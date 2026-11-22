Am 30. Dezember 1946 sprach Riad al-Solh vor der libanesischen Kammer und traf sich zum ersten Mal seit dem vollständigen Abzug ausländischer Truppen. Mehr als drei Jahre sind seit der Freilassung der Rachaya-Führer vergangen. Zwischen den beiden Tagen unterzeichnete Beirut die UN-Charta und verhandelte bis zu den letzten Einschiffungen den Abzug französischer und britischer Truppen.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 30. Dezember 1946 sprach Riad al-Solh vor der libanesischen Kammer und traf sich zum ersten Mal seit dem vollständigen Abzug ausländischer Truppen. Mehr als drei Jahre sind seit der Freilassung der Rachaya-Führer vergangen. Zwischen den beiden Tagen unterzeichnete Beirut die UN-Charta und verhandelte bis zu den letzten Einschiffungen den Abzug französischer und britischer Truppen.

In Nahr al-Kalb erinnert eine Inschrift an die Evakuierung ausländischer Truppen am 31. Dezember 1946. Auf den gleichen Felsen hatten Armeen die Erinnerung an ihre Passage eingraviert. Die Libanesische Republik verzeichnete dort eine Abreise. Die Seite fand Nachrichten am Samstag, den 21. November 2026, als Joseph Aoun am Vorabend des Nationalfeiertags zum Ausdruck gebracht wurde. Um das in den Stein eingravierte Datum zu verstehen, müssen wir zum diplomatischen Austausch von 1946 und den verschiedenen Phasen des Rückzugs zurückkehren.

In San Francisco unterzeichnet Libanon, dass Truppen auf seinem Boden bleiben

Am 22. November 1943 nahmen die aus Rachaya entlassenen libanesischen Führer ihre Pflichten wieder auf. Am 26. Juni 1945 unterzeichnete der Libanon in San Francisco die UN-Charta. Im Fotokatalog der Kongressbibliothek in Washington ist Wadih Naïm einer der Vertreter, die zum Zeitpunkt der Unterschrift fotografiert wurden. Das Land ist eines der 51 Gründungsmitglieder der Organisation. Ausländische Einheiten sind immer noch im Libanon. Der bereits in den Vereinten Nationen vertretene Staat muss über seinen Austritt und die Übergabe der von ihm besetzten Einrichtungen verhandeln.

Ein Telegramm, das am 23. März 1946 von Beirut nach Washington geschickt wurde, folgte der Diskussion. Der US-Diplomat George Wadsworth erhielt eine Kopie einer französischen Notiz vom libanesischen Außenministerium. Französische und britische Militärexperten hatten den April 1947 zunächst als Evakuierungsfrist beibehalten. Seine Delegation wollte dies vorantreiben. Paris fordert Transport, Personal für das Boarding und die Unterstützung der libanesischen Dienste. Ein französisch-libanesisches Personal muss Operationen organisieren.

Warum Archive mehrere Daten angeben

Der Kalender ist klar, wenn die Abfahrten beginnen. Die diplomatischen Archive der Vereinigten Staaten schätzen die französische Stärke auf 7.500 Truppen im März und 2.600 Ende Juni. Das britische Kommando hörte am 30. Juni auf zu funktionieren, während sich ein separater Dienst mit dem Schicksal von Einrichtungen und Schulden befasste. Auf französischer Seite kündigte eine Pressemitteilung den Abgang des Generals an, der die Streitkräfte und die letzten gebildeten Einheiten am 30. August befehligte. Das Liquidationspersonal ist weiterhin im Einsatz.

Der letzte französische Dienst wurde am 24. Dezember angekündigt. Sechs Tage später stellte Riad el-Solh vor der Kammer fest, dass die betreffenden Mächte ihren Verpflichtungen nachgekommen seien. Der 31. Dezember in Nahr al-Kalb ist das Gedenkdatum der Evakuierung. Die meisten Truppen hatten das Land mehrere Monate vor diesem Datum verlassen.

Der libanesische Kalender wählte den 22. November zum Unabhängigkeitstag. Im Hause erinnert man sich an den November 1943 an eine gewählte Macht, die ihre Handlungsfreiheit wiedererlangt. In Nahr al-Kalb verfolgt der Stein eine weitere Erfahrung der Souveränität, die eines Staates, der ausreichend Herr seines Territoriums ist, um den Abzug ausländischer Soldaten zu erhalten und zu sehen.

Akte vom 22. November 2026.Folgen Sie dem direkten vom Unabhängigkeitstag.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews