Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Motorpreis im Libanon: Warum er explodiert
Im Libanon explodierte der Preis des « Motors », des Nachbarschaftsgenerators. Warum?
kWh: von 30 244 bis 52 840 Pfund zwischen Februar und September, dh +75 % 🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews Der 20-Liter-Dieselkann: 1,4 bis 2,7 Millionen Pfund, fast doppelt 🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022 Eine monatliche Rate, die vom Energieministerium auf der Grundlage der Dieselpreise festgelegt wurde 🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Kommentare