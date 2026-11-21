Nizar Hani bietet nach dem Einfrieren von Verlusten in Bekaa einen landwirtschaftlichen Versicherungsfonds an. Das Ministerium zitiert die Ernten, Ausrüstung und Einkommen der Landwirte. Der Anwendungsbereich, die Finanzierungs- und Entschädigungsregeln müssen noch festgelegt werden. Es können noch keine Anträge auf den Fonds gestellt werden.

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Nach dem Einfrieren, das einen Teil der Herbstkulturen in Bekaa betraf, schlägt Landwirtschaftsminister Nizar Hani einen Agrarversicherungsfonds vor. Seine Abteilung kündigte den Umzug am 20. November in Agri Libanon an. Weder Finanzierungs- noch Entschädigungsbedingungen noch ein Eröffnungstermin wurden bekannt gegeben. Andererseits wirft das Projekt eine konkrete Frage auf: Wie kann ein Ernteunfall auch den Betreiber daran hindern, den nächsten vorzubereiten?

Vorschlag aufgrund von Sturzverlusten

Vor den Teilnehmern nahm Hani als Beispiel das Einfrieren im Zentrum und nördlich des Bekaa. Laut dem Bericht des Ministeriums geht es nicht nur um Kulturen: Es geht darum, Produktionsanlagen und landwirtschaftliche Einkommen vor verschiedenen Gefahren zu schützen, darunter Einfrieren, Hagel, Dürre und Feuer. Der Text definiert nicht die Abdeckung jedes dieser Risiken. Er sagt auch nicht, ob die Garantie als Vorsaisonversicherung, als öffentlicher Notfallfonds oder als Kombination aus beidem funktionieren würde.

Die Unterscheidung wird ändern, was die Erzeuger von der Regelung erwarten können. Eine Erntezulage deckt einen Teil der verlorenen Produktion nach den Regeln. Eine Garantie auf das produktive Werkzeug kann helfen, ein Gewächshaus oder eine Ausrüstung wiederherzustellen. Der Schutz des Einkommens beinhaltet andererseits, sich anzusehen, was die Farm hätte verkaufen können und was sie nach der Katastrophe noch verkaufen kann. Eine Ernte kann zu reduzierten Preisen vermarktbar bleiben, ohne völlig zerstört zu werden. Umgekehrt macht die Reparatur eines Werkzeugs nicht das Einkommen einer bereits verlorenen Saison. Dies sind drei verschiedene Probleme, auch wenn sie manchmal auf derselben Farm auftreten.

Das Register identifiziert die Betreiber; es verschlüsselt keinen Schaden

Die Ankündigung steht im Einklang mit den Prioritäten der Nationalen Landwirtschaftsstrategie 2026-35, die der Minister in drei Bereichen in Erinnerung gerufen hat: besseres Verständnis der landwirtschaftlichen Betriebe, Überwachung der Produkte und Finanzierung der Aktivitäten nach ihrem Produktionszyklus. Das Register der Landwirte existiert bereits. Die FAO bestätigte am 20. April, dass sie weiterhin mit dem Ministerium an seiner Entwicklung und an der Agrarzählung arbeitete. Die Registrierung ist ein Mittel zur Identifizierung der Erzeuger; Der Bericht vom 20. November besagt nicht, dass er eine Entschädigung auslöst oder dass nur die Eigentümer Schutz beantragen können.

Der Unterschied ist wichtig für einen Betreiber, der ein gepachtetes Paket anbaut oder dessen Ernte von einer Saison zur anderen wechselt. Ein Register ermöglicht es zu wissen, wer aktiv ist; Die Bewertung einer Katastrophe muss dann bestimmen, was tatsächlich kultiviert wurde, in welchem Stadium der Saison und wo. Am 13. Juni legten das Ministerium und der Nationale Rat für wissenschaftliche Forschung eine nationale Bewertung der landwirtschaftlichen Schäden vor. Das Ministerium berichtete auch über die Entwicklung einer Überwachungsplattform. Diese Werkzeuge können die Prioritäten informieren. Sie ersetzen keine öffentliche Regel, um einen Verlust zu finden, eine Entschädigung zu berechnen und eine Ablehnung anzufechten.

Finanzierung des nächsten Zyklus, anstatt die Rückzahlung der alten

Nach dem Einfrieren muss ein Hersteller möglicherweise die folgenden Pflanzen oder Inputs kaufen, während die vorherige Ernte fast nichts berichtete. Ein Saisonkredit kann diese Kosten vorziehen; Er muss jedoch zurückerstattet werden. Eine Betriebsrisikogarantie erfüllt ein anderes Bedürfnis: Sie verteilt einen Teil des Verlustes, wenn das erwartete Ereignis eintritt. In der vorherigen Landwirtschaftsstrategie, die 2020-2025 umfasste, wurden bereits Risikoversicherungen und der Zugang zu Krediten unterschieden. Der am 20. November vorgelegte Vorschlag stellt das erste Thema in den Vordergrund, ohne den Anteil anzugeben, der den Erzeugern, Behörden oder potenziellen Versicherern geschuldet würde.

Es bleibt auch abzuwarten, wie der Fonds auf einen Schock reagieren würde, der viele Betriebe gleichzeitig betrifft. Erweiterter Frost kann viele Anforderungen im selben Pool auslösen; Dürre kann mehrere Jahreszeiten beeinflussen. Wenn die Mittel des Fonds gedeckelt werden, sollte im Voraus angegeben werden, wie die Hilfe verteilt wird. Die Zerstörung des Krieges und der Verlust, der durch die Unmöglichkeit verursacht wird, sich einem Komplott anzuschließen, sind separate Probleme. Der Minister verwies auf die landwirtschaftliche Erholung beschädigter Gebiete, aber die Pressemitteilung sagt nicht, dass die vorgeschlagene Garantie diese Verluste decken wird. Auch die bereits angekündigten Beihilfen für den ländlichen Raum sollten nicht vergeben werden.

Bevor der Fonds verwendet werden kann, ist daher ein Text erforderlich, der den Manager identifiziert, die abgedeckten Verluste festlegt, angibt, wer einen Antrag stellen kann und Ressourcen und eine Bearbeitungszeit bereitstellt. Nichts in der Ankündigung erlaubt es einem Betreiber, heute eine Datei für diesen neuen Fonds einzureichen. Um seine Nützlichkeit zu beurteilen, wird der erste Benchmark weniger der versprochene Betrag sein als die Möglichkeit, vor der nächsten Saison eine Entscheidung zu treffen.

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