14 novembre 2026
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Motorpreis im Libanon: Warum er explodiert

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Motorpreis im Libanon: Warum er explodiert

Im Libanon explodierte der Preis des « Motors », des Nachbarschaftsgenerators. Warum?

kWh: von 30 244 bis 52 840 Pfund zwischen Februar und September, dh +75 %
🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews
Der 20-Liter-Dieselkann: 1,4 bis 2,7 Millionen Pfund, fast doppelt
🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022
Eine monatliche Rate, die vom Energieministerium auf der Grundlage der Dieselpreise festgelegt wurde
🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février

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