Der syrische Meinungsindex stellt Israel vor dem Iran als eine der wahrgenommenen Bedrohungen für die Sicherheit des Landes. Aber die getrennte Rangfolge und Bewertung der Regionalpolitiken beantwortet nicht die gleiche Frage. Die Ergebnisse unterscheiden auch diplomatische Treffen von der Anerkennung Israels. Interviews, die vor den US-Wahlen durchgeführt wurden, beschreiben die Antworten einer Stichprobe von 3.600 Personen. Ihre Lektüre erfordert die Beibehaltung der Feldperiode, Methode und Grenzen jeder Untersuchung.

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Israel steht an der Spitze der Bedrohungen, die von den Befragten im neuen syrischen Meinungsindex wahrgenommen werden. Aber die am 2. November veröffentlichten Ergebnisse sind nicht nur ein Ranking. Sie zeigen auch, dass eine sehr negative Bewertung der israelischen Politik mit einer Debatte über die Nützlichkeit diplomatischer Treffen koexistieren kann. Iran ist Zweiter.

Syrische Meinung: zwei Fragen, zwei Maßnahmen

In dem Bericht identifizierten 61% der Befragten Israel als die größte Bedrohung für die Sicherheit Syriens, vor dem Iran, der von 20% zitiert wurde. Auf die Türkei entfallen 6 % und auf die Vereinigten Staaten 5 %. Für die Sicherheit der arabischen Welt bleibt die Ordnung die gleiche: Israel erreicht 58 Prozent, Iran 24 Prozent.

Ein anderes Thema behandelt separat die Politik mehrerer Mächte. In diesem Fall betrachten 97% Israel als Bedrohung für die regionale Sicherheit und Stabilität und 93% als Bedrohung für den Iran. Diese Antworten sind nicht exklusiv: dieselbe Person kann mehrere Staaten als Bedrohung ansehen. Es handelt sich also nicht um eine zweite Rangliste, bei der die Prozentsätze 100 betragen sollten.

Diese Unterscheidung verändert das Lesen der Umfrage. Die Einstufung als prioritäre Gefahr bedeutet nicht, die einzige identifizierte Gefahr zu sein. Umgekehrt beweist nicht in Führung zu kommen kein Vertrauen. Die Lücke zwischen den beiden Reihen verbietet insbesondere die Darstellung der relativen Position des Iran als Zeichen der Einhaltung seiner Politik.

Diplomatie wird nicht mit Anerkennung verwechselt

Direkte Treffen zwischen syrischen und israelischen Beamten teilen die Befragten: 41% halten sie für nützlich für syrische Interessen, 49% denken, dass sie dies nicht tun. Darüber hinaus sprachen sich 80 Prozent gegen die Anerkennung Israels aus und 74 Prozent lehnten ein Abkommen ohne die Rückkehr des Golan ab. Diese Fragen beziehen sich auf verschiedene Rechtsakte.

Diskutieren kann verwendet werden, um eine Auszahlung auszuhandeln, einen Vorfall zu verhindern oder eine Sicherheitsvereinbarung zu suchen. Die Anerkennung eines Staates nimmt eine politische Beziehung von einem anderen Umfang ein. Es ist daher nicht möglich, eine Meinung zugunsten von Interviews zur Unterstützung einer vollständigen Standardisierung mechanisch umzusetzen. Der Bericht veröffentlicht hier nicht den einzelnen Querschnitt, der es uns erlauben würde, genau zu wissen, wie sich diese Positionen verbinden.

Die territoriale Akte gibt diesem Unterschied einen konkreten Inhalt. Im September bekräftigte der syrische Präsident Ahmed al-Charaa die Verbundenheit der Vereinten Nationen mit dem Golan. Er erinnerte auch an sein Engagement für die Trennungsvereinbarung von 1974, so eine Presseagentur. Eine offizielle Position beschreibt nicht automatisch die Meinung der Bevölkerung; sie spezifiziert jedoch den Gegenstand möglicher Verhandlungen.

Land vor US-Wahlen fertiggestellt

Das Arab Centre for Research and Political Studies führte die Umfrage mit dem Arab Center for Studies on Contemporary Syria durch. Die Interviews fanden vom 28. September bis 15. Oktober 2026 statt. Die Stichprobe umfasst 3.600 Befragte mit einer Multi-Grad-Schicht-Cluster-Methode. Die Organisatoren kündigten eine Berichterstattung aus allen Provinzen, ein Konfidenzniveau von 98% und eine Fehlerquote von zwei bis drei Punkten an.

Die im November veröffentlichten Ergebnisse messen daher keine Reaktion auf die amerikanischen Wahlen vom 3. November. Das Datum der Veröffentlichung und der Interviewzeitraum müssen getrennt bleiben. Auch sollte die Umfrage nicht zu einer Aussage aller Syrer werden, insbesondere derjenigen, die außerhalb des Landes leben.

Die angekündigte statistische Marge löst nicht allein die Schwierigkeiten einer Meinungsumfrage. Die Bedingungen für den Zugang zu Personen, die Ablehnung der Antwort, die Formulierung und die Freiheit, die während des Interviews empfunden werden, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Das Interesse dieser Arbeit liegt in ihren getrennten Fragen, anstatt in einem einzigen Urteil über eine Bevölkerung. Zukünftige Querschnitte nach Regionen und sozialen Merkmalen werden eine detailliertere Untersuchung der Unterschiede ermöglichen, als die nationalen Ergebnisse nicht zeigen.

Referenzen und Fotokredite

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