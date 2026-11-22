Nach einem Gipfel Anfang Oktober gab die Nasdaq-100 am 20. November rund 25 500 Punkte zurück. Bernard Raymond Jabre liest diese Korrektur aus seinem Zyklusmodell der Bewertungen. Es unterscheidet den Fortschritt der künstlichen Intelligenz von dem Preis, für den die Märkte bezahlt haben.

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Von der Euphorie der Bewertungen bis zum Rückgang der USTECH 100: Die Nasdaq-100 hat am 20. November rund 25 500 Punkte in der Sitzung zurückgegeben. Bernard Raymond Jabre kehrt zu dem Signal zurück, das er vor der Umkehrung veröffentlicht hatte.

Das Signal wurde vor dem Rollover ausgegeben

Am 28. August 2026 veröffentlichte Libnanews meine Studie « Bewertung der Bewertung von AI-Aktien ». Ziel war nicht, die Revolution der künstlichen Intelligenz zu leugnen, sondern den Preis zu messen, den der Markt bereits für diese Revolution gezahlt hat. Der BRJ AI Valuation Cycle Index kam dann auf etwa 82/100, eine fortgeschrittene Phase des Erholungszyklus: hohe Bewertungen, sehr anspruchsvolle Erwartungen und reduzierte Fehlerquote.

Diese Warnung war noch früher: Am 20. Mai 2026 wurde in « Künstliche Intelligenz, Finanzzyklen und der BRJ Global Cycle Index » die IA in einem Bereich von 78 bis 88/100 als Phase « fortgeschrittener institutioneller Euphorie » bezeichnet. Es war daher eine Ex-ante-Diagnose, einige Monate vor dem Gipfel im Oktober.

Was 82/100 bedeutete

Technologie kann revolutionär sein, während sie an der Börse überbezahlt wird. Mit 20, 40 oder manchmal fast 67-fachem Umsatz beinhalten die Preise bereits mehrere Jahre zukünftigen Wachstums. In den untersuchten Annahmen erforderten die extremsten Fälle mehrere Jahre lang Einkommenssteigerungen von bis zu 40 bis 50 Prozent pro Jahr, um Multiples ohne Wertzerstörung zu normalisieren.

« Große Blasen werden nicht um absurde Technologien herum geboren. » Sie werden um außergewöhnliche Wahrheiten herum geboren … viel zu viel bezahlt

Vom Signal nach oben, dann zum Drehen

Marktreferenzen und Lesung des BRJ-Modells Datum Nasdaq-100 Veranstaltung Zyklusablesung 28. august 2026 29 433.43 Veröffentlichung der IA-Bewertungsstudie BRJ AI Index 6. oktober 2026 31 224,69 Abschlussgipfel beobachtet Verlängerung des Terminalzyklus 28. oktober 2026 29 813.16 T0 der BRJ Global Cycle Clock Mature Bull / zyklische Verschiebung 20. november 2026 25 500 (in sitzung) Tiefe Korrektur Kontraktion — ~1h30 bis 2h00 geschätzt

Zwischen dem 28. August und dem 6. Oktober-Gipfel gewann die Nasdaq-100 immer noch etwa 6%. Dies ist bei einer zyklischen Lesart normal: Die Identifizierung eines extremen Bewertungsbereichs bedeutet nicht, vorzugeben, den letzten Punkt auf dem Markt zu kennen. Seit dem Höchststand ist der Index um rund 18% gesunken. Im Vergleich zum 28. August liegt der Rückgang nun bei fast 13% und im Vergleich zum T0 vom 28. Oktober nähert er sich 14%.

Die drei historischen Ebenen sind Nasdaq-100 Zäune von Nasdaq veröffentlicht und von der St. Louis Federal Reserve ausgestrahlt. Das für den 20. November angegebene Niveau ist ein Benchmark während der Sitzung, kein Abschlusskurs.

Abbildung 1 — Geschätzte konzeptionelle Position von USTECH 100 auf der BRJ Global Cycle Clock zum 20. November 2026. Diagramm: Bernard Raymond Jabre.

Wo stehen wir heute auf der Uhr?

Der aktuelle Messwert bringt die USTECH 100 wahrscheinlich um 1h30-2h00 auf die BRJ-Uhr: Nach der 12h Top/Euphoria und Distribution um 1h wäre der Markt nun in die Kontraktionsphase eingetreten. Diese Position ist eine Schätzung des BRJ-Modells und keine chronologische Messung: Die Uhr misst den Zustand des Zyklus, nicht die Anzahl der verstrichenen Tage.

Das BRJ-Modell ist ein autorenspezifisches Analyseinstrument; seine Position ist weder offizielle Marktdaten noch eine Garantie für die zukünftige Performance.

Der entscheidende Punkt ist, dass die Korrektur allein nicht ausreicht, um den Zyklus als abgeschlossen zu erklären. Eine Abwärtsphase kann gewalttätige Rebounds beinhalten. Um zu berücksichtigen, dass der Kontraktionsprozess abgeschlossen ist, ist eine ausreichende Standardisierung von Bewertungen, Positionierung, Liquidität sowie Trend- und Momentumindikatoren erforderlich.

Fazit: KI geht weiter, aber ihr Börsenzyklus hat sich geändert

Künstliche Intelligenz steht wohl nicht am Ende ihrer Technologiegeschichte. Aber der Aktienmarkt kann mehrere Jahre übermäßiger Erwartung perfekt korrigieren, da die Technologie weiter wächst.

Dies ist genau die Unterscheidung, die die im Mai und dann im August veröffentlichte Analyse macht: Verwechseln Sie nicht die Macht einer industriellen Revolution mit dem Preis, den ein Investor zahlen muss, um teilzunehmen.

Wir waren dann im oberen Teil des Zyklus. Heute zeigen die Marktdaten, dass wir in die absteigende Phase übergegangen sind. Die Frage ist nicht mehr, ob die Bewertungen angespannt waren, sondern wie weit ihre Normalisierung gehen muss, bevor das Rendite-Risiko-Paar wieder wirklich attraktiv wird.

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