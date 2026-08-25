Syrien-Israel: Was das Treffen in Amman offenbart

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Das geheime Treffen am 23. August 2026 in Jordanien zwischen dem syrischen Außenminister Assaad al-Chibani und dem Direktor des Mossad, Roman Gofman, stellt kein Friedensabkommen oder eine Normalisierung zwischen Damaskus und Israel dar. Es zeigt jedoch die Existenz eines direkten militärischen Risikomanagementkanals, der im Notfall nach einem israelischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Abu Douhour im Nordwesten Syriens wieder geöffnet wurde. Die Gespräche konzentrierten sich auf Sueida, militärische Spannungen im Süden des Landes und die Einrichtung eines Sicherheitsmechanismus unter amerikanischer Aufsicht, um eine Konfrontation zwischen Syrien und Israel, aber auch zwischen Israel und der Türkei zu vermeiden.

Ein Treffen nach dem Streik von Abu Douhour

Der militärische Kontext ist entscheidend, um den Umfang des Amman-Treffens zu verstehen. Ein paar Tage vor dem Interview hatte Israel den Luftwaffenstützpunkt Abu Douhour im Gebiet von Idlib getroffen. Die Operation hatte plötzlich die Spannungen zwischen den neuen syrischen Behörden und Israel erhöht, zu einer Zeit, als mehrere Kanäle versuchten, einen minimalen Sicherheitsdialog zwischen den beiden Seiten aufrechtzuerhalten.

Der Streik weckte auch die Besorgnis über die türkische Präsenz in Syrien. Es wurden Informationen über die Möglichkeit türkischer Militärbewegungen oder Einsätze rund um die Basis verbreitet. Damaskus hatte jegliche Pläne bestritten, eine türkische Basis in Abu Douhour dauerhaft einzurichten. Israel seinerseits machte seine roten Linien angesichts jeder türkischen militärischen Stärkung bekannt, die das strategische Gleichgewicht Syriens verändern könnte.

In diesem Klima wurde das Treffen vom 23. August als ein Instrument der Deeskalation konzipiert. Es kam nach mehreren Kontakten zwischen syrischen, amerikanischen und israelischen Beamten. Assaad al-Chibani hatte den amerikanischen Gesandten Tom Barrack am 17. August in Istanbul getroffen. Nach Informationen der arabischen Presse half diese Sequenz bei der Vorbereitung des Treffens, das einige Tage später in Jordanien stattfand.

Assaad al-Chibani gegenüber Roman Gofman

Die syrische Delegation wurde von Assaad al-Chibani, Außenminister der neuen syrischen Macht, geleitet. Auf israelischer Seite war der Hauptgesprächspartner Roman Gofman, Direktor des Mossad. Die Auswahl der Teilnehmer gibt einen ersten Hinweis auf die Art des Dialogs. Es war kein traditioneller diplomatischer Austausch zwischen zwei Staaten, der sich auf die Normalisierung vorbereitete, sondern eine Diskussion, die sich auf Sicherheit, militärische Zwischenfälle und die Verhinderung von Eskalation konzentrierte.

Jordanien bildete den Rahmen für dieses Treffen. Das Haschemitische Königreich unterhält enge Beziehungen zu Washington und hat Kanäle mit Damaskus wie mit Israel. Seine geographische und diplomatische Lage erlaubt es ihm auch, Gespräche über die Sicherheit Südsyriens stillschweigend zu begrüßen.

Laut Al Quds Al Arabi, der die Details des Treffens in seiner Ausgabe vom 25. August berichtet, waren die Diskussionen schwierig, aber ernst. Eine diplomatische Quelle beschreibt einen Prozess, der noch kompliziert ist, aber die Bereitschaft der beiden Seiten, ihre Kontakte fortzusetzen, nicht in Frage stellt. Diese Einschätzung ist eine der wichtigsten Lehren des Treffens: Die Differenzen bleiben tief, aber sie verhindern nicht mehr den direkten Dialog, wenn das militärische Risiko zu hoch wird.

Soueida, einer der sensiblen Fälle

Unter den diskutierten Themen ist die Situation in Sueida, im Süden Syriens. Diese drusische Mehrheitsprovinz ist zu einem der heikelsten Punkte der neuen syrischen Konfiguration geworden. Interne Spannungen, lokale Sicherheitsfragen und israelische Interventionen, die von Israel im Namen des Schutzes der Drusen gerechtfertigt wurden, haben Sueida allmählich in eine direkte Reibung zwischen Damaskus und Tel Aviv verwandelt.

