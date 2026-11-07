Im Libanon hatte eine fossile Schlange noch Beine

Eine fossile Schlange, die in Al-Nammura entdeckt wurde, behält zwei kleine Hinterbeine. Dieses Kreidetier, genannt Eupodophis descouensi, beleuchtet die fortschreitende Reduktion der Gliedmaßen in Schlangen. Im Jahr 2011 untersuchten Forscher mit Röntgenstrahlen ein zweites im Felsen verstecktes Bein, ohne das Exemplar zu zerstören. Diese Episode unserer Serie « Did You Know? » unterscheidet beobachtete Strukturen, wissenschaftliche Interpretationen und offene Fragen zu diesem libanesischen paläontologischen Erbe und der Evolutionsgeschichte der Reptilien.

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Wussten Sie das? Im Libanon behält eine fossile Schlange zwei kleine Hinterbeine. Entdeckt in Al-Nammura, lebte Eupodophis descouensi in der Kreidezeit. Sein Skelett beobachtete ein Stadium der Gliedmaßenreduktion bei Schlangen. Eines ihrer Beine, versteckt im Felsen, wurde 2011 mit Röntgenstrahlen untersucht.

Auf der Kalksteinplatte zeichnet die Wirbelsäule eine lange Kurve. Die Rippen folgen einander, dünn und dicht. Das Tier sieht aus wie eine Schlange. Doch in der Nähe des Beckens verändern ein paar winzige Knochen das Ablesen des Fossils: Dieses Reptil hatte immer noch Hintergliedmaßen.

Das Exemplar stammt aus Al-Nammura, einer der fossilen Lagerstätten im Libanon. Es gehört zum Cenomanian, einer Unterteilung der oberen Kreidezeit. Die wissenschaftliche Outreach-Arbeit, die ihrer Überprüfung im Jahr 2011 gewidmet war, schrieb ihr etwa 95 Millionen Jahre zu. Diese Zahl bleibt eine Ordnung der geologischen Größe, nicht ein bestimmtes Geburtsdatum.

Eine fossile Schlange aus dem Libanon, mit echten Beinen

Der Name der Art, Eupodophis descouensi, erschien im Jahr 2000 in der wissenschaftlichen Literatur. Jean-Claude Rage und François Escuillié beschrieben dieses Tier in der Forschung an den ersten Schlangen. Sein Interesse liegt in einer anatomischen Kombination: ein sehr länglicher Körper, aber ein Becken und kleine hintere Gliedmaßen noch vorhanden.

Es ist also keine aktuelle Schlange, die mit einer Anomalie geboren wurde. Das Fossil zeugt von einer uralten Spezies. Wir sollten uns auch kein Reptil vorstellen, das auf zwei großen Beinen läuft. Diese Gliedmaßen sind winzig im Vergleich zum Körper. Ihre Anwesenheit reicht nicht aus, um festzustellen, wie das Tier sie verwendet hat.

Paläontologen bringen Eupodophis anderen fossilen Schlangen mit Hintergliedmaßen näher, darunter Pachyrhachis und Haasiophis, die im Nahen Osten bekannt sind. Diese Formen zeigen, dass die serpentine Anatomie nicht aus dem gleichzeitigen Verschwinden aller Strukturen bestand. Ein Schlangenkörper könnte mit erkennbaren Gliedmaßenresten koexistieren.

Das zweite Bein war noch im Stein

Ein Bein war auf der Oberfläche der untersuchten Probe sichtbar. Der andere war in der Platte versteckt. Um es zu untersuchen, ohne das Fossil zu brechen, verwendete ein internationales Team eine Synchrotron-Bildgebungstechnik. Alexandra Houssaye, damals am National Museum of Natural History und am CNRS, leitete diese Forschung.

Die Maßnahmen fanden in Grenoble am Europäischen Synchrotron statt. Auch Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie waren beteiligt. Das Instrument machte es möglich, ein flaches Objekt zu beobachten, das mit bestimmten klassischen Methoden der Tomographie schwer zu studieren war.

Das Prinzip ist, viele Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln aufzunehmen. Ihre Verarbeitung rekonstruiert dann ein digitales Volumen. Dies ermöglicht es Forschern, zwischen im Gestein vergrabenen Strukturen zu unterscheiden. Diese Operation macht die Knochen nicht physisch bloß: Sie erzeugt eine virtuelle Beobachtung ihrer Organisation.

Die 2011 veröffentlichten Ergebnisse bestätigten die Anwesenheit des zweiten Mitglieds. Die Bilder zeigen eine am Knie gefaltete Pfote. Sie identifizieren auch kleine Knochen des Knöchels, ohne Knochen des Fußes oder der Finger. Dieses Detail dokumentiert eine bereits fortgeschrittene Mitgliederreduktion und nicht ein komplettes Miniaturbein.

Was Knochen offenbaren und was sie nicht sagen

Die Studie untersuchte auch das Innere der Knochen. Ihre Architektur ähnelte der von Mitgliedern der heutigen terrestrischen Echsen. Die Forscher schlugen vor, dass die geringe Größe der Beine einem langsameren oder früheren Wachstum entspricht.

Diese Interpretation ist keine direkte Beobachtung von lebenden Tieren. Das Fossil behält mineralisierte Strukturen; Wissenschaftler ziehen Informationen über ihre Entwicklung. Die beobachteten Knochen sollten von dem vorgeschlagenen Mechanismus zur Erklärung ihrer Größe unterschieden werden.

Eupodophis regelt nicht von selbst die ganze Geschichte des Ursprungs von Schlangen. Die Beziehungen zwischen verschiedenen fossilen Linien, ihre Lebensweise und das Aussehen ihrer Charaktere erfordern einen Vergleich. Ihn als « den Vorfahren aller Schlangen » darzustellen, würde über das hinausgehen, was seine Studie feststellt.

Aktuelle Schlangen halten andere Hinweise

Die Datei basiert nicht ausschließlich auf Fossilien. Einige gegenwärtige Schlangen, einschließlich Boas und Pythons, behalten Spuren des Beckens und der Hintergliedmaßen. Diese Strukturen machen sie nicht zu Tieren, die auf Beinen laufen können. Sie bieten jedoch Elemente des anatomischen Vergleichs.

Die 2016 veröffentlichte Forschung untersuchte auch die genetischen Mechanismen der Mitgliederentwicklung. Dazu gehören Sequenzen, die die Aktivität eines Gens namens Sonic Hedgehog steuern. Dieses Gen greift in die Organisation der Gliedmaßen bei Wirbeltieren ein.

Diese Arbeit zeigt, dass Veränderungen in der genetischen Regulation zur Verringerung der Mitglieder beitragen können. Sie ergänzen anatomische Beobachtungen. Sie stellen keine Analyse der DNA von Eupodophis dar: Die Experimente betreffen aktuelle Organismen und genetische Sequenzen, nicht genetisches Material, das aus dem libanesischen Fossil extrahiert wurde.

Beobachten Sie ein Fossil, ohne ihm alles zu sagen Ein sichtbarer Knochen ermöglicht es, eine Form, Größe oder ein Gelenk zu studieren. Seine scheinbare Abwesenheit erfordert mehr Vorsicht: Ein Teil des Skeletts kann fehlen, versteckt oder schlecht erhalten sein. Der Fall des zweiten Beins von Eupodophis veranschaulicht diese Grenze. Es erschien nicht auf der Oberfläche, sondern existierte gut in der Platte. Ein wissenschaftliches Bild in Farbe erfordert auch ein sorgfältiges Lesen. Die Farben einer digitalen Rekonstruktion werden verwendet, um Strukturen zu unterscheiden. Sie zeigen nicht die Farbe des lebenden Tieres. In ähnlicher Weise bietet eine Rekonstitutionszeichnung ein Aussehen; Die Fotografie des Fossils zeigt nur das, was der Felsen bewahrt.

Al-Nammoura, ein Archiv der Meereswelt

Die Verbindung zum Libanon ist konkret. Eupodophis gehört zu den Meeresfossilien, die in seinen Kalksteinen der Kreidezeit entdeckt wurden. Al-Nammoura ist zusammen mit Haqel, Hjoula und Sahel Alma eines der Gebiete, die für die Vielfalt und Erhaltung ihrer Organismen untersucht wurden.

Zu diesen Gruppen gehören Fische, Krebstiere und Kopffüßer. Reptilien fügen andere Teile zur Rekonstruktion alter Ökosysteme hinzu. Eine wissenschaftliche Synthese, die 2024 veröffentlicht wurde, beschreibt Eupodophis als eines der herausragenden Beispiele dieses Erbes mit seinen hinterbliebenen Mitgliedern.

Fotografien des Exemplars identifizieren bereits das Becken und das kleine sichtbare Bein. Aber die Oberfläche des Steins liefert nur einen Teil der Informationen. Im Falle dieser al-Nammura-Schlange wartete das andere Mitglied auf eine Röntgenbeobachtung, die aus der Kreidezeit in wenigen Millimetern Kalkstein begraben wurde.

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