In Saida malt Tom Young die Erinnerung an den Süden

Die Ranin-Ausstellung, die am 30. Oktober in Hammam al-Jadid eingeweiht wurde, verbindet Dörfer mit gequetschten Tieren, der Erinnerung an die Bewohner und der Wiedergeburt eines kulturellen Ortes.

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In Saida vereint ein Gemälde von Tom Young zwei Bilder von Yarun: den Ort vor den Bombenanschlägen und was er danach wurde. Eine Moschee und eine Kirche erinnern an ein gemeinsames Leben, das der Künstler kannte, um beobachtet und gemalt zu haben. Dieses Werk gehört zu « Ranin », der Ausstellung, die am 30. Oktober 2026 in Hammam al-Jadid in der Altstadt eröffnet wurde.

Die zerstörten Orte und das Leben, das sie beschützten

Der von der Sharqi Foundation for Cultural Development and Innovation organisierte Kurs vereint mehr als fünfzehn neue Gemälde. Der Süden erscheint durch seine Dörfer, Ackerland und Erbe, einschließlich der römischen Überreste von Tyrus und Beaufort Castle.

Die Tabellen beziehen sich auch auf Schulen und Rettungsaktionen: einen zerstörten Schulbus, beschädigte Gebäude und Erste-Hilfe-Mitarbeiter bei der Arbeit. In seinen öffentlichen Erklärungen präsentiert Young die Malerei als eine Möglichkeit, sich Traumata zu nähern und das Gedächtnis zu bewahren, nicht als eine umfassende Bestandsaufnahme von Schäden.

Ein Porträt würdigt den Journalisten Amal Khalil, den der Maler kannte und der das Hammam besucht hatte. Die Ausstellung verbindet somit das Gedächtnis von Menschen mit dem von Orten.

Ein alter Hamam verwandelte den Kulturraum

Der Rahmen erweitert diesen Dialog. Die Arbeiten besetzen den ehemaligen warmen Raum, bekannt als « Beit al-Nar ». Sein Dach wurde während des Krieges 1982 beschädigt. Die Erinnerung an Gewalt liegt also nicht nur im Netz: Sie gehört auch zur Geschichte des Gebäudes.

Ranin ist Teil des Projekts « Revival », das im Oktober 2020 gestartet wurde. Die erste Ausstellung basierte auf den Erinnerungen ehemaliger Bewohner, die von ihren Besuchen im Hammam erzählten. Diese Geschichten halfen, eine Geselligkeit wiederherzustellen, deren Fotografien selten waren.

Sechs Jahre Wiederaneignung

Die Restaurierung hat traditionelle Techniken mit Kalk und Ton anstelle von Zement unter der Aufsicht von Omar Haidar mobilisiert. Der Veranstaltungsort veranstaltete dann Konzerte, Treffen und künstlerische Aktivitäten.

Für Sharqi-Präsident Said Bacho markiert diese neue Ausstellung sechs Jahre kulturelle Aktivität im Hammam. Die Eröffnung beinhaltete Tony Khourys kurzen Dokumentarfilm « Revival Continues », der der Reise der Website gewidmet ist. Youngs neue Serie setzt diese Geschichte fort, indem sie den Blick auf die Dörfer des Südens und die Erinnerungen ihrer Bewohner richtet.

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