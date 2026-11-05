Hakeem Jeffries kündigte seine Kandidatur für die Präsidentschaft des Repräsentantenhauses nach dem demokratischen Sieg am 3. November an. Sein Programm stellt die Kaufkraft und Kontrolle von Donald Trump in den Vordergrund. Dieses Porträt geht zurück auf seine Karriere, seine Entscheidungen in den Bereichen Gesundheit und Bürgerrechte, seine Unterstützung für die Ukraine und seine Positionen zu Israel, den Palästinensern und dem Iran. Ihre Kandidatur eröffnete eine parlamentarische Sequenz: Sie wurde noch nicht in das Haus gewählt.

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Hakeem Jeffries formalisierte seine Kandidatur für die Präsidentschaft des Repräsentantenhauses am Mittwoch, den 4. November 2026. Der Führer der Demokraten fordert die Unterstützung seiner Kollegen in einem Brief, einen Tag nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen. Er schlägt vor, die neue Mehrheit auf die Lebenshaltungskosten und die Kontrolle von Donald Trump zu konzentrieren. Seine Reise beleuchtet auch die Entscheidungen, die ihn in der Ukraine, in Israel, in den Palästinensern und im Iran erwarten.

Der Antrag wurde erwartet. Es ist jetzt ein formeller Schritt, der schriftlich an die demokratisch gewählten Vertreter des nächsten Kongresses gerichtet ist. Die Ankündigung wurde berichtet vonAchse, die den Brief an die Demokraten veröffentlicht. Hakeem Jeffries bittet darum, der nächste Sprecher zu werden und stellt die Prioritäten vor, die er ab Januar verteidigen will.

Diese Ankündigung ist keine Wahl. Der Vertreter von New York muss noch die Nominierung seiner Fraktion und dann eine Mehrheit in der Abstimmung des Hauses erhalten. Wenn er diese Etappen durchläuft, wird er der erste Afroamerikaner werden, der dieser Institution vorsteht. Sie hätte dann erhebliche Macht über die überarbeiteten Texte, die Haushaltsverhandlungen und die parlamentarische Kontrolle der Verwaltung.

Hakeem Jeffries, Kandidat für eine Mehrheit leben

Die Demokraten gewannen die Mehrheit bei den Wahlen am 3. November. Ihr Wahlkampfkomitee gab am nächsten Tag bekannt, dass es die Schwelle von 218 Sitzen erreicht hatte. Dieses Ergebnis bringt Jeffries in eine günstige Position. Es befreit jedoch nicht von der institutionellen Abstimmung, die die Arbeit der neuen Kammer im Januar 2027 eröffnen wird.

Der Sprecher muss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen für eine Person erhalten. Die Schwelle hängt daher von den Anwesenheiten und Stimmen ab, die den Kandidaten tatsächlich zugewiesen werden. Es entspricht nicht unbedingt 218 Stimmen. Erhält niemand diese Mehrheit, so nehmen die Vertreter den Stimmzettel wieder auf. Die interne Nominierung des demokratischen Kandidaten und seine Wahl durch das Haus sind somit zwei verschiedene Operationen.

Diese Mechanik gibt ihr ganzes Gewicht dem Zusammenhalt der Gruppe. Ein Minderheitsführer versammelt sich gegen die Macht. Ein Sprecher des Hauses muss auch eine Arbeitsordnung festlegen und Texte annehmen lassen. Unterschiede in Gesundheit oder Waffen für Israel können dann den parlamentarischen Kalender beeinflussen.

Jeffries nähert sich diesem Übergang mit spezifischer Erfahrung. An der Spitze der Demokraten des Hauses seit Januar 2023 folgte er Nancy Pelosi als Führer der Gruppe. Es lobte öffentlich den demokratischen Sieg und unterstützte seinen Beitritt zum Vorsitz. Die Unterstützung seines ehemaligen Führers stärkt seine Kandidatur, ohne die Wahl neuer gewählter Amtsträger zu ersetzen.

Ein New Yorker Weg zwischen Bürgerrechten und Kompromissen

Hakeem Jeffries, 56 Jahre alt, ist seit 2013 der achte Bezirk im Staat New York. Geboren in Brooklyn, studierte er in Binghamton, Georgetown und dann an der Law School der New York University. Er war Rechtsanwalt, bevor er in die Wahlpolitik eintrat.

