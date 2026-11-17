Das israelische Militärradio berichtet von einem hohen Risiko einer Beteiligung der Hisbollah an einem neuen Krieg gegen den Iran. Eine Bewertung, keine festgelegte Entscheidung.

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Das israelische Militärradio berichtete am Sonntag, den 15. November, eine Einschätzung, dass die Hisbollah eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hätte, an einer neuen Konfrontation mit dem Iran teilzunehmen. Sie schreibt diese Einschätzung dem israelischen Militärgeheimdienst Aman zu. Dies ist ein Szenario, das von den israelischen Diensten erwartet wird, nicht eine von der Hisbollah angekündigte Entscheidung oder ein etablierter Ausbruch des Krieges.

Bedingte Bewertung

Die Bewertung basiert auf der Hypothese einer Wiederaufnahme des Kampfes gegen den Iran. Ihr Umfang ist daher bedingt: Sie beschreibt die Reaktion, die der israelische Geheimdienst in diesem Fall für wahrscheinlich hält. Sie legt kein Datum, keinen Schwellenwert oder keinen operationellen Zeitplan fest. Diepräsentation veröffentlicht durch militärradionicht die für eine unabhängige überprüfung dieser bewertung erforderlichen informationen liefert.

Die Arsenalzahlen bleiben Schätzungen

Der am 15. November vonUltrapalästina, die diese Zahlen dem Militärradio zuschreibt, ruft etwa 10.000 Raketen und Projektile sowie Tausende von Drohnen hervor. Es beschreibt auch Bemühungen, die Fähigkeiten dieser Flugzeuge zu erhöhen. Diese Größenordnungen sind kein von Libnanews verifiziertes Inventar. Sie sollten nicht mit der Anzahl der sofort verwendbaren Waffen oder der Anzahl der Schüsse verwechselt werden, die eine Gruppe tatsächlich ausführen könnte.

Militärische Kapazitäten und politische Entscheidungsfindung

Es bleiben drei Fragen: die verfügbaren Mittel, die Bereitschaft, sie zu nutzen, und die Umstände einer Verpflichtung. Eine Aktienschätzung allein erfüllt die letzten beiden nicht. Ebenso ersetzt eine israelische Vorfreude nicht eine Ankündigung der betreffenden Bewegung. Für den Libanon steht diese Unterscheidung im Mittelpunkt: Ein Risiko als bereits getroffene Entscheidung darzustellen, würde bedeuten, eine militärische Hypothese in eine politische Tatsache umzuwandeln.

Geographische Darstellung der Archive: Khiam von Marjayoun gesehen, Datum der Schießerei nicht festgelegt. Foto: François el Bacha / Libnanews. Das Bild stellt kein Arsenal oder Operationen des November 2026 dar.

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