Hegseth: Was seine Tattoos sagen

Jerusalem Cross, « Deus vult », arabische Inschrift « kafir »: Pete Hegseths Tattoos kombinieren christlichen Glauben, militärische Referenzen und amerikanische Identität. Ihre Geschichte beleuchtete unterschiedliche Kontroversen, von der Sicherheit von Joe Bidens Amtseinführung im Jahr 2021 bis zu den Kritikpunkten vom März 2025. Diese Entschlüsselung vergleicht die Erklärungen des Chefs des Pentagon mit der historischen Verwendung von Symbolen, den Analysen der Forscher und den verfügbaren Dokumenten, ohne die politische Interpretation mit dem Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Organisation zu verwechseln.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein Kreuz Jerusalems auf dem Torso, « Deus vult » auf einem Arm, « kafir » in arabischen und amerikanischen Emblemen: Pete Hegseths Tattoos verbinden Glauben, nationale Identität und militärisches Gedächtnis. Ihre politische Bedeutung beschränkt sich nicht nur auf Zeichnungen. Es kommt auch von den Erklärungen des Leiters des Pentagon, seinen Verweisen auf die Kreuzzüge und dem Platz, den er der Religion in seiner öffentlichen Präsentation gibt.

Diese Marken führten zu zwei unterschiedlichen Kontroversen: seine Entfernung von Joe Bidens Investitursicherheit im Januar 2021 und seine Kritik an der arabischen Inschrift, die im März 2025 umfassend kommentiert wurde. Sie zu verwirren führt dazu, eine ungenaue Geschichte zu erzählen. Sie auf bloße Verzierungen zu reduzieren, hindert sie andererseits daran zu verstehen, warum sie Debatten provozieren.

Pete Hegseths Tattoos erzählen nicht alle die gleiche Geschichte

Hegseth selbst beschrieb mehrere Gründe in Interviews vor seiner Ankunft im Pentagon. Er hängt eine Flagge mit einer Waffe an seine Erfahrungen im Irak. Er präsentiert auch ein Einheitsabzeichen als Dienstspeicher. Auf seinem Unterarm ist « Wir das Volk », die ersten Worte der amerikanischen Verfassung.

Dieser Eintrag bezieht sich auf einen spezifischen politischen Text. In der Präambel wird bekräftigt, dass das Volk die Verfassung festlegt, um eine perfektere Union zu bilden, Gerechtigkeit und gemeinsame Verteidigung zu gewährleisten. Das Muster gehört zum amerikanischen Bürgervokabular. Seine Anwesenheit allein erlaubt es uns nicht, eine parteiische oder religiöse Zugehörigkeit abzuleiten.

Die fragmentierte « Join, or Die » Schlange hat einen anderen Ursprung. Die Library of Congress datiert ihre Veröffentlichung von Benjamin Franklin vom 9. Mai 1754. Die Zeichnung forderte dann die britischen Kolonien auf, sich gegen die Franzosen und ihre einheimischen Verbündeten zu vereinen. Er ging damit der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 voraus. Sie nur als Zeichnung zu präsentieren, die während des Unabhängigkeitskrieges geschaffen wurde, löscht einen Teil ihrer Geschichte aus.

In Hegsheth werden diese Verweise von explizit christlichen Zeichen begleitet. Diese Versammlung erlaubt es uns, mehrere behaupteten Besitztümer zu lesen: Nation, Armee und Glauben. Sie befreit nicht davon, jedes Symbol einzeln zu untersuchen oder diese Lesung mit ihren eigenen Worten zu vergleichen.

Das Kreuz von Jerusalem, ein christliches Symbol mit mehreren Verwendungen

Das große Kreuz, umgeben von vier kleinen Kreuzen, tätowiert auf seinem Oberkörper, wird das Kreuz Jerusalems genannt. Seine Verbindung mit den Kreuzzügen und dem lateinischen Königreich Jerusalem ist real. Aber seine religiöse Nutzung ist nicht auf dieses militärische Erbe beschränkt.

Die Franziskaner Kustodie des Heiligen Landes erklärt, dass die Kreuzzüge ihm neben seiner religiösen Dimension politische und territoriale Bedeutung verliehen. Es präsentiert eine Lesung der fünf Kreuze als die fünf Plagen Christi. Die Reitordnung des Heiligen Grabes von Jerusalem behält auch diese Interpretation in ihrer offiziellen Erklärung der Insignien.

Diese Erinnerung verändert die Art und Weise, wie das Tattoo angegangen wird. Ein Mensch kann dieses Kreuz tragen, um seinen Glauben, seine Verbundenheit mit heiligen Stätten oder die Erinnerung an eine Pilgerreise auszudrücken. Seine Verwendung durch einige rechtsextreme Aktivisten verwandelt nicht alle seine Verwendungen in ein Zeichen extremistischer Anerkennung.

Hegseth beruft sich speziell auf seine christliche Bedeutung. Er verteidigte ihn in seinen öffentlichen Reden über die Episode von 2021. Während seiner Senatsanhörung am 14. Januar 2025 fragte der republikanische Senator Kevin Cramer nach dieser Kontroverse. Die Frage der Tätowierung trat somit in die Prüfung seiner Ernennung zum Chef des Pentagon ein.

« Deus vult »: eine kriegerische Referenz angenommen

Der lateinische Ausdruck « Deus vult » bedeutet « Gott will es ». Es bezieht sich auf den Bericht über den ersten Kreuzzug, der nach dem Aufruf von Papst Urban II im Jahr 1095 gestartet wurde. Mittelalterliche Geschichten sind mit der Anerkennung der Teilnehmer verbunden. Diese historische Tradition sollte nicht als die wörtliche Aufzeichnung einer Menge des elften Jahrhunderts behandelt werden.

