Am 22. November 1943 verließen Becharah al-Khury und Riad al-Solh die Rashaya-Zitadelle. In Beirut schlagen die Abgeordneten bereits vor, dieses Datum zu begehen. Die amerikanischen Telegramme erlauben es uns, die Stunden zu verfolgen, die die Befreiung der Führer, den Rückzug der französischen Behörden und die Rückkehr der libanesischen Regierung trennen.

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Am 22. November 1943 kehrten Becharah al-Khury, Riad al-Solh und ihre Gefährten nach ihrer Haft in Rashaya in die Freiheit zurück. Am selben Morgen schlugen die Europaabgeordneten vor, dass das Datum zum Unabhängigkeitstag werden sollte, wenn die libanesischen Institutionen wiederhergestellt würden. Die diplomatischen Depeschen der Zeit zeigen, warum die Entlassung aus dem Gefängnis und die Rückkehr der Regierung in die Wirtschaft nicht verwechselt werden.

In Beirut eine Entscheidung vor der Rückkehr der Gefangenen

Am Montag, dem 22. November, sind die von den französischen Behörden verhafteten Führer noch nicht nach Hause zurückgekehrt, als sich die Menge in Beirut reformiert. Laut dem Telegramm, das an diesem Tag vom amerikanischen Generalkonsul George Wadsworth nach Washington geschickt wurde, gewannen Abgeordnete, die sich an der Spitze des Hauses der Regierung versammelt hatten, das Parlament, begleitet von mehreren tausend Menschen. Die französischen Truppen ließen sie passieren und die libanesische Gendarmerie hieß sie willkommen.

Die Abgeordneten treffen eine vorläufige Entscheidung: Wenn ihre Sache vorherrscht, wird der 22. November als Unabhängigkeitstag gefeiert. Das Telegramm macht weder ein Gesetz, das am Morgen erlassen wurde, noch die Ankündigung einer Vereinbarung mit den französischen Behörden. Auf der anderen Seite zeigt es, dass das Datum in Beirut gewählt wird, während die libanesischen Institutionen immer noch die Bedingungen für ihre Wiederherstellung in Frage stellen.

In der Nacht zuvor hatten Radiosender auf Arabisch angekündigt, Algier bereite sich auf die Freilassung der Gefangenen vor. Die Nachrichten hatten die Menge auf die Straße gebracht. Der Enthusiasmus war dann zurückgegangen: die anfänglichen Informationen beabsichtigten, nur den Präsidenten wiederherzustellen, während die Mobilisierung auch die Rückkehr der Regierung von Riad al-Solh forderte. Die Fortsetzung des Streiks spiegelt dann eine konkrete Forderung wider: Das Öffnen der Tore von Rachaya reicht nicht aus, wenn Regierungschef und Minister ausgeschlossen bleiben.

Ein französisches Dekret, das den Streit nicht schließt

Laut dem amerikanischen Telegramm heißt die Menge die ehemaligen Gefangenen gegen Mittag in der Residenz des Präsidenten willkommen. General Georges Catroux traf sich dann mit Béchara el-Khoury. In dem Bericht, der dem Konsul von der Präsidentschaft zugesandt wurde, schrieb Catroux die Aussetzungs- und Festnahmemaßnahmen Jean Helleu zu und kündigte ein Dekret an, das seine Entscheidungen aufhebt.

Am nächsten Tag sagte Wadsworth, dass der amtierende Generaldelegierte, Yves Chataigneau, dieses Dekret am 22. Abend unterzeichnet hatte. Es hebt die meisten Maßnahmen von Helleu auf, lässt aber den Artikel, der die Verfassungsabstimmung vom 8. November für ungültig erklärt. Mit anderen Worten, Frankreich zieht sich von der Räumung der Führer zurück, während es auf dem Papier seinen Einwand gegen das Recht des libanesischen Parlaments, die Verfassung ohne sie zu ändern, aufrechterhält. El-Khoury und seine Minister betrachten diesen Vorbehalt nicht als Zugeständnis ihrerseits.

Kabinett nimmt seine Funktionen nach der Freigabe wieder auf

Am 23. November übermittelte Catroux dem Präsidenten erneut die Meinung von Algier, dass die sofortige Rückkehr von Riad al-Solh und seinen Ministern nicht möglich sei. Becharah al-Khury weigert sich, sie auszuschließen. Das Kabinett ging nach Serail, wo der Premierminister bekannt gab, dass er seine Pflichten wieder aufgenommen hatte und eine Rückkehr zum normalen Leben forderte. Das folgende Telegramm bezieht sich auf eine neue Algier-Entscheidung, die die sofortige Wiederaufnahme der Macht durch diese Regierung akzeptiert.

Am 26. November begrüßte das US-Außenministerium die Freilassung der Führer und ihre Erholung. Sie ist jedoch der Ansicht, dass Verhandlungen über die Unabhängigkeit der Levante-Staaten weiterhin notwendig sind. Der 22. November markiert die Rückkehr von Rachaya und das Datum, an das die Abgeordneten gedacht haben. Die Wiederherstellung des Unternehmens erfolgte innerhalb der folgenden Stunden; Der Abzug der letzten ausländischen Truppen gehörte ihm 1946.

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