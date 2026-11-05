Das vereinigte Judentum der Tora weigert sich, Benjamin Netanjahu zu empfehlen, die israelische Regierung zu bilden. Auch die ultraorthodoxe Partei unterstützt Gadi Eisenkot nicht. Seine sieben gewählten Vertreter forderten Garantien für die militärischen Ausnahmen von religiösen Studenten. Diese Enthaltung stärkt Yashars Chancen, die erste Amtszeit des Präsidenten zu erhalten. Sie versicherte ihm jedoch keine Koalition. Isaac Herzog setzte seine Konsultationen fort, während Differenzen über Wehrpflicht und Zusammenarbeit mit arabischen Parteien die parlamentarische Sackgasse hielten.

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Unified Judaism of the Torah (UTJ) empfiehlt Benjamin Netanjahu nicht mehr, die nächste israelische Regierung zu bilden. Am Donnerstag, den 5. November 2026, verkündete die ultraorthodoxe Partei in Jerusalem ihre Enthaltung vor Präsident Isaac Herzog. UTJ empfiehlt niemandem, nicht mehr Gadi Eisenkot als der scheidende Premierminister. Diese Wahl schwächt Netanyahu in den Präsidentschaftskonsultationen und stärkt die Chancen, dass sein Rivale die erste Amtszeit erhält. Sie löst jedoch nicht die parlamentarische Sackgasse, die sich aus den Wahlen vom 27. Oktober ergeben hat.

UTJ empfiehlt niemandem, ohne Eisenkot beizutreten

Der Beschluss betrifft die sieben Ashkenas-Mitglieder der Versammlung. Seine beiden Komponenten, Degel HaTorah und Agudat Yisrael, wurden von ihren religiösen Autoritäten angewiesen, keinen Kandidaten zu unterstützen. Die erste hat vier gewählt, die zweite drei. Ihre Delegation präsentierte diese Position am zweiten Tag der Gespräche in der Präsidentenresidenz.

Diese Weigerung steht im Widerspruch zu Netanjahus Empfehlungen nach den letzten fünf Wahlen. Bisher konnte der Führer des Likud auf diese Ausbildung im Wettbewerb um die Amtszeit des Präsidenten zählen. Diesmal wollen ihre Vertreter Garantien für den Status von Schülern in religiösen Schulen vor jeglicher Verpflichtung der Regierung.

Ihre Enthaltung kam daher nicht einer Kundgebung im gegnerischen Lager gleich. UTJ empfahl weder Eisenkot noch ein anderes Mitglied des Parlaments. Die Formation behält ihre Anforderungen bei und präsentiert keinen Koalitionsvertrag. Seine Wahl lässt die Frage nach seinem Verhalten in den nächsten Verhandlungen und einem möglichen Vertrauensvotum offen.

Die Ankündigungen begannen am Mittwoch mit Degel HaTorahs Position. Das Interview vom Donnerstag verdeutlicht nun das der gesamten Gruppe. Dieser Unterschied zählt für Netanyahu: Die Reserve ist nicht mehr auf vier gewählte Mitglieder beschränkt, sondern auf die sieben Sitze, die sein traditioneller Partner gewonnen hat.

Militärische Ausnahmen im Zentrum der Meinungsverschiedenheiten

Der Streit beginnt mit der Wehrpflicht ultraorthodoxer Männer. UTJ fordert ein Gesetz zum Schutz der Schüler vor den Yeshivas, jüdischen religiösen Schulen, gegen die Verpflichtung, in der Armee zu dienen. Die Partei wirft Netanyahu vor, die erforderlichen Garantien nicht in die Gesetzgebung aufgenommen zu haben. Während der Konsultationen stellten ihre Vertreter diesen Antrag zuerst.

Dieser Fall hat ihre Allianz bereits geschwächt. UTJ hatte die Koalition im Juli 2025 nach den Verzögerungen bei den vorgeschlagenen Ausnahmen verlassen. Die Entscheidung vom Donnerstag verlängert diesen Streit in einer neuen institutionellen Phase. Sie kommt zu dem Zeitpunkt, da der scheidende Premierminister zeigen muss, dass er noch Partner zusammenbringen kann.

Die ultraorthodoxen Parteien gehen jedoch nicht alle in die gleiche Richtung. Shas, die hauptsächlich die Sefarad- und die östlichen Gemeinschaften vertritt, empfahl Netanyahu. Seine Beamten hoben die erneuerten Verpflichtungen des Führers des Likud zum Status religiöser Studenten hervor. Die beiden Formationen verteidigen somit eine vergleichbare Priorität, nehmen aber vor Herzog unterschiedliche Positionen ein.

Für Eisenkot garantiert diese Divergenz keine leichte Öffnung. Der ehemalige Stabschef verteidigt eine Ausweitung des Militär-, National- oder Zivildienstes. Mehrere Verbündete in seinem Block machen auch die Teilnahme ultraorthodoxer Frauen zu einem zentralen Ziel. Eine Verhandlung mit der UTJ sollte daher eine substanzielle Meinungsverschiedenheit überwinden, die über ihren gemeinsamen Widerstand gegen bestimmte Netanyahu-Entscheidungen hinausgeht.

Ein Vorteil für das Mandat, ohne Mehrheit erworben

Die Wahlen vom 27. Oktober ließen drei parlamentarische Gruppierungen zurück. Das Lager Netanjahu hält 53 Sitze, darunter die UTJ. Die nicht-arabischen Oppositionsparteien versammelten sich um Eisenkot und besaßen 48. Die arabischen Formationen insgesamt 19, aufgeteilt in die Gemeinsame Liste, mit elf Abgeordneten, und Rasam, mit acht. Keiner der beiden Hauptblöcke allein erreichte die 61 Sitze der absoluten Mehrheit.

Der Likud bleibt die erste Partei der neuen Knesset, mit 27 gewählt, vor Yashar, der Eisenkot-Partei, die 21 zählt. Aber die Klassifizierung der Parteien bestimmt nicht automatisch die Zuweisung des Mandats. Herzog berät sich mit Gruppen, um den Abgeordneten zu identifizieren, der eine Regierung bilden kann.

Nachsicht von UTJ reduziert die Unterstützung, auf die sich Netanyahu in dieser Phase verlassen könnte. Auf der anderen Seite genießt Eisenkot die angekündigte Unterstützung seiner eigenen Partei, der Demokraten, des Yisrael Beytenue und seiner eigenen Partei. Er kündigte auch am Mittwoch an, dass er es empfehlen würde. Mit seinen acht Abgeordneten vertraten die Parteien, die ihre Präferenz für Eisenkot zum Ausdruck brachten, 56 Sitze.

Diese Zahl ergänzt die angekündigte Unterstützung, da die Konsultationen fortgesetzt werden. Es ist nicht das Ergebnis einer Nominierung oder der Stärke einer Koalition. Die endgültige Position der Gemeinsamen Liste vor Herzog bleibt ebenfalls ein Element, dem gefolgt werden muss. Der Präsident muss noch die Hauptformationen hören, bevor er über seine Wahl entscheidet.

Arabische Partner bleiben entscheidendes Thema

Die Schwierigkeit von Eisenkot entsteht, sobald die Empfehlungen in ein Regierungsabkommen umgewandelt werden müssen. Die Zusammenarbeit zwischen ihren 48 Abgeordneten und den 19 gewählten arabischen Vertretern würde 67 Sitze repräsentieren. Dieser Zusatz übersteigt die absolute Mehrheit, bringt aber Parteien zusammen, die kein gemeinsames Programm oder Regierungsformel akzeptiert haben.

Avigdor Liberman illustriert diese Grenze. Der Führer von Yisrael Beytenu unterstützt Eisenkot, um das Mandat zu erhalten, lehnt jedoch eine Minderheitsregierung ab, die von der Unterstützung arabischer Formationen abhängig ist. Seine Partei bekräftigte diese Linie am ersten Tag der Konsultationen. Die Wahl des gleichen Kandidaten reicht daher nicht aus, um die Meinungsverschiedenheiten zwischen seinen Anhängern zu lösen.

Die Teilnahme an einer Koalition und die externe parlamentarische Unterstützung sind ebenfalls zwei verschiedene Optionen. Vertreter der Gemeinsamen Liste verwiesen auf die Möglichkeit, einen Wechsel zu unterstützen, ohne der Regierung beizutreten. Ra’am seinerseits hat seine eigene Richtung und Entscheidungen. Beide Gruppen können nicht als ein einziger Partner behandelt werden, der die Bedingungen von Eisenkot bereits akzeptiert hat.

Herzog hat das Mandat noch nicht erteilt

Die Gespräche begannen am Mittwoch nach der offiziellen Vorstellung der Wahlergebnisse in Herzog durch den Präsidenten der Wahlkommission, Noam Sohlberg. Donnerstagmorgen, nach UTJ, empfahl Otzma Yehudit Netanyahu. Zu den am Ende des Tages geplanten Treffen gehören die Delegationen von BhittingYachad, Yashar und Likud.

Der Kandidat hat 28 Tage Zeit, um zu versuchen, eine Regierung zu bilden. Herzog kann diese erste Periode um maximal vierzehn Tage verlängern. Das Mandat eröffnet eine Verhandlung; Es ersetzt nicht die Präsentation der Regierung und das Vertrauensvotum für die Knesset. Die scheidende Regierung bleibt bis zu ihrem Amtsantritt im Amt.

Der Likud wird voraussichtlich am Donnerstag um 20.30 Uhr seine Position in Herzog vorstellen, nachdem die Yashar-Delegation um 19.15 Uhr erwartet wird. Letztere Interviews müssen die Tabelle der Empfehlungen vor der Entscheidung des Präsidenten vervollständigen.

Quellen und Referenzen

Archivfoto: Benjamin Netanyahu, Foto veröffentlicht von Libnanews im August 2019. Es stellt nicht die Konsultationen vom 5. November 2026 dar. Größere ganze Fotografie, ohne Zuschneiden oder Retusche; Libnanews Grafik Dressing.Quelle der Fotografie in Libnanews Archiven.

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