Nabih Berri lehnt eine Pufferzone im Südlibanon in seiner Botschaft zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit ab. Er forderte den israelischen Rückzug, die Rückkehr der Einwohner und den Wiederaufbau. Der Präsident des Parlaments fordert auch die Unterstützung der Armee und die Einstellung der Kampagnen, die ihre nationale Rolle in Frage stellen.

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Nabih Berri bekräftigte am Donnerstag, den 19. November 2026, seine Weigerung, den Südlibanon zu einer Pufferzone zu machen. In einer Botschaft an die Libanesen vor dem 83. Jahrestag der Unabhängigkeit fordert der Präsident der Kammer auch, die Armee zu unterstützen und die Kampagnen, die ihre Rolle betreffen, zu stoppen.

Der Text, der von seinem Pressebüro verteilt wird, verbindet die Vollendung der Unabhängigkeit mit dem Abzug der israelischen Streitkräfte aus den libanesischen Gebieten. Drei Tage vor dem Nationalfeiertag vom 22. November fordert Nabih Berri mehr als nur Gedenken. Er hoffte, dass jeder Bürger die Unabhängigkeit zur täglichen Verantwortung machen würde, ohne sie konfessionellen, parteipolitischen oder regionalen Verbindungen unterzuordnen.

Nabih Berri lehnt eine Pufferzone im Süden ab

Der Präsident des Parlaments bekräftigt, dass der Süden ein libanesisches Land bleiben muss, das seinen Bewohnern gehört. Die Ablehnung einer Pufferzone ist Teil einer Reihe von Forderungen: Befreiung von den besetzten Gebieten, würdige Rückkehr in ihre Dörfer, Wiederaufbau und Freilassung von Gefangenen. Sie stellt diese Ziele als nationale Pflicht dar, nicht als konkurrierende Optionen.

Berri glaubt, dass die Unabhängigkeit bedroht und unvollendet bleiben wird, solange ein Teil des Territoriums unter israelischer Besatzung bleibt. Er beruft sich auf die völkerrechtlich zulässigen Mittel, um seine Freilassung zu erwirken. Es betont auch die nationale Einheit, die es als eines der wichtigsten Vermögenswerte des Libanon betrachtet. Ein Verzicht auf diese Verantwortung würde seiner Ansicht nach die Souveränität schwächen.

Mittel für die Armee, anstatt Angriffe auf sie

Ein weiterer Teil der Botschaft betrifft die militärische Institution. Berri verteidigt die Rolle des Kommandos, der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten beim Schutz der Unabhängigkeit. Er forderte die Armee auf, über die notwendigen Ressourcen zu verfügen, um ihre Missionen im ganzen Land durchzuführen.

Er lehnt Kampagnen ab, die seine Handlungen verunglimpfen oder seine Opfer in Frage stellen. Der Sprecher der Kammer bringt diese Angriffe näher an die israelischen Kampagnen gegen die militärische Institution heran. Diese Einschätzung ist seine: Seine Botschaft enthält keine Liste von Personen oder Organisationen, denen er diese Kampagnen in Rechnung stellen würde.

Die beantragte Unterstützung betrifft daher sowohl die Fähigkeiten der Armee als auch ihren Platz in der nationalen Debatte. Der Text enthält jedoch keinen Finanzrahmen, kein Ausrüstungsprogramm oder neue Einsatzentscheidungen.

Eine Hommage an die Bewohner von Grenzdörfern

Berri schließt seine Botschaft mit der Begrüßung der libanesischen Einwohner und Auswanderer, der Toten und Verwundeten sowie derjenigen, die in Grenzdörfern bleiben. Sie würdigt auch die Armee, die Sicherheitskräfte und die UNIFIL-Truppen.

Es verbindet dieses Gedenken mit den zerstörten Häusern und der Erinnerung an die südlichen Orte. Die Rückkehr der Einwohner und der Wiederaufbau sind daher ausdrücklich eine der Forderungen, die sie an die Führer und die politischen Kräfte in der Annäherung an den 22. November richten.

Archivfotografie: Libnanews Bildbank. Dieses Bild stellt nicht die Verbreitung der Botschaft vom 19. November dar.

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