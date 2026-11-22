Am Sonntag, den 22. November, startete der Iran ein Programm zur Stromabschaltung für Haushalte und Unternehmen. Der nationale Betreiber Tavanir beruft sich auf Schwierigkeiten bei der Brennstoffversorgung von Kraftwerken. Die Dauer wird von den Sektoren und dem Wetter abhängen: Die Hypothese von zwei Stunden pro Tag ist nicht die am Anfang angekündigte Regel.

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Der Iran hat am Sonntag, den 22. November, die geplanten Stromausfälle für Haushalte und Unternehmen eingeleitet. Der nationale Betreiber Tavanir beruft sich auf eine unzureichende Brennstoffversorgung für die Anlagen. Die Zeitpläne werden nicht überall gleich sein, und die zwei Stunden Abschaltung pro Tag, die von seinem Direktor erwähnt werden, entsprechen einem deutlicheren kalten Szenario.

Stromausfälle in Iran: variable Dauer

Mohammad Allahdad, der Direktor von Tavanir, präsentierte das Gerät im iranischen Staatsfernsehen Samstag, 21. November. Beim Start sprach er von einer Unterbrechung von bis zu zwei Stunden über einen Zeitraum von zwei Tagen. Wenn sich die Kälte verstärkt, können einige Schnitte bis zu zwei Stunden am Tag dauern. Diese Zahl ist weder ein landesweiter Zeitplan noch ein Maß für den Sonntagsschluss.

In der Erklärung des Betreibers ist vorgesehen, die betreffenden Teilnehmer vor der Unterbrechung zu warnen. Tavanir gibt an, dass slots über die bargh-e man app, den bale messaging service, übertragen werden. Keine einzige Dauer pro Stadt oder Enddatum wurde in den konsultierten Erklärungen angekündigt.

Kraftwerke haben keinen Brennstoff

Tavanir führte die Maßnahme auf Schwierigkeiten bei der Lieferung von Brennstoff an Kraftwerke zurück. Wenn sie nicht genug produzieren können, um die Nachfrage zu befriedigen, reduzieren gestaffelte Kürzungen vorübergehend die Belastung des Netzwerks. Der Betreiber sagte, er wolle sein Funktionieren aufrechterhalten und die Verwendung von Beschränkungen bei produktiven Aktivitäten einschränken. Die Werbung richtet sich insbesondere an private und gewerbliche Abonnenten; Es bedeutet nicht, dass alle gleichzeitig gekürzt werden.

Präsident Massoud Pezeshkian sagte am Samstag, dass Angriffe auf die Gasinfrastruktur den Kraftstoffmangel verschärft hätten, als sich der Winter näherte. Kürzungen hatten Teheran und andere Städte bereits vor dieser Phase des Konflikts getroffen. Die Regierung stellt daher die jüngsten Schäden in Frage, die eine bereits bestehende Schwierigkeit verschärfen; Tavanirs Erklärung gibt nicht den Anteil der Beschränkungen an, die auf diesen Schaden zurückzuführen sind.

Vorerst legt der öffentliche Kalender den Start des Systems fest, nicht die Menge an Strom, die es sparen wird. In Machhad erklärte der lokale Distributor, dass eine beworbene Nische nicht unbedingt zu einem Schnitt führte: Die Ausführung hängt von der Belastung des Netzwerks ab.

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