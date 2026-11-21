Zwei schwarze Krähen reagierten in durchschnittlich 235 Millisekunden auf eine visuelle Aufgabe in Tübingen. Gehirnaufzeichnungen zeigen auch Signale lange vor ihrer Reaktion. Veröffentlicht am 22. Oktober 2026, bietet diese Studie ein besseres Verständnis der Vogel-Entscheidungsfindung. Aber sein Ergebnis ist weder ein allgemeines Ranking der Intelligenz noch ein Wettbewerb zwischen Arten mit identischem Protokoll. Die Anzahl der Tiere und die Art des Tests erfordern ein genaues Ablesen der Zahlen.

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Eine Viertelsekunde, oder fast: Zwei schwarze Krähen zeigten die Bewegungsrichtung im Durchschnitt in 235 Millisekunden an. Die am 22. Oktober 2026 veröffentlichte Studie der Universität Tübingen beleuchtet die Geschwindigkeit einer visuellen Entscheidung. Es misst keine Intelligenz, die der des Menschen überlegen ist.

Zwei Krähen vor einer einfachen Wahl

Das Gerät verfügt über bewegliche Punkte auf einem Touchscreen. Vögel der Art Corvus corone müssen ihre dominante Richtung erkennen: links oder rechts. Ein Schnabel auf dem entsprechenden Ziel zeigt ihre Reaktion an.

Wenn die Bewegung klar ist, nähert sich ihr Erfolg 100%. Selbst bei Signalen, die schwer zu unterscheiden sind, übersteigen die Antworten den Zufall.

Signale vor dem Schnabel

Neuronale Aufzeichnungen zeigen Signale, die mit der gewählten Richtung von etwa 70 Millisekunden nach dem Auftreten des Reizes verbunden sind. Sie gehen daher der beobachtbaren Antwort voraus.

Forscher beobachten diese Mechanismen im caudolateralen Nestopallium, einer assoziativen Region des Vogelgehirns. Aktivität steigt während der Entscheidungsfindung. Es spiegelt sowohl die verfügbaren visuellen Informationen als auch die gewählte Richtung wider.

Vögel besitzen nicht den organisierten Kortex in Säugetierschichten. Die aufgezeichnete Dynamik ist jedoch mit Entscheidungsmodellen kompatibel, die bei Primaten etabliert wurden.

Warum « doppelt schneller » einen Farbton erfordert

Die beobachtete Verzögerung stellt etwa die Hälfte der zuvor bei Menschen oder Affen für vergleichbare Aufgaben berichteten dar. Diese Annäherung sollte nicht als ein unter identischen Bedingungen organisiertes Cash-Turnier gelesen werden.

Zwei Individuen, eine Spezies und eine spezifische Aufgabe: Der Umfang des Ergebnisses bleibt eng. Die Erfahrung erlaubt keine Gesamtklassifizierung der Denkfähigkeiten von Vögeln und Menschen.

Die Anforderungen der Flug- und Bewegungssteuerung haben diese visuelle Geschwindigkeit während der Evolution möglicherweise erleichtert. Diese Erklärung bleibt eine Hypothese. Die Mechanismen, die für den zeitlichen Vorteil verantwortlich sind, müssen noch spezifiziert werden.

Illustration: Schwarze Krähe fliegen in Montpellier, 24. April 2019. Foto von Archiven, die nichts mit den beiden untersuchten Vögeln zu tun haben. Rorolinus,CC BY-SA 4.0überWikimedia Commons. Größeres Bild ohne Zuschneiden.

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