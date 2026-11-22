Max Verstappen gewann den Las Vegas Grand Prix vor Lando Norris und Oscar Piastri, laut dem vorläufigen Ranking der FIA. Beide McLarens folgen innerhalb von zwei Sekunden. Pierre Gasly wurde Fünfter mit Alpine, Isack Hadjar wurde Vierzehnter, nachdem er im Rennen seinen Vorderflügel beschädigt hatte.

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Max Verstappen gewann den Las Vegas Grand Prix am Samstag, den 21. November, vor zwei McLarens von Lando Norris und Oscar Piastri. Der Red Bull Pilot schloss die 50 Runden in 1:27:39:624. Norris beendete bei 0,639 Sekunden und Piastri bei 1,529 Sekunden, laut der vorläufigen Rangliste, die von den Kommissaren des Internationalen Automobilverbands veröffentlicht wurde.

Piastri kehrt vom 17. Platz in Las Vegas zurück

Verstappen übernahm die Führung nach der fünfsitzigen Strafe gegen Kimi Antonelli, Autor der besten Qualifikationszeit. Der Italiener, der nach einem Wechsel des Antriebsstrangs auf den sechsten Startplatz verbannt wurde, belegte am Ende des Rennens noch den ersten Platz. Er wurde Vierter.

George Russell übernahm die Führung in der zweiten Runde, bevor Verstappen zurückkehrte. Das Sicherheitsauto griff nach der Kollision zwischen Sergio Pérez und Rafael Câmara ein. Das Rennen wurde in der 25. Runde wieder aufgenommen, wobei der Red Bull immer noch führend war. Verstappen und George Russell tauschten ihre Köpfe mehrmals, bevor die McLarens zum Kontakt zurückkehrten. Norris verdoppelte Russell in der 34. Runde und führte kurz an die Reihe. Verstappen belegte den ersten Platz. Russell blockierte seine Räder versuchend, an Antonelli in Runde 48 vorbeizukommen und wurde neunter. Piastri belegte den dritten Platz im Rennen, nachdem er nach einer Strafe auf dem Startplatz den 17. Platz belegt hatte.

Gasly Fünfter, Hadjar Vierzehnter

Pierre Gasly wurde Fünfter vor seinem Teamkollegen Alpine Franco Colapinto. Viertens spielte Isack Hadjar den ersten Platz, bevor er seinen Frontflügel beschädigte. Der Franzose wurde 14. Die angegebene Reihenfolge der Ankunft ist die der vorläufigen Rangfolge der FIA. Der nächste Grand Prix ist für den 27. und 29. November in Katar geplant, vor dem Finale in Abu Dhabi.

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