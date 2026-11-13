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Essentials in 5 Minuten
Essentials vom 13. November 2026, 8 Uhr Ausgabe (Beirut). Südlibanon, iranischer Anspruch auf Bahrain nicht unabhängig bestätigt, Gespräche mit dem IWF, türkische militärische Zusammenarbeit, Nahrungsmittelentzug und Ukraine. Voll log: 4 min 48, kein Clip. Archive Fotos identifiziert und dem Bildschirm gutgeschrieben. Voice Vivienne en-FR.
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