Iran: CENTCOM bestreitet gemeldete Vorbereitungen

CENTCOM nennt „reine Spekulation einen israelischen Bericht über eine mögliche Wiederaufnahme der Operationen gegen den Iran. In Jerusalem führte das Treffen zwischen Netanyahu und Eisenkot zu unterschiedlichen Berichten über die Dringlichkeit eines Streiks. Washington hält seinen Druck auf Teheran aufrecht, während der israelische politische Übergang in einem angespannten Klima weitergeht.

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Das Zentralkommando der US-Armee, CENTCOM, bezeichnete einen israelischen Bericht als « reine Spekulation », in dem Vorbereitungen für eine mögliche Wiederaufnahme der Operationen gegen den Iran angekündigt wurden. In einer Antwort, die am 13. November veröffentlicht wurde, gab ein Befehlsbeamter an, dass er keine Updates über das Militärgerät der Vereinigten Staaten im Nahen Osten hatte.

Am Tag zuvor berichtete das israelische öffentliche Fernsehen unter Berufung auf einen anonymen amerikanischen Beamten, dass CENTCOM Vertreter der in den Vereinigten Staaten anwesenden israelischen Armee eingeladen habe, um sich auf eine mögliche zukünftige Wiederaufnahme der Operationen vorzubereiten. Ähnliche Nachrichten wurden Berichten zufolge über Sicherheitskanäle an die Golfstaaten übermittelt.

CENTCOM fordert die Geschichte der Vorbereitungen heraus

Der Bericht verwies diese angeblichen Nachrichten auf das amerikanische Gerät in der Gegend. Es bezog sich auf etwa 200 Tankflugzeuge, die zwischen dem Nahen Osten und Europa verteilt sind, sowie auf zwei Flugzeugträger und die erwartete Ankunft eines dritten. Diese Zahlen und der Zeitplan wurden von der Quelle des Berichts ohne Bestätigung durch das amerikanische Kommando vorgebracht.

Die Antwort von CENTCOM kommt in einer Zeit anhaltender Spannungen um den Iran. Donald Trump hatte am 9. November erklärt, er plane nicht sofort weitere große Streiks, während er die Blockade aufrechterhalte. Am 12. November behauptete er, dass die Vereinigten Staaten kein Abkommen mit Teheran brauchten und bat JD Vance, sich auf innenpolitische Fragen zu konzentrieren.

In Jerusalem ein Treffen zur Sicherheit

In Israel erhielt Benjamin Netanjahu am 12. November Gadi Eisenkot für eine Sicherheitsbesprechung. Der Führer der Yashar-Partei wurde von Präsident Isaac Herzog beauftragt, nach den Wahlen am 27. Oktober die nächste Regierung zu bilden. Netanyahu bleibt während dieses Übergangs Chef der scheidenden Regierung.

Laut einer israelischen Kette sagte die Armee den beiden Beamten, dass ein israelischer Angriff gegen den Iran kein unmittelbarer Notfall sei. Sie hätte jedoch befürwortet, dass Israel an einer Operation teilnehmen sollte, wenn Washington sich dazu entschließen würde, seine Angriffe wieder aufzunehmen.

Ein anderer Kanal gab eine andere Lesung als das Treffen. Eine Quelle sagte ihm, dass die vorgelegten Informationen den Verdacht von Eisenkot über Netanyahus Motive zerstreuen müssten. Es wurden keine offiziellen Berichte über die militärische Bewertung des Iran veröffentlicht.

Politischer Übergang befeuert Uneinigkeit

Vor diesem Treffen hatte Eisenkot den Premierminister gebeten, von militärischen Entscheidungen Abstand zu nehmen, die warten konnten, bis eine Knesset-Regierung ihr Amt antrat. Er warnte vor dem Einsatz der Streitkräfte in Ermangelung einer direkten und unmittelbaren Bedrohung, die eine dringende Reaktion erfordert.

Verteidigungsminister Israel Katz wies die Idee zurück, dass die Exekutive die Erlaubnis der Opposition einholen müsse, um zu handeln. Er versicherte, dass Netanyahu, Stabschef Eyal Zamir und er selbst die gleiche Wertschätzung für die iranische Bedrohung teilten und in Koordination arbeiteten.

Das Büro des Premierministers kündigte eine Sitzung des Sicherheitskabinetts für Sonntag an. Eisenkot hat 28 Tage Zeit, um eine Koalition zu bilden, mit der Möglichkeit, eine Verlängerung von 14 Tagen zu beantragen.

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