Die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten begannen am Samstag im Libanon, vor der angekündigten Rede von Joseph Aoun. In Tyrus traf sich der Chef der UNIFIL mit Frauen aus dem Süden. Die Bank of Lebanon kündigt einen Arbeitsplan für Einlagen an, während Kryvyï Rih und der europäische Haushalt Nachrichten machen.

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Samstag, 21. November 2026, 18 Uhr Beiruter Zeit. Die Ehrungen zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit begannen im Libanon, vor Joseph Aouns angekündigter Rede. In Tyrus trafen sich Frauen aus dem Süden mit dem UNIFIL-Führer, um die Situation nach der Beschäftigung zu diskutieren. In Washington, DC, berichtete die Bank of Lebanon, dass sie einen Arbeitsplan für das Einlagenrückgabeprojekt abgeschlossen habe.

Unabhängigkeit: die Tribute vor Nahr al-Kalbs Ernennung

Außenminister Youssef Raggi legte nach Angaben der libanesischen Behörde einen Kranz am Grab von Camille Chamun in Deir el-Qamar nieder. Das Informationsministerium organisierte ein eigenes Gedenken, insbesondere zur Rolle der Künste und der Medien bei der Bekämpfung von Hassreden. Diese Tribute gehen dem Nationalfeiertag am Sonntag, dem 22. November voraus.

Die Präsidentschaft kündigte um 18 Uhr ein Fahnenheben in Nahr al-Kalb und eine Rede von Joseph Aoun an. Die in der Gegend angekündigten Verkehrsbeschränkungen haben einen separaten Zeitplan von dem der Zeremonie, mit einem geplanten Gerät ab 15 Uhr.

In Tyre bringt UNIFIL südliche Frauen zusammen

Der Leiter der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, Diodato Abagnara, traf nach Angaben der libanesischen Staatsagentur mehr als 70 Teilnehmerinnen der Frauengruppen der Mission in Tyrus. Er argumentierte, die Überwachung, die Berichterstattung über Verstöße und die Unterstützung der Gemeinschaften nach dem Ende des Mandats aufrechtzuerhalten. Die Teilnehmer diskutierten unter anderem die Rolle von Frauen bei der Unterstützung von vertriebenen Familien und der Rehabilitation von Ortschaften. Dieses Treffen legt nicht das Mandat oder die Form einer möglichen Präsenz der Vereinten Nationen nach der UNIFIL fest, die weiterhin im Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsrates liegt.

In Beirut eine Evaluation, um wieder zur Schule zu kommen

Die Bildungsministerin Rima Karami besuchte die öffentliche Schule Tarik Jdideh III, wo eine Bewertung für Kinder durchgeführt wurde, die nach einem nicht formalen Kurs entweder abgebrochen waren oder nicht in der Lage waren, die Schule zu besuchen. UNICEF und Vertreter der Europäischen Union nahmen an dem Besuch teil, so der offizielle libanesische Bericht. Die Bewertung sollte dazu beitragen, das Niveau zu bestimmen, auf dem ein Kind der allgemeinen Bildung beitreten oder sich in eine berufliche Ausbildung begeben kann. Während dieses Besuchs wurden keine Ergebnisse, kein Zeitplan oder eine nationale Zählung gemeldet.

Einlagen: Bank of Lebanon kündigt Arbeitsphase an

Die Bank des Libanon sagt, dass ihr Gouverneur, Karim Suaid, und Jihad Azour, Leiter des Internationalen Währungsfonds für den Nahen Osten und Zentralasien, in Washington, D.C., den Fortschritt des Gesetzes zur Finanzstabilisierung und Einlagenrückzahlung diskutiert haben. Nach Angaben der Zentralbank soll ein Arbeitsplan bis Ende des Jahres die Konvergenzpunkte klären und die Diskussionen über die noch zu klärenden Maßnahmen fortsetzen. In dieser Frist wird weder ein Abstimmungsdatum noch ein Rückzahlungsplan festgelegt. Der Fonds hat am Ende dieses Interviews keine Finanzierungsvereinbarung angekündigt.

Syrien: Pilotformular für Opfer geschlossen

Die Nationale Kommission für Übergangsjustiz schloss ihr Pilotformular, das am 14. November eröffnet wurde. Personen, die bereits ausgefüllt haben, müssen nicht erneut beginnen, wenn das Register offiziell gestartet wird. Die Kommission hat ihre Akten noch nicht überprüft und keinen Eröffnungstermin angekündigt. Die Einreichung eines Formulars gibt sich nicht das Recht auf Entschädigung. Dieses Register unterscheidet sich vom Athar-System, das zur Suche nach vermissten Personen verwendet wird.

Ukraine: Zwei Tote bei Angriff auf Kryvyi Rih

Ein russischer Angriff auf Kryvyi Rih am Freitagabend tötete einen Krankenwagenbetreuer und ein Kind, so der Leiter des Stadtverteidigungsrates, Oleksandr Vilkul. Der örtliche Beamte gab am Samstagmorgen 58 Verletzte bekannt. Der Leiter der Regionalverwaltung meldete dann 60 Personen, die eine Behandlung beantragten, so die ukrainischen Medien, die über seine Einschätzung berichteten. Diese Zahl entspricht nicht der Anzahl der Krankenhausaufenthalte.

Europäische Union: ein neuer Vorschlag für den Haushalt 2028-34

Der Präsident des Europäischen Rates António Costa schlägt vor, die Obergrenze für Verpflichtungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf der Kommission um 204 Milliarden Euro zu senken. Dies ist kein Rückgang von 204 Milliarden im Vergleich zum aktuellen Rahmen. Die potenziellen Einnahmen aus digitalen Dienstleistungen großer Unternehmen sind einer der untersuchten Wege. Weder der vorgeschlagene Betrag noch ein neuer digitaler Beitrag werden angenommen.

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