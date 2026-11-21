In Tyrus haben die Gemeinden beantragt, Schulen, die als Sammelunterkünfte genutzt werden, zu reduzieren. Die Vereinten Nationen und UNICEF dokumentieren die Notwendigkeit von Unterkunft und Schulkontinuität. Die Rückkehr in den Dienst der Räume erfordert eine Unterscheidung zwischen den für Familien zur Verfügung stehenden Plätzen, der Reise der Schüler und den Stunden der angebotenen Kurse.

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In Reifen reicht die Freigabe von Klassenzimmern, die für die Unterbringung genutzt werden, nicht aus, um Schüler in die Schule zu bringen. Die von den Vereinten Nationen in den südlichen Gemeinden ermittelten Bedürfnisse und die UNICEF-Bewertung ermöglichen es, drei Punkte zu unterscheiden: Wo sollen Familien untergebracht werden, welche Schulen können Schüler aufnehmen und wie kann die Kontinuität der Kurse gewährleistet werden.

Während der Konsultationen, die zwischen Ende Juli und Anfang September 2026 stattfanden, nannten Vertreter der Gemeinden von Tyrus die Staus von Schulen, die als kollektive Unterkünfte genutzt wurden, als eine ihrer Prioritäten. Der am 9. Oktober veröffentlichte Bericht des humanitären Koordinators der Vereinten Nationen stellt diese Notwendigkeit neben die Sanierung von Wassernetzen und Straßen. Dies sind Probleme, die von den Gemeinden gemeldet werden, kein Zeitplan für das Verlassen von Familien oder die Wiedereröffnung von Institutionen.

Am 16. November berichteten die Vereinten Nationen, dass ihre stellvertretende Generalsekretärin, Amina J. Mohammed, sich mit Binnenvertriebenen in Tyrus getroffen habe. Insbesondere die Familien äußerten sich besorgt über ihre Sicherheit, als UNIFIL sich zurückzog. Der Bericht berichtet auch über einen Austausch mit Betreuern und Patienten bei der Imam Sadr Foundation. Es stellt keine Bestandsaufnahme der Schulen zusammen, die noch als Unterkünfte genutzt werden, und bestätigt nicht die Anzahl der in alternativen Zentren angebotenen Plätze.

Ein Platz zum Verweilen und ein Platz in der Klasse ersetzen nicht

Ein Transfer kann die Räumlichkeiten in eine Schule zurückgeben und es Kindern erschweren, deren Familie ihre Adresse ändert. Um seine Wirkung zu beurteilen, reicht die Zahl der Unterbringungsplätze nicht aus. Es ist wichtig zu wissen, ob sie zum Zeitpunkt des Transfers verfügbar sind, wie die Schüler ihrer Schule beitreten und ob die Orte die notwendigen Dienstleistungen für einen Aufenthalt bieten, der dauern kann. Die Lücke zwischen einem angekündigten Ort und einem tatsächlich besetzten Ort für Familien zählt so viel wie das administrative Datum der Schließung eines Obdachs.

Der humanitäre Bericht der UNICEF vom 7. November liefert Beispiele für materielle Bedingungen. Für die Monate August und September identifizierten die Partner in einigen Unterkünften Bedürfnisse in Bezug auf die Trennung von Sanitär- und Duscheinrichtungen und Privatsphäre in Gemeinschaftsräumen. Diese Ergebnisse decken mehrere Standorte im Libanon ab; Sie beschreiben nicht jedes Tierheim in Tyrus. Auf der anderen Seite ermöglichen sie uns zu verstehen, warum ein Transfer nicht einfach bedeutet, die Bewohner von einem Gebäude zum anderen zu bewegen.

Wiederherstellung der Kursstunden, nicht nur von Gebäuden

Nach dem gleichen Bericht hatte das Bildungsministerium den 15. September als Beginn der Kurse für die erste Periode in der Öffentlichkeit festgelegt. Dieses nationale Datum beschreibt nicht die tatsächliche Wiederaufnahme in allen Schulen. UNICEF unterscheidet auch zwischen der Rückkehr in die Schule und der Sanierungsarbeit. Das im September gestartete National Apprenticeship Recovery Programme zielt auf mehrere Grund- und Sekundarschulstufen ab. Etwa 10.000 Lehrer nahmen an der Vorbereitung des Programms im Land teil, und erste Auswertungen wurden vom 22. bis 24. September in Grundschulen durchgeführt.

Ergänzende Geräte haben eine andere Funktion: den Kontakt zum Lernen aufrechtzuerhalten, wenn der normale Zugang zu einem Klassenzimmer unterbrochen wird. 55.473 Kinder sind auf nationaler Ebene von Kinderbetreuungseinrichtungen, nicht formalen Bildungszentren und Online-Aktivitäten betroffen. Unter diesen Kindern waren einige nicht in der üblichen Schaltung eingeschrieben. Diese Summe gibt nicht an, wie viele Klassenzimmer in Reifen wiederhergestellt wurden oder ob die betroffenen Kinder ihren vorherigen Rhythmus wiedererlangt haben.

Konsultationen im Süden haben auch andere Hindernisse identifiziert, darunter beschädigte Schulen, Lehrermangel und finanzielle oder Zugangsbarrieren. Diese Schwierigkeiten sind nicht in jeder Gemeinde identisch. Für Reifen würde ein genauer Erholungszustand eine Bewertung der wiedergewonnenen und nutzbaren Räume, der anwesenden Studenten und der tatsächlich versicherten Stunden erfordern. Die Anzahl der Familien, die sich einer neuen Unterkunft anschließen, würde ein separater Indikator bleiben. Ihre Annäherung würde es ermöglichen zu wissen, ob die beiden Dienste gleichzeitig wieder aufgebaut werden.

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