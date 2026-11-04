Wohnen ohne Kredit: Bedürfnisse noch unbeantwortet

Haushalte, die keine Kredite aufnehmen können, bleiben im Mittelpunkt einer noch offenen Frage: Wie kann man ohne Immobilienkredit auf stabile Wohnungen zugreifen? Ronnie Lahouds Projekt schlägt vor, die Antworten mit zugänglichen Mieten, Genossenschaften und Rehabilitation zu erweitern. Diese Wege müssen noch beschritten und finanziert werden. Ihre Nützlichkeit hängt von den Gesamtkosten für Familien, dem Standort und den veröffentlichten Bedingungen ab. Die Anzahl der verteilten Kredite wird nicht ausreichen, um den Fortschritt für diejenigen zu messen, die keinen Kredit haben.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Erschwingliches Wohnen ohne Kredit bleibt eine offene Frage für libanesische Haushalte, die keine Kredite aufnehmen können. Die vorgeschlagene Wiederaufnahme der Habitat Public Institution Darlehen können einige Käufer unterstützen. Es entspricht nicht direkt den Bedürfnissen derjenigen, deren Einkommen zu niedrig oder unregelmäßig sind, um monatliche Zahlungen zu leisten. Der von Ronnie Lahoud vorgeschlagene Fahrplan zielt speziell darauf ab, die Reaktionen über die durch Kreditaufnahme finanzierten Immobilien hinaus zu erweitern.

Das Dokument, das in den öffentlichen Diskussionen über Wohnraum vorgestellt wurde, muss noch verabschiedet werden. Er erwähnte unter anderem zugängliche Mieten, Genossenschaften und die Sanierung von Gebäuden. Diese Möglichkeiten stellen noch keine Vorteile dar, die ein Haushalt allein aufgrund seiner Ankündigung in Anspruch nehmen kann.

Erschwinglicher Wohnraum ohne Kredit: aus dem realen Budget

Ein Darlehen hilft, den Preis eines Kaufs im Laufe der Zeit zu verbreiten. Es erfordert jedoch eine Fähigkeit zur Rückzahlung. Eine Familie braucht möglicherweise eine stabile Unterkunft, ohne das Einkommen oder den Beitrag zu erhöhen, der zum Kauf erforderlich ist.

Lahouds Diagnose hebt Mieten hervor, die die 30% Einkommens-Benchmark überschreiten. Es beschreibt auch den Druck, der durch Energie- und Dienstleistungsausgaben ausgeübt wird. Diese Elemente schlagen vor, die Gesamtkosten des Wohnens und nicht die einzige angezeigte Miete zu betrachten.

Es ist nicht möglich, den Anteil aller libanesischen Haushalte in Schwierigkeiten zu berechnen. Das Dokument bietet keine nationale Umfrage mit vollständiger Verteilung. Es beschreibt Einschränkungen, die mit der vorgeschlagenen Politik angegangen werden sollen.

Auch die Lokalisierung zählt. Billigeres Wohnen, aber weg von der Arbeit, kann die Transportkosten erhöhen. Der Zugang zu Schulen, Pflege und Dienstleistungen ist ebenfalls im Budget und in der täglichen Organisation enthalten. Der Umzug einer Familie an die Peripherie garantiert daher nicht, dass ihre Gesamtbelastung sinkt.

Zugängliche Miete muss auf klaren Bedingungen basieren

Die Roadmap beinhaltet die Entwicklung eines erschwinglichen Mietangebots. Dieser Leitfaden unterscheidet sich von der einzigen Kaufbeihilfe. Es geht um die Möglichkeit, eine Wohnung nachhaltig zu bewohnen, ohne Eigentümer werden zu müssen.

Um seinen Nutzen zu messen, wäre es notwendig, die vorgeschlagenen Mieten, ihre Entwicklung und die Dauer der Verträge zu kennen. Die Zielgruppe und die Auswahlregeln sollten ebenfalls festgelegt werden. Die eingereichten Unterlagen werden von keinem nationalen Maßstab oder neuen Antragsverfahren begleitet.

Die Diagnose bezieht sich auf mündliche oder informelle Verträge und Wohnunsicherheit. Es gibt keine verifizierte nationale Ausweisungsrate. Die praktische Frage bleibt besser dokumentiert Mietverhältnisse und mehr lesbare Rechte für die Bewohner und Eigentümer.

Reparieren Sie bestehende und mobilisieren Sie Kommunen

Rehabilitation ist ein weiterer Weg. Es kann sich um besetzte Wohnungen oder Immobilien handeln, die Arbeit erfordern, bevor sie zur Verfügung gestellt werden. Es sollte nicht mit der Ankündigung eines bereits gewährten Projekts oder Zuschusses verwechselt werden.

Das Projekt schlägt die Zusammenarbeit mit Gemeinden und lokalen Organisationen vor. Eine Bestandsaufnahme des Landes und der bebauten Bestände könnte dazu beitragen, Chancen zu identifizieren. Aber die Verfügbarkeit eines Gebäudes reicht nicht aus, um festzustellen, dass es bewohnbar, rechtlich mobilisierbar und finanziell zugänglich ist.

Auch Genossenschaften gehören zu den geplanten Lösungen. Ihre Modalitäten, ihre Finanzierung und die von den Haushalten beantragte Beteiligung müssen in künftige Programme einbezogen werden. Das Dokument kündigt nicht sofort eine einzige Formel für alle Gemeinden an.

Vertriebene Haushalte brauchen auch eine dauerhafte Lösung

Die Roadmap verbindet die Dringlichkeit der Umsiedlung mit dem Wiederaufbau, mit besonderer Aufmerksamkeit für den Süden. Eine vertriebene Familie braucht möglicherweise eine vorübergehende Lösung, ohne zu wissen, wann ihr ursprüngliches Zuhause wieder zugänglich wird.

Diese Situation wird nicht nur von herkömmlichen Immobilienkrediten behandelt. Es ist notwendig, zwischen sofortiger Unterkunft, Reparaturen und den Bedingungen für eine nachhaltige Rückkehr zu unterscheiden. Die aktuellen Vorschläge bringen sie in demselben Rahmen zusammen, ohne die vollständige Finanzierung bereits verfügbar zu verkünden.

Um festzustellen, ob Haushalte ohne Kreditaufnahmekapazität tatsächlich von der Erholung profitieren werden, müssen die ihnen vorbehaltenen Programme geprüft werden. Die Anzahl der allein verteilten Kredite wird es nicht ermöglichen, den Zugang zu Wohnraum für diejenigen zu beurteilen, die außerhalb des Kredits bleiben.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews