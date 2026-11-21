Der Tribut an Camille Chamoun ist um 13.00 Uhr aus. Im Süden wird die Rehabilitation von Krankenhäusern mit den Emiraten diskutiert. Teheran stellt seine Bedingungen in Washington und Peru bewertet die Schäden des Erdbebens in Junín.

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Samstag, 21. November 2026, 8:00 Uhr in Beirut.Die Hommage an Camille Chamun findet um 13.00 Uhr in Deir el-Qamar statt, nicht um 11.30 Uhr. In Beirut befinden sich Pfadfinder und Führer vor der Rede von Präsident Joseph Aoun auf dem Märtyrerplatz. Im Süden wurden die Bedürfnisse beschädigter Gesundheitseinrichtungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten diskutiert. Auf internationaler Ebene legt Teheran seine Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Washington fest, während Peru den Schaden eines Erdbebens der Stärke 6,7 bewertet.

Unabhängigkeit: Tribut an Camille Chamoun um 13 Uhr

Die libanesische Präsidentschaft hat an diesem Samstag einen Gedenkplan korrigiert. Der Außenminister Youssef Rajji wird um 13.00 Uhr einen Kranz auf dem Grab des ehemaligen Präsidenten Camille Chamun in Deir el-Qamar niederlegen. Das Programm hatte bisher 11.30 Uhr angegeben. Diese Korrektur betrifft diesen Tribut, nicht alle Zeremonien.

In Beirut wurde von 16.00 bis 17.30 Uhr eine Versammlung von Pfadfindern und Führern auf dem Märtyrerplatz angekündigt. Es ist ein separater Termin von Nahr al-Kalb, wo Joseph Aoun um 18:00 Uhr sprechen soll. Zwei Küstenzugänge im Nahr al-Kalb-Gebiet werden nach der am Freitag angekündigten Verkehrsmitteilung ab 15 Uhr geschlossen. Der 83. Jahrestag der Unabhängigkeit fällt am Sonntag, dem 22. November. Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Gemeinden werden am Montag, dem 23., geschlossen, heißt es in der Regierungsmitteilung. Diese Ankündigung gilt nicht für alle privaten Unternehmen oder Banken.

Im Süden wurden Krankenhäuser im Herzen eines Austauschs mit den Emiraten beschädigt

Am Freitag forderte Joseph Aoun, dass die Rehabilitation und Ausrüstung der im Süden beschädigten Krankenhäuser und Gesundheitszentren zu den Prioritäten der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört. Der emiratische Gesundheitsminister Ahmed Ali Al Sayegh sagte, er sei bereit, libanesische Institutionen zu unterstützen. Er und sein Amtskollege Rakan Nassereddine sollten die zu erfüllenden Bedürfnisse diskutieren, einschließlich der des Kinderkrebszentrums. Baabdas Erklärung erwähnt keine vereinbarte Finanzierung, keine zugewiesene Baustelle oder einen Zeitplan.

Iran: Islamabad-Memorandum abgelehnt, Dialog nach Teheran noch möglich

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi behauptet, das Memorandum von Islamabad sei nicht mehr auf dem Tisch. Er unterschied das Dokument selbst von den darin enthaltenen Verpflichtungen, die seiner Meinung nach als Ausgangspunkt für eine Vereinbarung dienen könnten. Er sagte, der Iran sei bereit zu diskutieren, ob Washington Schritte unternehme, um das Vertrauen wiederherzustellen, und biete Garantien gegen eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten an. Am Freitag hatte Donald Trump angedeutet, dass die von Teheran vorgeschlagenen Bedingungen ihm nicht passten. Es wurde kein neues Abkommen oder Zeitplan für die Wiederaufnahme der Verhandlungen angekündigt.

Peru: Erste Schäden nach dem Erdbeben in Junín

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 traf das Zentrum von Peru am Freitag um 19:09 Uhr Ortszeit, nach dem Peruanischen Geophysikalischen Institut. In seinem Bericht vom 21.40 Uhr in Lima meldete der Katastrophenschutz eine verletzte Person im Zentrum der Hauptstadt. Sie berichtete auch von Schäden an Wohnraum, Schäden am Pichanaqui-Krankenhaus, Stromausfällen und Verkehrsbeschränkungen nach Steinschlägen. Die Evaluierungen laufen noch, und dies ist keine endgültige nationale Bewertung.

Europäische Union: ein BYD-Modell, für das ein vorläufiger Beschluss gilt

Der Haager Gerichtshof untersagte die Vermarktung des Plug-in-Hybrid-SUV Ti7 von BYD in der Europäischen Union. Der von Jaguar Land Rover angerufene Richter war der Ansicht, dass mehrere Teile der Karosserie zu sehr an das geschützte Design des Verteidigers erinnerten. Der Ti7 war laut Gericht noch nicht in der Union zum Verkauf. Die Entscheidung hat keine Auswirkungen auf den Rest des BYD-Sortiments oder den britischen Markt.

In Beirut eine Wochenendmarkenausstellung

Die Philatelie-Ausstellung eröffnet diesen Samstag im Sofitel Le Gabriel in Ashrafieh von 11 bis 19 Uhr. Die Einweihung ist um 15.00 Uhr geplant, nach der Öffnung für die Öffentlichkeit. Die gleichen Termine werden am Sonntag bekannt gegeben.

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