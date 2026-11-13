Jezzine: Transformator im Einsatz

Elektrizität im Libanon kündigt die Rückkehr zur üblichen Versorgung von Jezzine und Umgebung seit dem 11. November an. Der 20 MVA Reservetransformator, der von Joub Jannine transportiert wurde, wurde in Paul-Arcache installiert und getestet. Dies geschah nach der Aufschlüsselung am 29. September. Kamal Hayek inspizierte die Einrichtungen am Donnerstag in Abstimmung mit dem Litani National Office. EDL bereitet auch die Ankunft eines 40-MVA-Transformators vor, um die zusätzlichen Bedürfnisse der Region zu erfüllen.

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Strom aus dem Libanon kündigt die Wiederherstellung der üblichen Versorgung von Jezzine und den benachbarten Ortschaften seit dem 11. November 2026 an. Der Jezzine-Leistungstransformator mit einer Leistung von 20 Megavoltampern (MVA) wurde im Kraftwerk Paul Arcache installiert, getestet und in Betrieb genommen. In ihrer Pressemitteilung vom 12. November wies die öffentliche Einrichtung auch darauf hin, dass sie die Ankunft von 40 MVA-Geräten vorbereitet, um die wachsende Nachfrage in der Region zu befriedigen.

Das Flugzeug ist jetzt in Betrieb von der Joub Jannine Station in West-Bekaa. Es arbeitet bei 66 und 15 Kilovolt Spannung. Seine Lieferung wurde am 6. November mit Unterstützung der libanesischen Armee vor Installationsarbeiten und technischen Tests durchgeführt.

Jezzines elektrischer Transformator ist in Betrieb

Die Intervention reagiert auf das Scheitern des 29. September, der den Dienst in den Gebieten Jezzin, Iqlim al-Kharroub und Umgebung stark reduziert hatte. EDL kündigte am 7. November eine weitere Installation an. Die Verteilung hat seit Mittwoch ihr Pre-Default-Regime wiedererlangt, so das Establishment.

Der Generaldirektor der EDL, Kamal Hayek, besuchte Paul Arcache am Donnerstag, den 12. November, mit dem Präsidenten der Gemeinde Aïchiyé, Marcel Aoun. Der Besuch, der in Abstimmung mit dem Generaldirektor des Nationalen Litani-Büros, Sami Alawiyé, organisiert wurde, konzentrierte sich auf die elektrischen Installationen der Anlage und ihrer Verarbeitungsstation nach der Inbetriebnahme.

Reserveausrüstung aus Bekaa übertragen

Der 20-MVA-Transformator war zuvor mehrere Jahre bei Joub Jannine in Betrieb. Eine 40-MVA-Ausrüstung hatte sie ersetzt, um den Anstieg der elektrischen Ladungen in der Station und im westlichen Bekaa zu begleiten. EDL hielt dann das alte Flugzeug in Reserve.

Laut der am 7. November veröffentlichten Erklärung war ein erster Umsiedlungsversuch auf den Widerstand der lokalen Einwohner und Beamten gestoßen. EDL behauptete, seine Teams seien daran gehindert worden, die Operation abzuschließen. Kontakte mit den politischen Behörden, den Sicherheitskräften und der Armee ermöglichten dann die Vertreibung am 6. November.

Die Einrichtung hatte sichergestellt, dass diese Mobilisierung eines Reserveflugzeugs die Fütterung von Joub Jannine und benachbarten Orten nicht beeinträchtigte. In seiner neuen Erklärung dankte er Präsident Joseph Aoun für seine Weiterverfolgung des Falls und der Armee für den Schutz der technischen Teams.

Ein 40-MVA-Transformator in Vorbereitung

EDL unternimmt nun die notwendigen Schritte, um einen 40-MVA-Transformator zum Hauptbahnhof von Paul Arcache zu bringen. Das angekündigte Ziel ist es, die zusätzlichen Bedürfnisse von Jezzine und der Umgebung auf Anweisung des Präsidenten der Republik zu erfüllen.

Diese Stärkung war bereits einer der Schritte, die der Südrat am 16. Oktober vorgestellt hat. Der Bericht wies darauf hin, dass der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau aufgefordert wurde, 40 MVA-Geräte für den zukünftigen Bedarf der Gemeinden von Jezzine zu installieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auch seine Vereinbarung angekündigt, die Reparatur eines 30 MVA-Transformators im Wasserkraftwerk Bisri zu finanzieren.

Der Ankunftsplan für die zukünftigen 40 MVA-Geräte wurde von EDL noch nicht bekannt gegeben.

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