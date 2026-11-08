Beirut: Palästinensische Bibliothek 1982 geplündert

Das im März 2026 veröffentlichte Kollektiv Resisting Erasure kehrt in die Bibliothek des Palästinensischen Forschungszentrums in Beirut zurück. Olivia Snaije widmete ein Kapitel Sammlungen, die 1982 von israelischen Streitkräften beschlagnahmt wurden. Ihre Geschichte umfasste auch eine Restitution im November 1983 und einen Transfer nach Algerien. Unter der Regie von Nora Lester Murad und Mary L. Onorato verbindet das Buch diese Reise mit anderen palästinensischen Bibliothekserfahrungen und Debatten über den Platz palästinensischer Geschichten in amerikanischen Institutionen.

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Im März 2026 bei Litwin Books veröffentlicht, stellt « Resisting Erasure » die Geschichte der palästinensischen Bibliothek in Beirut in die Geschichte der gefährdeten Sammlungen. Nora Lester Murad und Mary L. Onorato leiten diesen 216-seitigen Band. Die Journalistin Olivia Snaije geht zurück auf die Bücher des Palästinensischen Forschungszentrums, das 1982 von israelischen Streitkräften beschlagnahmt wurde.

Das Kollektiv verbindet zwei Themen: die Erhaltung palästinensischer Bibliotheken und den Platz Palästinas in ausländischen Bibliotheken. Sein Untertitel « Bibliotheken in Palästina und Palästina in Bibliotheken » drückt diesen doppelten Ansatz aus. Emily Drabinski unterschreibt das Vorwort.

Palästinensische Bibliothek der Colombani Street

Das von der Palästinensischen Befreiungsorganisation im Februar 1965 gegründete Zentrum befindet sich in einem Gebäude in der Colombani Street in Beirut. Seine Sammlung umfasst Bücher über Juden, Zionismus und Israel. In Reading Herzl in Beirut zeichnet der Historiker Jonathan Marc Gribetz die Arbeit dieser Institution nach.

Seine Forscher veröffentlichen Bücher, Broschüren und Zeitschriften in Arabisch und anderen Sprachen. Ihre Studien befassen sich mit Kibbuzim, dem Gewerkschaftszentrum Histadrut, israelischen Parteien und den Beziehungen zwischen Staat und Religion. Sie bieten palästinensischen und arabischen Lesern Werkzeuge, um die israelische Gesellschaft zu verstehen.

Mitte September 1982 betraten israelische Soldaten das Gebäude und nahmen die Bibliothek weg. Gribetz beschreibt eine Sammlung, die im Wesentlichen im folgenden Jahr restauriert wurde. Am 24. November 1983 kehrten die Bibliothek und die Archive im Rahmen eines Gefangenenaustauschs an die PLO zurück.

Bücherboxen nach Algerien

Das durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ausgehandelte Abkommen beinhaltet die Rückgabe von Sammlungen. Gribetz erzählt von ihrer Verladung in den Frachtbuchten von Air France Flugzeugen, die Gefangene nach Algerien freigelassen haben.

Das Palästinensische Forschungszentrum bestätigt die Übertragung seiner Archive nach Algier nach ihrer Wiederherstellung im Jahr 1983. In seiner institutionellen Präsentation wies er darauf hin, dass sie dort seit mehr als vierzig Jahren geblieben waren. Dieser Schritt erweitert die Beyruthine Geschichte der Sammlung über ihre Beschlagnahme und Restitution hinaus.

Bücher bewahren, Zugang erhalten

Im Kollektiv von 2026 widmet Olivia Snaije ihr Kapitel dieser gestohlenen Bibliothek. Sein Titel ruft einen Kampf mit Büchern statt Kugeln hervor. Dieser Beitrag umfasst eine Geschichte palästinensischer Bibliotheken und Archive unter israelischer Besatzung, die von Anan Hamad unterzeichnet wurden.

Auch lokale Erfahrungen sind wichtig. Abdelfattah Abusrour präsentiert die Alrowwad Bibliothek im Aida Lager bei Bethlehem im Westjordanland. Mosab Abu Toha beschäftigt sich mit dem kulturellen Leben im Gazastreifen. Husam Maarouf interessiert sich für das Lesen der Gazaner während des Krieges.

In den Vereinigten Staaten bewegt sich das Problem in Richtung der Bedingungen für den Zugang zu palästinensischen Geschichten. Die Herausgeber beschreiben den Druck auf Bibliothekare und die Herausforderungen für ihre Arbeit. Der Band befasst sich insbesondere mit Zensur, beruflicher Neutralität und Absage von Treffen mit Autoren.

Hannah Mermelstein und Jamilah Thompkins-Bigelow untersuchen einen abgesagten Schulbesuch in einem Dialog zwischen Bibliothekarin und Autorin. Saylín Álvarez Oquendo präsentiert das handwerkliche Editionsprojekt Andaleeb Cartonera. Die Herstellung und Verbreitung von Büchern beziehen sich hier auf Erhaltungsfragen.

Zwei Treffen begleiteten den Start des Kollektivs am 24. März und 2. April 2026. Ihre Aufnahmen bleiben über Library Juice Connections zugänglich. Das in englischer Sprache veröffentlichte Buch trägt ISBN 978-1-63400-186-1.

Bibliothek der Polytechnischen Universität Palästina, Hebron, 22. Januar 2020. Foto mit Illustration: Dies ist nicht das palästinensische Forschungszentrum in Beirut, das 1982 geplündert wurde. Ganzes Foto konserviert und bearbeitet unter CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Jana Humeedat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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