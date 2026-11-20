Zwei Küstenzugänge in der Nähe von Nahr el-Kalb werden Samstag um 15 Uhr geschlossen. Der Königliche Palast von Belgien spezifiziert Philippes Besuch im Libanon. Streiks wurden in Haddatha und Gaza gemeldet, während Frankreich nach den neuen Angriffen in der Ukraine eine Sitzung des Sicherheitsrates beantragte.

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Samstag, 21. November 2026, Mitternachtsausgabe in Beirut. Die Küstenstraße wird heute Nachmittag an zwei Orten in der Nähe von Nahr al-Kalb abgeschnitten, um die Flagge zu hissen. Der belgische Königspalast spezifiziert Philippes Programm im Libanon. In Gaza gehen zwei Überprüfungen nach einem Streik in Al-Bureij auseinander, während Frankreich ein UN-Treffen zur Ukraine fordert.

Nahr al-Kalb: zwei Küstenzugänge ab 15.00 Uhr geschlossen

Für die Flaggen-Zeremonie kündigten die Internen Sicherheitskräfte von 15 Uhr bis zum Ende der Zeremonie zwei Schließungen an der Küstenstraße an. Sie betreffen die Reise von der Fohud-Kaserne nach Nahr al-Kalb und die Zuk-Fabrik zum Tunnel. Autos können weiterhin die Autobahn nutzen. Es wurde kein fester Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der Küstenstraße angekündigt.

Eine separate maßnahme verbietet lastwagen in beide richtungen zwischen dem kasino libanon und beirut von 16 bis 21 uhr. Militärfahrzeuge und Lastkraftwagen oder Sicherheitsdienste, unabhängig von ihrer Art und Kategorie, sowie Fahrzeuge der libanesischen und internationalen Feuerwehr, des Zivilschutzes und des libanesischen Roten Kreuzes sind ausgenommen. Die Präsidentschaft kündigte eine Nachricht von Joseph Aoun um 18 Uhr an, die live übertragen wurde. Dieser Zeitplan ist nicht der der Wiedereröffnung.

König Philipp in Beirut und Tibnin erwartet

König Philipp wird am 4. und 5. Dezember auf Einladung von Joseph Aoun mit dem belgischen Außenminister Maxime Prévot im Libanon erwartet. Der Palast kündigt Gespräche mit dem Staatsoberhaupt, Premierminister Nawaf Salam und dem Sprecher der Kammer, Nabih Berri, an. In Tibnin muss sich der König mit den örtlichen Behörden treffen, ein Krankenhaus besuchen, das unter anderem mit Unterstützung Belgiens geschaffen wurde, und vier belgischen Soldaten Tribut zollen, die während ihres Einsatzes bei UNIFIL starben. Der Palast nennt das Krankenhaus nicht.

In Jordanien, wo er am 6. und 7. Dezember erwartet wird, wird Philippe vor dem Plenum der 7. Dezember-Konferenz zum humanitären Völkerrecht sprechen. Ein Besuch im syrischen Flüchtlingslager Zaatari ist ebenfalls Teil des angekündigten Programms.

Südlibanon: Berichte an Haddatha und Khiam

Die National Information Agency berichtete am Freitagabend über neue israelische Luftangriffe auf Haddatha, die sich von den Explosionen unterschieden, die sie früher am Tag gemeldet hatte. Ein Agenturkorrespondent beauftragte auch die israelische Armee mit der Rodung von Olivenbäumen in Khiam. Die Entsendungen geben keine menschliche Einschätzung und erlauben keine unabhängige Zählung der Streiks.

Gaza: Ergebnisse nach einem Streik in Al-Bureij unterschiedlich

Die palästinensische Agentur WAFA berichtete unter Berufung auf medizinische Quellen von zwei Toten und mehreren Verletzten nach einem israelischen Angriff am Freitagabend im Lager Al-Bureij im zentralen Gazastreifen. Krankenhausbeamte, die von einer anderen Agentur zitiert wurden, berichteten von vier Todesfällen für den Streik. Die beiden Ziffern beziehen sich auf dasselbe Ereignis und addieren sich nicht. Bei der Schließung wurde keine endgültige Bilanz erstellt.

Ukraine: Paris beantragt Sicherheitsratssitzung

Wharf Orsay beantragte am Freitag nach den russischen Streiks in der Ukraine eine Sitzung des Sicherheitsrates. Dabei wurde zwischen den Anschlägen vom 19. November auf Kiew und der darauffolgenden Nacht unterschieden, die erneut die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur, insbesondere in Kiew und Lwiw, betrafen. Wien berief den russischen Botschafter und präsentierte seine Vertretung nicht als direktes Ziel. Der französische Antrag bedeutet nicht, dass der Rat zusammengetreten ist.

In Brüssel eine gemeinsame Erklärung zum Libanon

Am Ende des Gipfels vom 20. November bekräftigten die Europäische Union und das Vereinigte Königreich ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon. Ihre Erklärung verurteilte auch die Gewalt der Siedler und die Erweiterung der Siedlungen im Westjordanland und forderte die Koordinierung der humanitären Hilfe und des Wiederaufbaus in Gaza. Der Text gibt keine Entscheidung über Post-FINUL bekannt.

Katarischer Staatsfonds setzt auf Neuinvestitionen in Deutschland

Nach den Gesprächen zwischen Friedrich Merz und Tamim ben Hamad Al Thani in Berlin wird in der gemeinsamen Erklärung die Absicht der Qatar Investment Authority bekräftigt, in fünf Jahren weitere 15 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren. Im Text heißt es, dass diese Investitionen von den spezifischen Entscheidungen der betreffenden Investoren abhängen. Er erwähnt nicht die bereits gezahlten Beträge oder die Verteilung zwischen den Sektoren.

Fußball: Vier Siege für libanesische U17

Bereits für den Asian U-17 Cup qualifiziert, schlug Libanon Bahrain am Freitag 2-1 in Salalah, nach dem Asian Football Confederation. Er beendete die G-Qualifikationsgruppe mit zwölf Punkten in vier Sitzungen. Das Ergebnis beendet die Gruppenphase; es stellt keine neue Qualifikation dar.

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