Die libanesische Dame ähnelt einem kleinen Nagetier, gehört aber zu einer elefantenähnlichen Abstammung. Fotografiert in Jabal Moussa, hat dieses Säugetier Füße, die an Felsen und kleine Abwehrkräfte angepasst sind. Sein Lebensraum zeigt eine diskrete Tierwelt, abhängig von den Rissen und der Vegetation, die seine Zufluchtsorte umgeben.

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Wussten Sie das? Die Dame, die in den Felsen des Libanon lebt, ist weder ein Kaninchen noch ein großes Nagetier. Dieses kleine Säugetier gehört zu einer Gruppe, die mit Elefanten und Lamantinen verwandt ist. Seine Anwesenheit wurde durch Fotofallen in Jabal Moussa dokumentiert.

Ein Trapu-Körper, abgerundete Ohren, kurze Beine: Auf den ersten Blick erinnert die Dame mehr an ein Meerschweinchen als an einen Elefanten. Die Ähnlichkeit ist irreführend. Die Dame von Kapstadt,Procavia capensis, liegt in der Reihenfolge der Hyrokoide. Er teilt eine evolutionäre Geschichte mit den Elefanten und den Sirenen, der Gruppe der Lamantinen und der Dugongs.

Diese beziehung bedeutet nicht, dass der daman vom elefanten abstammt, noch dass er ein miniaturelefant wäre. Die Linien unterschieden sich von gemeinsamen Vorfahren. Die gegenwärtige Größe und das Aussehen eines Tieres reichen nicht aus, um seinen Platz im Baum der Lebenden zu etablieren.

Die Dame des Libanon, fotografiert in Jabal Moussa

Im Libanon basiert seine Präsenz nicht nur auf der Beobachtung durch Wanderer. Eine 2012 veröffentlichte Studie von Mounir Abi-Said und Zuhair Amr, dokumentiert im Jabal Moussa Biosphärenreservat in der Region Kesrouan-Jbeil. Das Flugzeug wurde zwischen März 2008 und Mai 2009 installiert. Diese Daten zählen: Die Studie stellt eine Präsenz zu diesem Zeitpunkt fest, keine aktuelle Zählung.

Die Forscher erhielten 22 Fotos von Damanen in offenen Felsgebieten. Einige Bilder zeigten Gruppen von drei bis neun Personen. Bei einer Juliaufnahme erschienen vier Erwachsene mit vier Jugendlichen. Fotos sollten nicht hinzugefügt werden, als wären sie verschiedene Tiere.

Das Gerät dokumentierte dreizehn Säugetierarten im Reservat. Für die Damanen bestätigte er vor allem die Besetzung von steilen Ländern, in denen eine direkte Beobachtung schwierig ist. Eine Kamera ermöglicht es Ihnen, eine Passage zu sehen, ohne dauerhaft einen Beobachter in der Nähe zu halten.

Füße angepasst an Rock

Die Dame hatte nicht die Silhouette eines Kletterers. Doch seine Füße geben ihm guten Halt. Ihre Unterseite hat weiche Pads, die von Drüsen feucht gehalten werden. Diese Kombination hilft, auf felsigen Oberflächen voranzukommen und schnell in einen Riss zu flüchten.

Seine Finger sind hauptsächlich abgerundete Nägel. Eine bestimmte Klaue, die sich an einem inneren Finger des hinteren Fußes befindet, dient zur Pflege. Lange sensorische Haare ergänzen diese Ausrüstung: Sie helfen zu erkennen, was die engen Passagen umgibt.

Spalten sind ein wesentlicher Bestandteil seines Lebensraums. Sie bieten Schutz vor Raubtieren und schlechten Wetterbedingungen. Die Dame benutzt die verfügbaren Frakturen, anstatt sich ein Netzwerk von Höhlen zu graben. Es sucht auch nach zugänglicher Vegetation rund um seine Zufluchtsorte.

Kleine Verteidigung, aber keine Tricks

Der Mund bringt ein weiteres überraschendes Detail: seine überlegenen Schneidezähne entwickeln sich wie kleine Abwehrkräfte. Seine Molaren zermalmen die Pflanzen, von denen er sich ernährt. Bei Erwachsenen liegt das Gewicht normalerweise in einem Bereich von wenigen Kilogramm, weit von der Größe eines Elefanten entfernt.

Daman konsumiert hauptsächlich Pflanzen. Kräuter, Blätter und andere verfügbare Ressourcen machen seine Ernährung aus. Sein Verdauungssystem ist die Heimat von Mikroorganismen, die helfen, dieses Essen zu behandeln. Das Menü variiert je nach Hintergrund und Jahreszeit: Beobachtungen in Afrika beschreiben nicht unbedingt das Regime jeder libanesischen Kolonie allein.

Sonne vor Aktivität

Die Dame ist vor allem tagsüber aktiv. Gruppen können sich in der Sonne versammeln, bevor sie sich ernähren. Dieses kollektive Leben wird von Alarmrufen begleitet: Wenn eine Gefahr erkannt wird, kehren die Tiere in ihre felsigen Unterkünfte zurück.

Die Jungen sind bereits mit Haaren, mit offenen Augen, geboren. Sie werden schnell mobil, im Gegensatz zu den armen Neugeborenen vieler kleiner Säugetiere. Ihre Geburt erfolgt nach einer besonders langen Schwangerschaft für ein Tier dieser Größe, mehrere Monate lang.

Weltweit wird die Art als kleines Problem eingestuft. Dieser Status lässt nicht den Schluss zu, dass jede lokale Bevölkerung geschützt ist. Landtransformation kann den Zugang zu Unterkünften und Nahrung verringern. In Jabal Moussa wie anderswo schützt die Erhaltung von Felsbrocken, ihre Risse und die umgebende Vegetation den Lebensraum, der manchmal leer erscheint, aber nicht leer ist.

Foto: © Hans Hillewaert, Hardap, Namibia, 12. Juni 2007, Wikimedia Commons. Foto der Art, nicht im Libanon aufgenommen. Boxen und Ankleiden Libnanews untercC BY-SA 3.0 Lizenz.

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