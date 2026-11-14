Ungarn: Millionen im Fall Seszták beschlagnahmt

In Ungarn beschlagnahmten Ermittler Milliarden von Forint, Euro und Dollar im Verfahren gegen den ehemaligen Minister Miklós Seszták. Die Forschung am 12. und 13. November betraf Budapest und drei Landkreise. KDNP bittet ihn nun, sein Mandat zurückzugeben. Seine Verteidigung weist darauf hin, dass die offizielle Veröffentlichung das Bargeld nicht seinem Kunden zuschreibt. Verdachtsmomente im öffentlichen Auftragswesen werden weiterhin untersucht und stellen keine strafrechtliche Verurteilung dar.

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Arten, die in Wäldern begraben, in Gebäuden versteckt und in einem Safe aufbewahrt werden: Der Fall Seszták in Ungarn hat eine neue Dimension angenommen. Am 13. November 2026 kündigte das National Asset Recovery and Protection Office, die NVVH, eine wichtige Beschlagnahme an. Am nächsten Tag bat der Vorsitzende der christdemokratischen Fraktion den ehemaligen Minister, sein Mandat zurückzugeben. Seine Verteidigung bestreitet, dass die eingezogenen Beträge ihm zugeschrieben werden können.

Es sind zwei Zeitlichkeiten zu unterscheiden. Die Forschung fand am 12. und 13. November statt. Das offizielle Kommuniqué wurde am Freitagabend um 20:14 Uhr Budapester Zeit herausgegeben. Politische Reaktionen und die des Anwalts intervenierten am Samstag, 14. November. Die Entdeckung geht daher den Rücktrittsaufrufen voraus, die ihm einen neuen politischen Spielraum gaben.

Der Fall Seszták in Ungarn: Drei Währungen beschlagnahmt

Die NVVH gibt die Beträge an, ohne sie auf eine ungefähre Umrechnung zu reduzieren: 5.071.632.000 Forint, 2.658.350 Euro und 1.257.100 US-Dollar. Die Maßnahmen betrafen Budapest und die Bezirke Pest, Békés und Nógrád.

Nach Angaben des Amtes fanden die Ermittler Tickets in verschiedenen Arten von Caches. Ein Teil wurde im Wald begraben. Andere Beträge waren in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und einem Wohngebäude. Die Forschung führte auch zu einem hochwertigen Safe an einem versteckten Ort.

In dem Kommuniqué heißt es, dass die Agenten das Bargeld am 13. November beim ungarischen Finanzministerium hinterlegt haben. Er dankte der Polizei, dem National Bureau of Investigation, der Steuerverwaltung und dem Finanzministerium für ihre Unterstützung. Diese Ankündigung beschreibt eine Beschlagnahmeoperation im Strafverfahren. Es stellt keine richterliche Entscheidung dar, die festlegt, wem jeder Betrag gehört.

Counsel bestreitet die Verteilung von Geld

Diese Unterscheidung steht im Mittelpunkt der Antwort von Gábor Papp, dem Anwalt von Miklós Seszták. In einer am Samstagmorgen von der ungarischen Presse veröffentlichten Erklärung weist er darauf hin, dass in der Pressemitteilung Bargeld nicht als Eigentum seines Kunden dargestellt wird. Er kündigt nur Ermittlungsmaßnahmen in einem Fall an, der seinen Namen trägt.

Counsel erinnert daran, dass das Verfahren mehrere Verdächtige betrifft. Er wollte die Unterlagen zu den letzten Operationen einsehen und gab an, dass sie ihm noch nicht zur Verfügung stünden. Er beruft sich auch auf das Berufsgeheimnis, um bestimmte Elemente nicht zu entwickeln. Miklós Seszták fordert die Vergehen gegen ihn heraus.

Die Beschlagnahme und ihr verfahrensrechtlicher Kontext werden somit von der zuständigen Behörde dokumentiert. Die Herkunft der Mittel, ihr Bestimmungsort und ihre individuelle Bindung bleiben rechtliche Fragen. Die Darstellung dieser Arten als dauerhaft etablierte persönliche Bereicherung des ehemaligen Ministers würde die veröffentlichten Informationen übersteigen.

Verdacht auf öffentliche Aufträge

Miklós Seszták war von Juni 2014 bis Mai 2018 Minister für nationale Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft erinnert daran, dass ihr Portfolio die Aufsicht über den State Heritage Manager, die MNV und Verantwortlichkeiten im Transport umfasste. Die MNV übte die Rechte des Eigentümers an der Verkehrsgesellschaft Volánbusz aus.

In einer Pressemitteilung vom 22. September 2026 deckt die Staatsanwaltschaft ihren Verdacht auf. Berichten zufolge erhielten der ehemalige Minister und der Generaldirektor der MNV zwischen 2015 und 2018 über einen Vermittler über 11 Milliarden Forint ungerechte Vorteile. Die angeblichen Zahlungen beziehen sich auf Unternehmen in einem Vertragsverhältnis mit Volánbusz.

Die Staatsanwaltschaft beschreibt auch einen Abschnitt über öffentliche Bauvorhaben. Eine Baugruppe hätte vorgeschlagen, dem Minister 10 % des Vertragspreises über einen Vermittler zu zahlen. Es erwähnt über eine Milliarde Forint unfaire Vorteile in dieser Komponente, sowie etwa 270 Millionen in Schwimmbädern und Turnhallenprojekten. Dies sind vorwürfe von ermittlern, keine fakten, die durch eine verurteilung festgestellt wurden.

KDNP fordert Abgang des Parlaments

Am Samstag bat Bence Retvári, Vorsitzender der Fraktion der Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP), Miklós Seszták, sein Mandat zurückzugeben. Die Parteiseite übermittelte diesen Aufruf am 14. November um 12:57 Uhr Ortszeit. Der christdemokratische Führer bittet den Abgeordneten auch, sich den Behörden zu erklären.

Am Nachmittag gab Csaba Latorcai, Executive Vice-President von KDNP, bekannt, dass er die Eröffnung von Disziplinar- und Ethikverfahren beantragt habe. Sie beantragte auch die Aussetzung der Mitgliedschaft von Miklós Seszták während dieses Verfahrens. Diese von mehreren ungarischen Medien berichteten Schritte dürfen nicht mit einem tatsächlichen Rücktritt aus dem Parlament oder einem endgültigen Ausschluss verwechselt werden.

Die Reaktionen der alliierten Partei auf den Fidesz ergänzen ein Verfahren, das bereits seit mehreren Wochen begonnen hat. Am 28. September hob das Parlament die Immunität von Miklós Seszták auf. Ein Richter ordnete seine Haft am 30. September an und verlängerte sie am 28. Oktober bis zum 30. Januar 2027. Die Verteidigung hatte seine Freilassung oder eine Hausüberwachungsmaßnahme beantragt.

Die Entdeckung von Arten speist jetzt sowohl die Untersuchung als auch Anträge auf politischen Rückzug. Zu diesem Zeitpunkt ersetzen die Berufungen der KDNP nicht die persönliche Entscheidung des Abgeordneten über sein Mandat oder die gerichtliche Prüfung der beschlagnahmten Mittel.

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