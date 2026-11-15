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Essentials vom 16. November 2026, Mitternacht
Essentials vom 16. November um Mitternacht: Südlibanon, beschlagnahmt in Charawna angekündigt, Aufruf für Gaza, Bahrain und Jemen. Die Fakten der diplomatischen Agenda von Sonntag und Montag, in voller Auflage. Dokumentarische Fotografien sind Archive, die auf dem Bildschirm identifiziert werden.
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