Für die syrischen Behörden ist die Kontrolle des Südens eine Frage der nationalen Souveränität und der Wiederherstellung der staatlichen Autorität nach dem Sturz des Baschar al-Assad-Regimes. Für Israel beeinflusst die Sicherheitsentwicklung der Region seine Grenzinteressen und seine Position gegenüber den syrischen Drusengemeinschaften. Die Überlagerung dieser beiden Logiken erhöht das Risiko, dass eine lokale Operation eine breitere militärische Reaktion auslösen kann.

Auf dem Treffen in Amman wurde daher versucht, Mechanismen zu identifizieren, die in der Lage sind, Vorfälle einzudämmen. Dazu gehört auch, zu verhindern, dass eine Bewegung syrischer Streitkräfte, eine israelische Operation oder eine lokale Krise in Sueida als Beginn einer größeren Offensive interpretiert werden.

Damaskus stellte auch die Frage der israelischen Operationen auf den Tisch. Die neuen syrischen Behörden fordern die Einstellung von Streiks und Übergriffen auf ihr Territorium. Sie bestreiten die Positionen der israelischen Armee jenseits der vorherigen Linien und betrachten diese Bewegungen als eine Verletzung der syrischen Souveränität. Der Amman-Kanal löst diese Meinungsverschiedenheit nicht. In diesem Stadium soll verhindert werden, dass sie zu einer direkten Konfrontation führt.

Syrien-Israel: Ein Sicherheitsmechanismus in Jordanien

Das konkreteste Element des Treffens betrifft das Projekt eines Sicherheitsmechanismus in Jordanien und unter amerikanischer Aufsicht. Nach Informationen mehrerer Medien könnte der Mechanismus die Form einer Koordinierungsstruktur oder eines Operationssaals annehmen, um Vorfälle schnell zu behandeln und Informationen zwischen den betroffenen Parteien auszutauschen.

Seine erste Funktion wäre es, eine direkte Konfrontation zwischen Syrien und Israel zu verhindern. Das Risiko ist real. Die israelische Armee interveniert weiterhin auf syrischem Territorium, während die Macht in Damaskus versucht, ihre Kontrolle über verschiedene Teile des Landes wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang kann eine Verlagerung von Kräften, eine lokale Operation oder ein Streik als eine breitere Bedrohung interpretiert werden.

Der vorgeschlagene Mechanismus würde politische und territoriale Meinungsverschiedenheiten nicht beseitigen. Insbesondere würde sie ein System der Notifizierung und Überprüfung vorsehen. Dies würde es den Parteien ermöglichen, schnell Informationen über eine militärische Bewegung oder Operation zu erhalten, bevor sie über eine Reaktion entscheiden, die zu einer Eskalation führen könnte.

Die amerikanische Aufsicht ist ein zentraler Bestandteil dieses Projekts. Washington unterhält strategische Beziehungen zu Israel und entwickelt gleichzeitig seine Kontakte zu den neuen syrischen Behörden. Die Vereinigten Staaten haben somit eine Vermittlungskapazität, die weder Damaskus noch Tel Aviv allein haben. Ihre Rolle würde das Übertragen von Nachrichten, die Überprüfung bestimmter Informationen und das Offenhalten der Kommunikation in Zeiten von Spannungen umfassen.

Der türkische Faktor im Herzen der Gleichung

Bei dem Treffen in Amman geht es jedoch nicht nur um die Beziehungen zwischen Syrien und Israel. Die Türkei ist der dritte Spieler in der Gleichung. Ankara ist einer der Hauptpartner der neuen syrischen Macht. Sein militärischer und politischer Einfluss in Syrien wurde gestärkt, während Damaskus die Zusammenarbeit mit der Türkei als wichtiges Element für den Wiederaufbau seiner staatlichen Fähigkeiten ansieht.

Diese Entwicklung betrifft Israel, wenn es um militärische Infrastruktur geht, die türkische Streitkräfte oder Ausrüstung aufnehmen kann. Der Fall von Abu Douhour veranschaulicht diese Schwierigkeit direkt. Israel hatte seine Besorgnis über die mögliche Nutzung der Basis durch die Türkei zum Ausdruck gebracht, während Damaskus dafür sorgte, dass kein dauerhaftes türkisches Stützpunktprojekt geplant wurde.

Der in Jordanien diskutierte Mechanismus hätte daher eine zweite Mission: zu vermeiden, dass ein türkischer Einsatz in Syrien zu einer Konfrontation zwischen Ankara und Israel führt. Eine Koordinierungsstruktur könnte die Art bestimmter militärischer Bewegungen klären und das Risiko verringern, dass sie sofort als Bedrohung interpretiert werden.

