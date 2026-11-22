Ain und Jura gehen diesen Sonntag um 16 Uhr Pariser Zeit auf eine orangefarbene Regenflutuhr. Die heftigen Regenfälle werden in der Nacht weitergehen. In Pas-de-Calais bleibt die Canche nach Vigicrues für Überschwemmungen orange. Hier sind die betroffenen Bereiche und die Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie umziehen.

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Météo-France hat das Ain und den Jura in seinem Bulletin am Sonntag, den 22. November, um 6 Uhr morgens in orangefarbene Wachsamkeit für Regenfluten versetzt. Starke Regenfälle werden ab 16 Uhr am Montagmorgen erwartet. Im Pas-de-Calais betrifft die orangene Wachsamkeit ein weiteres Risiko: die Verschüttung der Canche.

In Ain und Jura steigt das Risiko ab 16 Uhr

Ain schließt sich dem Jura auf der orangenen Ebene an, um Regen zu überfluten. Die Episode wird am Sonntag ab 16 Uhr, Pariser Zeit, erwartet und wird in der Nacht fortgesetzt. Es ist keine orangefarbene Schneeglaswachsamkeit, obwohl ein Teil des Niederschlags in Form von Schnee auf die Reliefs von Haut-Jura fallen kann.

Kontinuierliche Regenfälle werden auf dem Jura-Massiv vorhergesagt, mit einem Risiko von Abfluss und lokalisierten Überläufen. In Ain zielt das Abteilungsbulletin auf den östlichen Teil des Departements ab, einschließlich des indischen Jura, Bugey und Revermont. Weather-France prognostiziert 70 bis 90 mm Niederschlag auf dem Relief der Haut-Jura, teilweise bis zu 100 mm und auf den Plateaus 60 bis 80 mm. Diese Werte sind Prognosen für die Episode, nicht bereits aufgezeichnete Messungen. Vor einer Reise, die am Ende des Tages oder in der Nacht geplant ist, überprüfen Sie das Bulletin Ihrer Gemeinde und den Zustand der Straßen.

In Pas-de-Calais bleibt die Canche in Orange

Der Newsletter Vigicrues des Bassins du Nord, der am Sonntag um 5:59 Uhr ausgestrahlt wird, hält die Canche orange. Der Service meldet erhebliche Überläufe und immer noch hohe Niveaus. In Brimeux zeigt das Bulletin ein Niveau an, das sich um 2,06 Meter stabilisiert, eine lokale Maßnahme, die nicht die Situation aller Ufergemeinden beschreibt.

Was zu überprüfen ist, bevor Sie die Straße nehmen

Météo-France empfiehlt, die Bewegung in den betreffenden Gebieten zu begrenzen, sich von Wasserläufen und Tiefpunkten zu entfernen und sich niemals auf eine wasserbedeckte Straße zu begeben, auch wenn sie flach erscheint. Respektieren Sie die angezeigten Schließungen und Abweichungen. Für Ain und Jura, folgen Sie der Météo-France Wachsamkeit Updates; in Pas-de-Calais, überprüfen Sie auch die lokalen Vigicrues Bulletin und Präfektur Anweisungen.

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