Sein sechsjähriger Besuch in der New York State Assembly ging seiner Amtszeit voraus. Er arbeitete an Polizeipraktiken und Bürgerrechten. Im Jahr 2010 führte sie eine Reform ein, die die Speicherung von Daten über Personen unter polizeilicher Kontrolle ohne Strafverfolgung einschränkte. Diese Sorge um individuelle Garantien bleibt ein Bestandteil seiner Reise.

In Washington baute Jeffries auch Vereinbarungen mit Republikanern auf. Er arbeitete mit Doug Collins am First Step Act, der im Dezember 2018 von Donald Trump unterzeichnet wurde. Das gesetz änderte bestimmte bundeshaft- und verurteilungsregeln. Insbesondere hat sie die Vorbereitung auf die Wiedereingliederung erleichtert und in einigen Fällen Strafvergünstigungen ermöglicht.

Dieser Präzedenzfall zeigt eine Methode, die seine Kandidatur aufs Spiel setzt: ein konkretes Ergebnis auszuhandeln, auch mit einem politischen Gegner. Es löscht die Konfrontation nicht aus. Jeffries war damals einer der Vertreter, die die Anklage bei Trumps erstem Prozess im Senat im Jahr 2020 unterstützten. Legislative Zusammenarbeit und institutionelle Opposition existieren daher in ihrer Bewertung nebeneinander.

Kaufkraft im Zentrum des internen Programms

In seinem Brief vom 4. November organisiert Jeffries sein Programm in drei Bereichen: das Leben erschwinglicher zu machen, Rechenschaftspflicht zu fordern und amerikanische Werte zu verteidigen. Er nannte fünf Ausgabenposten: Wohnen, Gesundheit, Nahrung und aktuelle Güter, Energie und Unterstützung für Verwandte. Er stellte diese Fragen als erstes Projekt der Mehrheit vor.

In den ersten hundert Tagen schlägt er vor, die Kürzungen in Medicaid zu überdenken, die SNAP-Lebensmittelfinanzierung wiederherzustellen und die Steuergutschriften der Krankenversicherung zu verlängern. Er will auch Trumps Zölle bekämpfen und den Krieg im Iran beenden. Dies sind angekündigte politische Ziele und keine bereits ergriffenen Maßnahmen.

Die Priorität der täglichen Ausgaben ist ein Anliegen, das während der Kampagne dokumentiert wurde. Im Oktober stellten die Untersuchungen von KFF die Gesundheits- und Kraftstoffkosten in den Vordergrund der wirtschaftlichen Bedenken. Für Jeffries haben außen- und handelspolitische Debatten auch eine interne Dimension: ihre Auswirkungen auf die Haushaltsbudgets.

Seine zukünftige Autorität wird an der Übersetzung dieser Verpflichtungen in Texte gemessen werden. Die Abstimmung über einen Vorschlag hilft, eine Position festzulegen und eine Verhandlung aufzubauen. Das reicht nicht aus, um jedes Versprechen in ein Gesetz zu verwandeln. Das Bundesverfahren lässt dem Senat und dem Präsidenten einen entscheidenden Platz.

Auf die Gesundheit, eine separate Linie von der linken Seite der Partei

Jeffries verteidigt das Affordable Care Act, die Reform, die gemeinhin Obamacare genannt wird. Am 8. Januar 2026 begrüßte er die Annahme einer Verlängerung der Steuergutschriften durch das Haus, um die Versicherungsprämien zu senken. Dann bat er die Senatoren, die Arbeit fortzusetzen. Dieser Präzedenzfall muss als Abstimmung des Hauses bezeichnet werden, ohne ihn mit einem Inkrafttreten zu verwechseln.

Seine Wahl ist jedoch nicht die aller Progressiven. In einem Fernsehinterview am 16. August 2026 erklärte er, dass er Medicare für den aktuellen Vorschlag von All nicht unterstützte. Er hatte jedoch zuvor texte aus dieser familie mitgesponsert. Das Projekt zielt auf ein einziges zahlendes nationales Krankenversicherungssystem ab, das weiter vom aktuellen Modell entfernt ist als die Konsolidierung von Obamacare.

Diese Divergenz hilft, den Kandidaten zu finden. Derzeit befürwortet er die Reparatur und Erweiterung bestehender Schutzmaßnahmen anstelle der sofortigen Annahme dieses universellen Modells. Ein Teil der Demokratischen Linken, einschließlich Ro Khanna, fordert eine Abstimmung über Medicare for All. Der zukünftige Sprecher wird entscheiden müssen, welche Texte er erstellen und wie er mit dieser Anfrage umgehen soll.