Diese Dimension verleiht dem Projekt einen regionalen Rahmen. Ein Zwischenfall zwischen Israel und Syrien könnte bereits zu einer erheblichen Eskalation führen. Eine Konfrontation, an der Israel und die Türkei direkt beteiligt sind, hätte weit weitreichendere Folgen, da Ankara Mitglied der NATO und einer der wichtigsten militärischen Akteure in der Syrien-Frage ist.

Washington ist also in einer besonderen Position. Die Vereinigten Staaten sind Israels wichtigster externer Verbündeter und bleiben durch die Atlantische Allianz an die Türkei gebunden. Sie haben auch einen wachsenden Kanal mit Damaskus. Der jordanische Mechanismus könnte daher als präventive Architektur fungieren, um diese drei Akteure von einer unbeabsichtigten Konfrontation fernzuhalten.

Ein wichtiger Schritt für das neue Syrien

Die politische Bedeutung des Treffens liegt weniger in einem unmittelbaren Ergebnis, wenn überhaupt, als in der Tatsache, dass es stattgefunden hat. Direkte Kontakte auf dieser Ebene zwischen syrischen und israelischen Beamten bleiben außergewöhnlich. Das Treffen des syrischen Außenministers mit dem Direktor des Mossad zeigt, dass die neuen Behörden in Damaskus einen pragmatischen Dialog akzeptieren, wenn sie der Meinung sind, dass er ihre Sicherheitsinteressen schützen kann.

Nach Informationen von Al Quds Al Arabi umfassten die Vorbereitungen für das Treffen das Treffen zwischen al-Chibani und Tom Barrack am 17. August in Istanbul. Die Zeitung ist auch der Ansicht, dass die israelische Akzeptanz eines direkten Interviews eine Weiterentwicklung nach vorheriger Abneigung ist, ein solches Treffen zu organisieren.

Diese Offenheit bedeutet nicht, dass Syrien seine territorialen Positionen aufgibt. Damaskus betrachtet den Golan weiterhin als besetztes syrisches Territorium und fordert den Rückzug Israels aus Gebieten, in denen die israelischen Streitkräfte vorrücken. Die syrischen Behörden fordern auch weiterhin einen Stopp der Streiks und verweisen auf die Vereinbarungen, die sich aus dem Rückzugsabkommen von 1974 ergeben haben.

Israel seinerseits behält starke Vorbehalte gegenüber der neuen syrischen Macht und beabsichtigt, seine Handlungsfreiheit angesichts von Entwicklungen zu bewahren, die es als bedrohlich betrachtet. Beide Seiten behandeln diese Diskussionen daher nicht mit den gleichen Prioritäten. Genau deshalb ist die Beschreibung schwieriger, aber ernsthafter Verhandlungen sinnvoll.

Ein militärischer Kanal, kein Friedensabkommen

Das geheime Treffen von Amman kann daher nicht mit einem Friedensabkommen gleichgesetzt werden. Es gibt keine Beweise für Verhandlungen über diplomatische Anerkennung, vollständige Normalisierung oder einen Zeitplan, der mit israelischen Abkommen mit mehreren arabischen Staaten vergleichbar ist.

Die bekannten Ziele sind begrenzter. Damaskus und Israel versuchen zunächst zu verhindern, dass ihre Kräfte oder die ihrer Partner in eine unkontrollierte Konfrontation hineingezogen werden. Sueida, die israelischen Überfälle, die Abu Douhour-Basis und die türkische Militärpräsenz sind alle Häuser, in denen eine Fehlinterpretation schnell eine regionale Krise auslösen könnte.

Die eigentliche Neuheit liegt also in der Methode. Beide Seiten testen einen strukturierteren Kanal, in dem Jordanien Raum für den Dialog bietet und die Vereinigten Staaten Aufsicht bieten können. Dies bringt Syrien und Israel nicht automatisch näher an ihre grundlegenden Differenzen heran, aber es schafft ein Werkzeug, um die militärischen Folgen dieser Streitigkeiten zu bewältigen.

Zukünftige Diskussionen werden zeigen müssen, ob diese Architektur über die Projektphase hinausgeht. Die Wiederaufnahme der Kontakte, die Entwicklung der israelischen Operationen in Syrien und die Modalitäten für einen möglichen türkischen Einsatz werden vor allem darüber entscheiden, ob der Amman-Kanal wirklich verhindern kann, dass der nächste militärische Vorfall zu einer Konfrontation wird.