Das Parlament des irakischen Kurdistan wählte Vala Fareed am 4. November 2026 mit den Stimmen der 52 anwesenden Abgeordneten zu seiner Präsidentschaft. Rami Nouri wird Vizepräsident und Muna Qahwachi Sekretär. Das Treffen nahm ein im Dezember 2024 eröffnetes Verfahren trotz des Boykotts der UPK und der New Generation wieder auf. Die Abstimmung ermöglicht die Wiederbelebung der Ausschüsse, regelt jedoch nicht die Bildung der nächsten Regierung. Regionaldirektionen fordern abwesende gewählte Beamte zur Rückkehr auf, während politische und verfahrenstechnische Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben.

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Das Parlament des irakischen Kurdistan wählte Vala Fareed am Mittwoch, den 4. November 2026 in Erbil zum Präsidenten. 52 von 100 Abgeordneten nahmen trotz des Boykotts von zwei großen Blöcken an der Abstimmung teil. Diese Erholung beendete fast zwei Jahre parlamentarische Lähmung. Es löst jedoch nicht die Meinungsverschiedenheit über die Bildung der nächsten Regionalregierung.

Vala Fareed, ein Kandidat der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP), gewann die 52 Stimmen der anwesenden gewählten Vertreter. Rami Nouri wurde mit der gleichen Anzahl von Stimmen zum Vizepräsidenten und Parlamentssekretär von Muna Qahwachi gewählt. Die erste stellt die chaldäische, syrische und assyrische christliche Komponente dar. Die zweite gehört zur turkmenischen Komponente.

Das offizielle Protokoll des Treffens bestätigt diese drei Wahlen. Der neue Vorsitzende bat die Fraktionen, umgehend ihre Vertreter in die Ausschüsse zu berufen. Er setzte den Montag nach der Übermittlung der Namen für den Rechtsausschuss ein. Die Wiederaufnahme der Kommission ist ihrer Ansicht nach eine Voraussetzung für die legislative Arbeit.

Irakisch-Kurdistan-Parlament wieder eröffnet 2024

Die Regionalwahl geht auf den 20. Oktober 2024 zurück. Die PDK gewann 39 der 100 Sitze vor der Kurdistan Patriotic Union (UPK), mit 23 gewählt. Die New Generation-Bewegung gewann 15. Keiner dieser Blöcke allein hatte die notwendige Mehrheit, um alle institutionellen Entscheidungen durchzusetzen.

Die neuen Abgeordneten wurden am 2. Dezember 2024 in der Antrittssitzung vereidigt. Dies ermöglichte es nicht, die Ernennung der parlamentarischen Führung abzuschließen. Die Uneinigkeit zwischen den Hauptformationen blockierte dann die Arbeit. Die Sitzung am 4. November nahm daher ein Verfahren wieder auf, das noch nicht abgeschlossen war, anstatt eine neue Legislative zu eröffnen.

Zwei Verhandlungen standen in engem Zusammenhang: die Aufgabenverteilung im Parlament und die Zusammensetzung der künftigen Exekutive. Die KDP wollte die Institution wiederbeleben, ohne auf eine umfassende Vereinbarung zu warten. Der UPC verteidigte den gegenteiligen Ansatz und forderte eine vorherige Vereinbarung über die Hauptpositionen. Die Abstimmung am Mittwoch spiegelt die Entscheidung der PDK wider, diese Phasen zu trennen.

Mehrheit trotz Boykottanweisungen versammelt

LUCK und New Generation boykottierten die Sitzung. Andere Schulungen verweigerten ebenfalls die Teilnahme. Die 52 Teilnehmer überschritten jedoch die für die Einberufung des Parlaments erforderliche Schwelle von 51 Mitgliedern. Diese Anwesenheit ermöglichte es, die Abstimmung fortzusetzen, ohne eine Annäherung zwischen den Führungen der großen Parteien zu reflektieren.

Die Teilnahme folgte nicht genau den Grenzen der Gruppen. Vertreter kleiner Gruppen und Minderheiten schlossen sich den gewählten Vertretern der PDK an. Abgeordnete, die der KUPK und New Generation angehören oder gehören, nahmen auch an dem Treffen teil, so Berichte aus der kurdischen Presse.

Nishtiman Nawprdani, gewählt unter dem Label der UPK, beteiligte sich, indem er sich jetzt unabhängig erklärte. Hardi Salah, ein ehemaliges Mitglied dieses nun unabhängigen Blocks, war ebenfalls anwesend. Diese individuellen Entscheidungen haben dazu beigetragen, eine Genesung zu ermöglichen. Sie geben ihren früheren Trainings keine kollektive Unterstützung für das Ergebnis.

Die PDK fordert das Verfahren heraus, die PDK verteidigt die Rückforderung

Am Vorabend der Abstimmung stellte die UPK die Rechtmäßigkeit der Vorladung in Frage und forderte eine vorherige politische Einigung. Sein Vertreter Azad Mohammed Amin war der Meinung, dass nur eine Partei entscheiden könne, die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Ausbildung forderte Dialog und gemeinsames Verständnis zwischen den politischen Kräften.

Es gab auch Kontroversen über die vorbereitenden Schritte. Der Chef des Parlamentspräsidiums, Ardalan Mohammed, hatte gesagt, er habe nur 43 Unterschriften erhalten, die eine Sitzung forderten. Er forderte den Ursprung der Einladung dann ausgestrahlt. Diese am 3. November formulierten Einwände gehen der tatsächlichen Anwesenheit von 52 gewählten Mitgliedern am nächsten Tag voraus.

Nach dem Treffen bekräftigte ein PUK-Beamter, Salar Mahmoud, gegenüber einer Nachrichtenagentur die Verpflichtung seiner Partei zum Konsens. Er beschuldigte die PDK, die Fehler der Vergangenheit zu replizieren. Die Meinungsverschiedenheit bleibt daher sowohl politisch als auch verfahrenstechnisch. Das Abstimmungsergebnis bedeutet nicht, dass die Gegner ihre Vorbehalte zurückgezogen haben.

Im Gegenteil, das Büro für Außenbeziehungen der KDP begrüßte die Wiederaufnahme der Sitzungen. In seiner Pressemitteilung vom 4. November stellt er diesen Schritt als Wiederherstellung der institutionellen Funktionsweise dar. Er hoffte, dass es die Bildung einer neuen Regierung erleichtern und die Gruppen auffordern würde, ihre Differenzen zu überwinden.

Vala Fareed lehnt provisorische Präsidentschaft ab

Bei seiner ersten Pressekonferenz forderte Vala Fareed die abwesenden Abgeordneten auf, in den Plenarsaal zurückzukehren. Sie versicherte, dass ihre Benennung keine spezifische Ausbildung abdeckte und allen Komponenten der Region dienen sollte. Sie hoffte, dass die gewählten Vertreter ihre Verantwortung im Parlament wieder aufnehmen würden.

Der Präsident erklärte auch, dass die gewählte Führung an Ort und Stelle bleiben würde, unabhängig von einer zukünftigen politischen Vereinbarung. Die mögliche Rückkehr der Gruppen, die die Sitzung boykottieren, würde ihrer Ansicht nach ihre Funktionen nicht zur Diskussion stellen. Diese Position bezieht sich auf den Status des Parlamentspräsidiums; sie stellt keine Vereinbarung über Führungspositionen dar.

Der regionale Premierminister Masrour Barzani gratulierte den drei gewählten Vertretern in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Er lud andere Parlamentarier ein, an den nächsten Sitzungen teilzunehmen. Seine Botschaft unterstützt die Wiederbelebung der Institutionen und ruft alle Parteien zur Zusammenarbeit auf.

Kommissionen und dann institutionelle Entscheidungen bleiben erwartet

Am Abend begrüßte auch der Präsident der Region, Nechirvan Barzani, die Erholung. Er forderte die politischen Kräfte auf, ihre Differenzen im Parlament beizulegen. Er betonte Dialog, Kompromiss und gemeinsame Verantwortung beim Schutz regionaler Institutionen.

Die parlamentarische Arbeit muss nun über die Wahl des Präsidiums hinaus fortgesetzt werden. Die Ernennung von Vertretern in den Ausschüssen wird einen ersten Hinweis auf die Beteiligung der verschiedenen Gruppen geben. Das Parlament muss auch bei den Entscheidungen bezüglich der regionalen Präsidentschaft und des nächsten Ministerpräsidenten vorankommen.

Die Regierung unter der Leitung von Masrour Barzani, gebildet im Jahr 2019, bleibt an Ort und Stelle, bis eine neue Exekutive. Die Abstimmung am 4. November läuft nicht auf die Einweihung eines neuen Kabinetts oder die Auflösung der Zuständigkeitsverteilung hinaus. Die nächste konkrete Frist, die Vala Fareed angekündigt hat, betrifft die Ernennungen des Rechtsausschusses, die am Montag, dem 9. November, erfolgen sollen.

Referenzen

Editorial Cover Libnanews aus einem echten Fotoarchiv. IA-unterstütztes Layout. Das Bild stellt nicht die Sitzung vom 4. November 2026 dar.

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