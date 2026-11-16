17. November Streik: Transport soll überwacht werden

Der Streik vom 17. November wird zu Störungen bei mehreren RERs, Transilien und TER führen, während die Inoui TGVs normal betrieben werden müssen. In Paris werden die Bahnhöfe ebenfalls bereits um 11 Uhr per Präfekturentscheidung geschlossen. In den am Montag veröffentlichten Prognosen werden die betroffenen Zweigstellen und die reduzierten Frequenzen detailliert beschrieben. In den Regionen variieren die Anpassungen je nach Linien und können am Montagabend oder Mittwochmorgen überlaufen. Die Fahrgäste müssen jeden Zug, die Verbindungen und die Rückfahrt vor der Fahrt überprüfen.

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Der Streik am Dienstag, den 17. November 2026 wird mehrere Linien von RER, Transilien und TER in Frankreich stören. Die Inoui TGVs müssen normal betrieben werden. In Paris werden die Bahnhöfe bereits ab 11 Uhr morgens per Präfekturentscheidung geschlossen, unabhängig von der Abschaffung der Züge, die mit der sozialen Bewegung verbunden sind.

Die ersten detaillierten Prognosen ermöglichen es Reisenden, sich auf Reisen vorzubereiten. SNCF Connect und Transilien haben die Anpassungen am Montagnachmittag in ihre Routensuche integriert. Die Fahrpläne können sich ändern: Der genaue Zug und die Verbindungen müssen vor der Abfahrt überprüft werden. Alle hier angegebenen Zeiten sind die von Paris.

17. November Streik: Welche Linien von Franciliennes?

Der gemeldete Verkehr variiert je nach Linie und manchmal nach Zweigstelle. Der Dienst muss auf den Linien A, B, C und E normal bleiben. Transilien bietet auch einen normalen Dienst auf den Linien H, K, L, U und V an.

Auf der RER D sind zwei von drei Zügen zwischen Juvisy und Malesherbes sowie zwischen Corbeil-Essonnes und Melun über Ris-Orangis geplant. Der Service wird auf dem Rest der Linie normal angekündigt. Daher sollte dieser ermäßigte Satz nicht auf die gesamte RER D angewandt werden.

Die Linie J muss in zwei von drei Zügen betrieben werden. Für die Linie N werden durchschnittlich zwei von drei Zügen prognostiziert. Es passiert vier von fünf Zügen zu Spitzenzeiten, von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Die Linie P behält den normalen Dienst, außer zwischen Meaux und La Ferté-Milon. Auf dieser Abzweigung werden zwei von drei Zügen angekündigt. Reisende müssen ihren gesamten Bestimmungsort überprüfen, anstatt sich ausschließlich auf den Namen der Linie zu verlassen.

Auf der Linie R kündigt Transilien zwei von drei Zügen zwischen Paris-Gare-de-Lyon und Montargis an. Dieser Anteil deckt auch die Achse Paris-Gare-de-Lyon-Montereau ab, an den Stränden von 5:40 Uhr bis 21:45 Uhr und von 15:15 Uhr bis 22:15 Uhr. Zwischen Melun und Montereau über Héricy erstrecken sich die angegebenen Strände von 6 Uhr bis 9:30 Uhr und von 16:30 bis 20 Uhr.

In Paris sind die Stationen ab 11 Uhr geschlossen

RATP kündigt Schließungen an, die von der Polizeipräfektur beantragt wurden, um Demonstrationen zu sichern. Dieser Mechanismus trägt zur sozialen Bewegung bei. Eine Linie kann daher laufen, während sie weniger Stationen bedient.

Ab 11 Uhr schließen die betreffenden Haltestellen Charles-de-Gaulle-Étoile, Invalides, Gare-d’Austerlitz, Tuileries, Concorde und Champs-Élysées-Clemenceau ein. George V, Franklin D. Roosevelt, Argentinien, Reuilly-Diderot, Quai de la Rapée und Saint-Marcel sind ebenfalls in der Stellungnahme enthalten. Gleiches gilt für Campo-Formio, Miromesnil, Rue du Bac, Nationalversammlung und Varenne.

Der Verkehr wird zwischen Charles-de-Gaulle-Étoile und Kléber sowie zwischen Gare-d’Austerlitz und Jussieu unterbrochen. Am Gare de Lyon schließen die Zugänge 1, 2, 3, 10, 11 und 12 um 11 Uhr.

In geschlossenen Bahnhöfen, die von Zügen durchquert werden, sind keine Haltestellen versichert. Die Korrespondenz wird daher an diesen Stellen nicht funktionieren. Die RATP legt keine allgemeine Wiedereröffnungszeit fest, die von der Genehmigung der Polizei abhängt.

Verschiedene TER-Adaptionen in verschiedenen Regionen

Einschränkungen haben nicht in allen regionalen Netzen die gleiche Form. In der Auvergne-Rhône-Alpes werden am Dienstag einige Linien unterbrochen. Anpassungen sind auch Montagabend und Mittwoch, den 18. November am frühen Morgen geplant. Reisende, die von diesen beiden Zeiträumen betroffen sind, müssen ihren Zeitplan überprüfen, auch wenn ihre Abreise nicht auf den Hauptstreiktag fällt.

Das regionale Netz hat zeilenweise Programme veröffentlicht. Dazu gehören die Achsen Grenoble–Lyon, Clermont–Ferrand–Lyon, Saint-Étienne–Lyon und Chambéry–Lyon. Ihre Anwesenheit in dieser Liste bedeutet keine vollständige Unterbrechung: Die Verkehrsaufzeichnungen enthalten die Züge.

In der Bretagne zielt die Meinung der sozialen Bewegung auf Brest-Quimper und Brest-Quimper-Nantes ab. Das Netzwerk kündigt normalen Verkehr auf anderen Linien an. Aber die regionale Seite berichtet auch von einem Verkehrsstillstand aufgrund des Wetters auf Quimper-Landerneau- Brest, mit einer Ersatzbusdatei.

Diese Überlagerung erfordert eine Unterscheidung zwischen den Ursachen. Ein Dienst, der vorsorglich angesichts von schlechtem Wetter entfernt wurde, ist nicht unbedingt eine Folge des Streiks. Für eine bretonische Reise sollten Sie das aktualisierte Programm der Verbindung sowie die bei der Ankunft geplanten Verbindungen konsultieren.

Warum diese neue Mobilisierung?

Der 17. November ist Teil der Lohnmobilisierung im Herbst. CGT, UNSA, FSU und Solidaires forderten die Ausweitung der Bewegung auf den öffentlichen und privaten Sektor. Die CGT fordert eine allgemeine Erhöhung der Gehälter und Renten sowie eine Erhöhung des Indexpunkts für Beamte.

Die Antworten auf die Sozialkonferenz vom 9. November wurden von den Gewerkschaften als unzureichend angesehen. Die CGT möchte die Forderungen von Beamten und Angestellten von Unternehmen zusammenbringen. Dieser nationale Aufruf allein bestimmt jedoch nicht die Anzahl der Züge, die in jedem Netz verkehren.

Die Betriebsprognosen geben den Reisenden genauere Informationen als das bloße Vorliegen einer Benachrichtigung. Transilien aktualisierte seine Seite Montag, 16. November um 17:07 Uhr. Die Ergebnisse der Reiseroute und die Zeitpläne berücksichtigen die seit 17 Stunden angekündigten Löschungen.

Überprüfen Sie auch die Rückfahrt

Bei Fahrgästen muss die Kontrolle die Zugnummer, den Abfahrtsbahnhof, das Ziel und die Uhrzeit umfassen. Ein gewarteter TGV garantiert nicht, dass die entsprechende TER im Umlauf ist. In Paris kann Korrespondenz auch in einer geschlossenen Station durch Präfekturentscheidung unmöglich werden.

Personen, die vorzeitig abreisen oder verspätet zurückkehren, müssen beide Reisen separat überprüfen. Einige Zeitzonen profitieren von einem verbesserten Service, während andere mehr Abschaffungen erleben. SNCF Connect, regionale TER-Standorte und Informationen zu jeder Linie bleiben die Konsultationspunkte für die nächsten Abfahrten und Änderungen in letzter Minute.

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