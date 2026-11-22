Lara Colturi gewann den Gurgel-Slalom in Österreich. Mit 20 Jahren gewann sie den ersten Alpinen Ski-Weltcup-Sieg Albaniens. Die Skifahrerin schlug zwei schwedische Frauen, Sara Hector und Anna Swenn Larsson, in beiden Runden. Sie übernimmt die Führung im Slalom.

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Lara Colturi gewann den Slalom von Gurgel, Österreich, Samstag, 21. November 2026. Dies ist sein erster Weltcup-Sieg und Albaniens erster in diesem alpinen Skiwettbewerb. Die 20-jährige Skifahrerin vor Schwedens Sara Hector und Anna Swenn Larsson am Ende beider Rennen.

Lara Colturi gewinnt Gurgel Slalom nach dem zweiten Platz in der ersten Runde

Anna Swenn Larsson übernahm die Führung in der ersten Runde in 51 Sekunden 70. Colturi gewährte ihm 24 Hundertstel. Albaniens Vertreter unterzeichnete dann die dritte Runde der zweiten Runde. Sein einminütiger 45-Sekunden-47-Sieg reichte aus, um vor Hector (27 Hundertstel) und Swenn Larsson (30 Hundertstel) zu gewinnen.

Die Schweizerin Camille Rast belegte den fünften Platz mit der Schwedenin Hanna Aronsson Elfman, 93 Hundertstel aus Colturi. Marion Chevrier, der erste Franzose in der Gesamtwertung, belegte mit 1 Sekunde 20 den elften Platz. Sein Landsmann Caitlin McFarlane wurde Vierzehnter.

Der erste Sieg nach zwei zweiten Plätzen in Gurgel

Colturi wurde bereits 2024 und 2025 Zweiter im Gurgel-Slalom. Vor dem Rennen am Samstag hatte sie neun Podestplätze in der Weltmeisterschaft ohne Sieg. Sie belegte auch den zweiten Platz in Levis Slalom eine Woche zuvor. Diese beiden Slalom-Ergebnisse geben ihm 180 Punkte und führen die Gesamtwertung nach Gurgel vor der deutschen Emma Aicer mit 48 Punkten an. Colturi führte auch die Gesamtwertung mit 260 Punkten an und zählte im Oktober seinen zweiten Platz im Sölden-Riesen.

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