Abtreibung und Einwanderung: Rechte schützen, Staat regulieren

Auf Abtreibung, Jeffries bleibt gegen den Rückgang der Bundesgarantien. Am 24. Juni 2026, vier Jahre nach Dobbs, bekräftigte er seine Unterstützung für die reproduktive Freiheit. Er verurteilte die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Gesundheit von Frauen. Diese Position verbindet ihn mit einem zentralen Engagement der Demokratischen Partei.

In Bezug auf die Einwanderung umfasst seine Opposition die Bedingungen für föderale Operationen. Am 4. Februar 2026 forderten Jeffries und Chuck Schumer eine Reform der betroffenen Behörden. Dazu gehörten die Identifizierung von Agenten, einzelne Kameras, gerichtliche Haftbefehle und Regeln für den Einsatz von Gewalt. Sie forderten auch Garantien gegen Herkunftskontrollen.

Mit diesen Vorschlägen werden die Haushaltsmittel mit der Achtung der Rechte verknüpft. Sie lassen nicht zu, dass ihre gesamte Migrationspolitik in der Abschaffung der Grenzkontrollen zusammengefasst wird. Ihr dokumentierter Zweck ist die Überwachung von Polizeibefugnissen und Abschiebeaktionen. In diesem Haus wären Anhörungen und Finanzierungsgesetze ein Mittel, um diese Anforderungen zu verteidigen.

Ukraine: Ständige, weiß-singende Unterstützung für Trump

Hakeem Jeffries unterstützte die US-Hilfe für die Ukraine angesichts der russischen Invasion. Am 20. April 2024 stimmte er für das ukrainische Sicherheitsfinanzierungsprojekt. Der Text erhielt 311 Stimmen gegen 112. Die 210 Demokraten, die Stellung bezogen, stimmten dafür und leisteten einen entscheidenden Beitrag zu ihrer Annahme.

Diese Wahl zeigt eine positive Ausrichtung auf die Aufrechterhaltung eines amerikanischen Engagements für die europäische Sicherheit. Jeffries präsentiert den ukrainischen Widerstand als Verteidigung von Freiheit und Souveränität angesichts der russischen Aggression. Er lehnt die Idee ab, dass Kiew die Verantwortung für den von Wladimir Putin begonnenen Krieg tragen würde.

Eine neuere Abstimmung bringt einen wichtigen Schatten. Am 16. September 2026 erklärten Jeffries, Katherine Clark und Pete Aguilar ihren Widerstand gegen H.R. 5334. Sie behaupteten, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, kritisierten jedoch Trumps Befugnisse. Ihnen zufolge erlaubte der Text dem Präsidenten, die Sanktionen aufzuheben und gleichzeitig seine Zollbehörde zu erweitern.

Diese Weigerung sollte daher nicht als eine Aufgabe der Ukraine dargestellt werden. Es ging um die vorgeschlagenen Instrumente und die der Exekutive überlassene Flexibilität. Wenn Jeffries Sprecher wird, wird diese Unterscheidung die Verhandlungen leiten: Kiew unterstützen, während herausfordernde Geräte als zu freizügig für das Weiße Haus angesehen werden.

Israel: Eine anhaltende Allianz, umstrittene Modalitäten

Jeffries gehört zu den Verteidigern der strategischen Beziehung zwischen Washington und Israel. Am 20. April 2024 stimmte er für zusätzliche Mittel für die israelische Sicherheit. Der Text wurde mit 366 zu 58 Stimmen angenommen. 37 Demokraten stimmten dagegen, während 173 unterstützten. Die Teilung existierte also bereits innerhalb ihrer Gruppe.

Seine Position im Jahr 2026 beschränkt sich jedoch nicht auf die Erneuerung ohne Änderung dieser Politik. In einem Schreiben vom 14. Juli kündigte er seine Ablehnung des Massie-Änderungsvorschlags zur Hilfe für Israel an. Sie hielt ihn für zu umfassend, mit möglichen Konsequenzen für humanitäre und diplomatische Maßnahmen. Er hat den Demokraten keine kollektive Ordnung auferlegt.

Im selben Dokument schlug er vor, die zukünftige Sicherheitszusammenarbeit zu überprüfen. Sie ist der Ansicht, dass Israel eine Wirtschaft hat, die in der Lage ist, seine Waffen zu finanzieren. Er forderte einen Mechanismus, der den amerikanischen Beziehungen zu anderen westlichen Verbündeten näher kommt und die Menschenrechte respektiert. Dennoch will sie Israels qualitativen militärischen Vorteil und die Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr bewahren.

Der Unterschied ist erheblich. Der Kandidat verteidigt weiterhin die Sicherheit Israels, eröffnet aber eine Debatte über die Form der amerikanischen Hilfe. Er kritisiert auch die Regierung von Benjamin Netanjahu. Eine Präsidentschaft von Jeffries würde es daher nicht ermöglichen, entweder einen allgemeinen Bruch des Bündnisses oder die automatische Beibehaltung aller seiner Modalitäten anzunehmen.

Gaza und der palästinensische Staat: Verpflichtungen müssen umgesetzt werden

Am 7. Oktober 2026 bekräftigte Jeffries seine Verurteilung der Angriffe der Hamas und seine Unterstützung für die Sicherheit Israels. Er verurteilte auch die palästinensischen Zivilisten und die Verwüstung in Gaza. Seine Erklärung forderte einen tiefgreifenden Wandel der amerikanischen Politik in der Region sowie die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates.

Es verbindet dieses Ziel mit zwei politischen Bedingungen: die Hamas von der Macht zu entfernen und eine neue Generation palästinensischer Führer zu unterstützen. Er forderte auch ein Ende der Siedlergewalt in der Westbank. Diese Verpflichtungen gehen über die humanitäre Ad-hoc-Unterstützung hinaus. Sie stellen die Perspektive zweier Staaten in den Mittelpunkt ihrer erklärten Position.

Die Frage der Mittel bleibt. Demokratische gewählte Vertreter können dieses Ziel teilen und gleichzeitig in Bezug auf Waffenlieferungen, Sanktionen oder deren Bedingungen divergieren. Jeffries wird diese Debatten vermitteln müssen, wenn er dem Haus vorsitzt. Für regionale Akteure werden seine Entscheidungen in Bezug auf Texte und Finanzierung aufschlussreicher sein als die einzige Änderung der Mehrheit.

Iran: Krieg und Exekutivgewalt herausfordern

In Bezug auf den Iran stellte Jeffries die im Februar 2026 ohne Erlaubnis des Kongresses begonnenen Militäroperationen in Frage. In einem Interview am 28. Februar verteidigte er eine Resolution, um nicht autorisierte Feindseligkeiten zu unterbrechen. Es stellte das Fehlen einer klaren Strategie und das Risiko eines längeren Engagements der USA in Frage.

Diese Opposition bedeutet nicht Unterstützung für die iranische Macht. Jeffries verurteilte gleichzeitig die Unterdrückung des Regimes und seiner regionalen Aktivitäten. Er schlug eine Kombination aus Diplomatie und Sanktionen vor. Er kritisierte auch die Politik des Regimewechsels mit Gewalt und erinnerte an irakische, libysche und afghanische Präzedenzfälle.

Seine Kandidatur beinhaltete daher eine Vorstellung von der Rolle des Kongresses. Der Sprecher befehligt nicht die Streitkräfte und führt keine Diplomatie allein. Sie kann sich jedoch auf die Mittelausstattung, den Zeitpunkt der Aussprachen und die parlamentarische Kontrolle auswirken. Der Präsident behält seine Vorrechte, und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Institutionen können weitergehen.

Sowohl für den Libanon als auch für den gesamten Nahen Osten wird aus diesem Brief automatisch kein konkreter Wendepunkt abgeleitet. Jeffries Positionen ermöglichen es, den Krieg, die Hilfe und die Rechte der Palästinenser stärker zu diskutieren. Ihre Übersetzung wird von den ausgewählten Texten, ihrem Inhalt und den tatsächlich gesammelten Mehrheiten abhängen.

Der nächste Schritt bleibt die Nominierung des demokratischen Kandidaten, bevor das Haus im Januar abstimmt. Laut einem Memo der vom Guardian zitierten Gruppe werden die internen demokratischen Wahlen am 18. November beginnen. In der Zwischenzeit muss Jeffries sein Bewerbungsprogramm in Prioritäten umwandeln, die von den neuen Vertretern akzeptiert werden. Die ersten Kompromisse bei Gesundheit, Bundesausgaben und dem Nahen Osten werden die Flexibilität des Präsidenten verdeutlichen, den er werden will.

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