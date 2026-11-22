Libanon gedenkt seiner Unabhängigkeit mit Tributen, deren Programm Schritte in Yarze und Rachaya umfasst. Die nationale Agentur meldet neue Schüsse im Süden und die Behörden geben den Beginn der technischen Tests in Qlayaat bekannt. In Brüssel unterzeichnen die Europäische Union und Indonesien zwei Abkommen. Das französische Wetter und die COP31 vervollständigen diesen Punkt.

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Sonntag, 22. November 2026, Mittag in Beirut. Der Libanon begeht den 83. Jahrestag seiner Unabhängigkeit, während die National Information Agency neue Schüsse im Süden meldet. In Qlayaat geben die Behörden den Beginn der technischen Tests bekannt, ohne den Start zu bestätigen. In Brüssel haben die Europäische Union und Indonesien zwei Abkommen unterzeichnet, die noch nicht in Kraft getreten sind.

Unabhängigkeit: von Yarzé bis Rachaya, Sonntags-Tribute

Das Verteidigungsministerium bestätigte, dass Michel Menassa am Samstag im Namen der Republik einen Kranz auf dem Grab des ehemaligen Präsidenten Fouad Chehab in Ghazir, Kesrouan, hinterlegt hatte. Für diesen Sonntag hatte die Präsidentschaft ihr Vormittagsprogramm zwei Mal gewürdigt: Verteidigungsminister Michel Menassa sollte um 11 Uhr morgens am Denkmal von Emir Fakhreddine in Yarzé einen Kranz niederlegen; Umweltministerin Tamara Elzein wurde um 11:30 Uhr in der Zitadelle von Rachaya erwartet. Diese Zeitpläne sind die des offiziellen Programms. Am Mittag waren die beiden Tribute nicht öffentlich bestätigt worden. Um 14 Uhr sieht das Programm auch eine Kranzablagerung an der René-Moawad-Plakette im Stadtteil Zarif in Beirut durch Minister Kamal Shehadi vor.

In Rachaya bezieht sich der Tribut auf die Inhaftierung libanesischer Führer durch die französischen Mandatsbehörden im November 1943. Ihre Freilassung am 22. November markiert den heutigen Tag. Am Samstag hatte Joseph Aoun in Nahr al-Kalb die volle Souveränität des Landes mit dem israelischen Rückzug und der Rückkehr der Vertriebenen aus dem Süden in Verbindung gebracht und daran erinnert, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden vom Staat getroffen werden müsse. In seiner Rede wurde kein Zeitplan festgelegt.

Im Distrikt Jbeil bestätigte der Zivilschutz, dass er ein fünf Kilometer langes Rennen um die Unabhängigkeit zwischen Hjoula und Bentaël durchgeführt hatte.

Der Nationalfeiertag kommt am Sonntag. Die Schließung von Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden ist für Montag, den 23. November geplant, heißt es in der Mitteilung der Ratspräsidentschaft.

Südlibanon: L

Die National Information Agency berichtet von intermittierendem Artilleriefeuer in der Nähe von Meyfadoun, Bezirk Nabatiyah. Seine Botschaft wurde am Sonntag um 10:16 Uhr Beiruter Zeit veröffentlicht. Der Text gibt weder den Täter der Schießerei noch den Zeitpunkt des Vorfalls an, noch liefert er irgendwelche Ergebnisse. Dieser Bericht ist getrennt von dem Bericht über Kfar Tebnit und die Außenbezirke von Nabatiyah al-Faukah am frühen Morgen.

Qlayaat: Die angekündigte Kalibrierung bestätigt keinen Flug

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr und die Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde geben den Beginn der Kalibrierung und Betriebsprüfung von Navigationssystemen und visuellen Hilfsmitteln am Flughafen René-Moawad in Akkar bekannt. Sie sehen zusätzliche Inspektionsflüge nach Abschluss der Sanierungsarbeiten für Start- und Landebahnen unter den erforderlichen Sicherheitsbedingungen vor. Die Pressemitteilung sagt nicht, dass an diesem Sonntag ein Flug gestartet ist. Sie bestätigt auch nicht die Eröffnung von Reservierungen oder den Beginn der regulären Verbindungen am 14. Dezember, ein Datum, das die Regierung vorgezogen hatte.

COP31: Letztes Projekt nennt keine fossilen Brennstoffe

In Antalya bezieht sich der jüngste Entwurf eines Rahmenbeschlusses des Sekretariats der Klimakonvention der Vereinten Nationen auf den Konsens von Dubai, ohne einen neuen Zeitplan für Öl, Gas oder Kohle festzulegen. Sie schlägt vor, die Finanzierung der Anpassung bis 2035 zu verdreifachen, ohne die Berechnungsgrundlage festzulegen. Der deutsche Klimaminister Carsten Schneider sagte, sein Land werde den Text in seiner jetzigen Form nicht unterstützen. Zum Zeitpunkt dieses Bulletins wird keine Annahme des Rahmentextes bestätigt.

Die Europäische Union und Indonesien unterzeichnen zwei Abkommen

Beide Parteien unterzeichneten am Samstag in Brüssel ein Handelsabkommen und ein Investitionsschutzabkommen. Die Unterschrift erfolgt nach dem am Mittwoch vom Rat der Europäischen Union erteilten grünen Licht; Die beiden Phasen sind nicht miteinander verwechselt. Das Handelsabkommen sieht eine schrittweise Senkung der Zölle auf viele Produkte vor. Die Bedingungen einer vorläufigen Anwendung hängen immer noch von Mitteilungen ab, und die Unterschrift löst nicht sofort neue Tarife aus. Die nächsten Schritte umfassen die Zustimmung des Europäischen Parlaments und die Verfahren für den Abschluss und die Ratifizierung.

In Frankreich, Überschwemmungen und Überschwemmungen: drei Departements zu überwachen

Météo-France stellt das Ain und den Jura in orange Wachsamkeit für Regenfluten, mit einer erwarteten Verschlechterung am späten Nachmittag. In Pas-de-Calais betrifft die orangene Wachsamkeit Überschwemmungen: Vigicrues stuft die Canche auf diesem Niveau ein und signalisiert Überläufe. Dies sind zwei verschiedene Phänomene, gefolgt von Bulletins, die sich während des Tages entwickeln können.

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