Im Gegensatz zu einem Kreuz mit mehreren Anwendungen ruft diese Formel direkt die Mobilisierung für den Heiligen Krieg hervor. Hegseth leugnete diesen Ursprung nicht: In einer Erklärung seiner im November 2024 wieder aufgenommenen Tattoos beschrieb er es als den Schrei der Kreuzfahrer. Er führte auch seine Motive zur Bedeutung Israels, des Christentums und seines Glaubens in seinem Leben zurück.

Der Mittelalterler Matthew Gabriele, Professor an der Virginia Tech, und der Forscher Matthew Taylor heben die zeitgenössische Wiederbeschäftigung dieses Imaginären von der extremen Rechten hervor. Ihre Analyse konzentriert sich auf die Zirkulation von Symbolen und ihre politische Nutzung. Es ist kein Beweis für Hegseths Mitgliedschaft in einer bestimmten Organisation.

Die relevante Frage ist daher die der Verwendung, die er selbst wählt. Es trägt nicht nur ein Emblem, das es notwendigerweise die Geschichte ignorieren würde. Er erkannte öffentlich den Hinweis auf Kreuzzüge. Dies ermöglicht es uns, die politische Tragweite dieser Wahl zu untersuchen, ohne automatisch die Absichten all derjenigen zuzuordnen, die die gleiche Formel verwenden.

Im Januar 2021 eine Warnung am Arm statt am Kreuz

Nach dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 verstärkten die amerikanischen Behörden die Sicherheit von Joe Bidens Amtseinführung. Hegseth, damals Mitglied der Nationalgarde, behauptet, von dieser Mission wegen seines Kreuzes aus Jerusalem entfernt worden zu sein. Er stellt diese Episode als eine ungerechtfertigte Herausforderung seiner christlichen Identität dar.

Ein Stück, das im November 2024 veröffentlicht wurde, macht einen wesentlichen Unterschied. In einer E-Mail vom 14. Januar 2021 berichtete DeRicko Gaither über das Tattoo « Deus vult » und hob eine mögliche interne Bedrohung auf. Das Dokument, das von der amerikanischen Presse geprüft wurde, bezieht sich nicht auf das Rumpfkreuz als Grund für seine Warnung.

Dieser Bericht stellt die Existenz einer Besorgnis fest, die an die Hierarchie übermittelt wurde. Es lohnt sich nicht, ein gewalttätiges Projekt zu verurteilen oder zu demonstrieren. Sie erlaubt auch nicht, dass alle späteren Entscheidungen von selbst wieder hergestellt werden. Hegseth verurteilte eine feindselige Behandlung von Christen; Diese Herausforderung ist Teil der Datei, ebenso wie der spezifische Inhalt der E-Mail.

« Kafir », eine andere Kontroverse im März 2025

Trainingsbilder, die im März 2025 ausgestrahlt wurden, zeigten eine arabische Inschrift auf seinem rechten Arm: « Kafir ». Der Begriff wird im Allgemeinen als « Ungläubiger » oder « Untreue » übersetzt. In seiner theologischen Verwendung bezieht es sich auf die Ablehnung oder Leugnung göttlicher Wahrheiten. Seine Übersetzung reicht daher nicht aus, um die politische Botschaft einer Person zu erklären, die sich dafür entscheidet, sich selbst zu bewerben.

Am 27. März 2025 veröffentlichte der Council on American Islamic Relations eine explizite Kritik des Tattoos. Sein Direktor, Nihad Awad, sah es als eine Demonstration der Feindseligkeit gegenüber Muslimen. Dies ist die Interpretation einer muslimischen Bürgerrechtsorganisation, keine Erklärung von Hegseth.

Die Chronologie erfordert auch eine Korrektur: Die Aufmerksamkeit der Medien vom März 2025 beweist nicht, dass das Tattoo gerade gemacht wurde. Berichte waren bereits auf seiner Anwesenheit in früheren Fotografien. Ein bestimmtes Umsetzungsdatum wird in den konsultierten Punkten nicht festgelegt. Es ein « neues Tattoo » zu nennen, wäre daher irreführend.

Warum die Debatte über seinen Körper hinausgeht

Ein Militärbeamter kann einen Glauben haben und ihn ausdrücken. Die Debatte wird institutionell, wenn sie Mitarbeiter unterschiedlicher Überzeugungen führt und die Vereinigten Staaten mit ausländischen Partnern vertritt. Die Vereinigung von christlichen, kriegerischen und nationalen Referenzen kann dann anders als ein individuelles religiöses Zeugnis empfangen werden.

Für das Publikum im Nahen Osten haben die Worte im Zusammenhang mit den Kreuzzügen und der arabischen Inschrift eine besondere historische Belastung. Dieser Empfang verdient es, erklärt zu werden. Es erlaubt uns jedoch nicht, aus einer Tätowierung die Ziele einer Militäroperation abzuleiten. Diese müssen durch Entscheidungen, Anordnungen, Erklärungen und Tatsachen festgestellt werden.

Die offiziellen Bilder zeigen auch, wie diese Markierungen sichtbar werden: kurze Ärmel, Trainingseinheiten und die Nähe zum Militär. Das Foto, das am 8. April 2025 in Panama aufgenommen wurde und zur Illustration dieses Artikels verwendet wurde, gehört zu diesem Register. Sie dokumentiert ein echtes Workout und zeigt mehrere Tattoos am Arm. Es ist weder eine Entdeckung im November 2026 noch zusätzliche Beweise für die Episode der Nationalgarde.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews