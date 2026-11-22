Hakan Fidan bestätigt, dass die Türkei Saudi-Arabien hilft, sich zu verteidigen. Ankara habe keine Entscheidung über die Anwesenheit türkischer Soldaten im Jemen getroffen. Das türkische Gesetz zur Genehmigung des Mekka-Abkommens trat am 14. November in Kraft, ohne eine Genehmigung für den Einsatz zu stellen.

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Hakan Fidan bestätigte am Samstag, den 21. November, dass die Türkei die Verteidigung Saudi-Arabiens unterstütze. Der türkische Außenminister sagte, Ankara habe keine Entscheidung über die Anwesenheit türkischer Soldaten im Jemen getroffen. Diese Entwicklung unterscheidet die bereits an Riad geleistete Hilfe von einer Intervention auf jemenitischem Territorium.

Unterstützung für Riad ist keine Entscheidung, Truppen zu schicken

Auf die Frage im türkischen Fernsehen über die Mekka-Allianz sagte Hakan Fidan, dass « keine Entscheidung über die Anwesenheit von Soldaten im Jemen getroffen wurde ». Er fügte hinzu, dass die notwendige Verteidigungshilfe für Saudi-Arabien bereits bereitgestellt wurde. Der Minister erwähnte die technische Hilfe und erinnerte daran, dass die Zusammenarbeit zwischen Ankara und Riad in der Verteidigungsindustrie dem Pakt vorausging.

Die Note bezieht sich auf Ankaras Entscheidung zum Zeitpunkt des Interviews. Der Leiter der Diplomatie hat weder eine Intervention im Jemen angekündigt noch ausgeschlossen, dass danach eine andere Entscheidung getroffen werden könnte. Er erklärte auch, dass seiner Ansicht nach eine Verpflichtung der Truppen zum Krieg eine parlamentarische Entscheidung erfordert. Seine Erklärung stellt kein neues Mandat oder einen Zeitplan für die Entsendung dar.

Diese Entwicklung kommt, da der Streikaustausch zwischen der von Riad geführten Koalition und den Huthis die Debatte über die Rolle der saudischen Verbündeten anheizt. Am Freitag, den 20. November, forderte die Koalition Zivilisten auf, den Hafen von Hodeida zu verlassen. Die Huthis drohten mit Vergeltungsmaßnahmen, wenn der Hafen angegriffen würde. Fidan erklärte, dass die bereits gewährte Hilfe der Verteidigung Saudi-Arabiens diente.

Was das türkische Parlament genehmigt hat

Das am 7. August 2026 in Mekka unterzeichnete Gemeinsame Verteidigungsabkommen vereint die Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan. Am 5. Oktober kündigten die drei Länder in Riad ihre Absicht an, ihre gemeinsamen Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen zur Verteidigung des Königreichs in Übereinstimmung mit ihren nationalen Gesetzen umzusetzen. Das Kommuniqué zielte darauf ab, Saudi-Arabien zu unterstützen, ohne einen Einsatz im Jemen anzukündigen.

Am 5. November genehmigte das türkische Parlament das Gesetz Nr. 7597, das die Ratifizierung des Abkommens autorisiert. Dieses vom Präsidenten am 13. November genehmigte Gesetz wurde am folgenden Tag im türkischen Amtsblatt unter der Nummer 33430 veröffentlicht und trat am selben Tag in Kraft. Dieses Datum betrifft das türkische Recht: Es legt nicht die Erfüllung aller internationalen Formalitäten des Paktes oder die Entscheidung fest, Soldaten in ein anderes Land zu schicken.

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