Auf der anderen Seite beschreibt es nicht die Flüsse aller 2025, geschweige denn die des November 2026. In dem Bericht heißt es, dass externe Statistiken nach wie vor überprüfbar sind.

Hohe Balance erfordert detaillierte Abstimmung

Die 2,4 Milliarden US-Dollar sollten nicht mechanisch zu erhaltenden Überweisungen oder Reserven hinzugefügt werden. Die Post ist bereits am Abgleich der Konten beteiligt. Sie als eigenständige Ressource darzustellen, würde bedeuten, einem Rückstand, dessen Ursprung noch nicht feststeht, eine genaue wirtschaftliche Identität zu geben.

Um seine Entwicklung zu interpretieren, müssen Zahlungserklärungen mit den entsprechenden Handels- und Finanzdaten verglichen werden. Die Forschung sollte zwischen abwesenden Transaktionen, Beträgen, die schlecht bewertet werden, und Zeitunterschieden unterscheiden. Eine Überarbeitung einer Komponente kann den Rückstand reduzieren, ohne dass ein zusätzlicher Dollar in das Land gelangt.

Die zu erwartenden Informationen sind also nicht nur die nächste Summe. Eine Erläuterung der Revisionen und der engen Komponenten würde dazu beitragen, festzustellen, ob die Abweichung auf neu identifizierte Transaktionen oder eine Änderung der Messung zurückzuführen ist. Im Staat legen die Daten das Ausmaß der statistischen Diskrepanz fest, nicht die Identität seiner Beamten oder die Bestimmung der Mittel.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews