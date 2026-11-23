Im Park des Museums für Islamische Kunst verwandelt der ständige Pavillon von Gerhard Richter eine Leinwand aus dem Jahr 1990 in Architektur und Skulpturen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gerhard Richters neuer Pavillon in Doha beginnt mit einem Gemälde aus dem Jahr 1990. Präsentiert am Wochenende von Qatar Museums im Park des Museum of Islamic Art, reproduziert das sechsseitige Gebäude auf der Außenseite Muster von dieser Leinwand. Es versammelt sich in Gemälden, Skulpturen und Spiegeln. Richter entwarf die Arbeit für die Website. Selldorf Architekten mit ihm gemacht.

Eine Leinwand in Bildern geschnitten, nicht in Stücken

Ursprünglich gelegenAbstrakte Bild, Leinwand aufgeführt unter Nummer 724-4. Richter hat das Bild nicht geschnitten. Er arbeitete von einem digitalisierten Bild aus, um immer dünnere Bänder zu bekommen. Indem er Streifen wie in einem Spiegel umkehrte und wiederholte, offenbarte er Muster, die in der Malerei nicht so gelesen wurden. Sein BuchMuster. Geteilt, gespiegelt, wiederholtdokumentieren sie diese erfahrung.

Nach Angaben der Beyeler Foundation führte die gleiche Forschung zuStreifenDie Serie Richter startete 2011. Die Streifen werden zunächst vertikal geschnitten. In feinsten Kompositionen unterscheidet sich der Blick hauptsächlich von horizontalen Linien. Das Bewegen vom Bild zum Band, dann vom Band zum Muster, verändert also auch die Richtung, in die man das Bild betrachtet.

Im Inneren bewegen Spiegel den Blickwinkel

In Doha ändern sich die Muster und bedecken die Seiten des Pavillons. Im Inneren, drei große Tische der SerieStreifenneben einer zentralen skulptur,Streifenturmund zwei werke der serieSpiegelDie Reflexionen variieren, wenn Sie sich bewegen. Das Muster wird so zu einem Raumerlebnis und nicht mehr nur zu einer Zeichnung, die man von einem Fixpunkt aus betrachtet. Qatar Museums vereint die Wiederholungen der Fassade bestimmter Geometrien der islamischen Künste. Dies ist die von der Institution vorgeschlagene Lesung, nicht die Identifizierung eines historischen Grundes, den Richter kopiert hätte.

Ein permanenter Ort, ein temporäres Programm

Laut Qatar Museums verlängert der Pavillon den Austausch zwischen Katar und Deutschland ab 2017. Sein Start begleitet die erste Ausgabe von Rubaiya Qatar, die vom 21. November 2026 bis zum 30. April 2027 an mehreren Orten stattfindet. Das Museum für Islamische Kunst und der Park nehmen auch an einer Ausstellung über den Platz des Wassers im Leben und Austausch teil. Das Datum des 30. April ist das des Ausstellungsprogramms, nicht die Schließung des Pavillons.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews