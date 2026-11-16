Revue du 16 novembre: Sud, énergie et barreau

Die libanesische Presse am 16. November untersucht Mike Waltz Besuch und Optionen für die Post-FINUL. Die Zeitungen sind gegen Vorschläge und noch erwartete Garantien. Sie beschreiben auch die Energiegespräche von Nawaf Salam in Doha, ohne dass ein unterzeichnetes Abkommen angekündigt wurde, und die Ergebnisse der Beirut Bar Association. Die politischen Lesungen des Stimmzettels unterscheiden sich von den vier tatsächlichen Wahlen. In Damaskus ist auch die Zusammenarbeit zwischen Innenministerien einer der Fälle, deren konkrete Weiterverfolgung noch geklärt werden muss.

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Auf der Titelseite: Der Süden erwartet Garantien

Der Pressebericht vom 16. November 2026 stellt den Besuch von Mike Waltz in den Mittelpunkt der libanesischen Erwartungen. Die Zeitungen beschreiben eine dichte diplomatische Sequenz, ohne eine feste Lösung für die Post-FINUL anzukündigen. Sie widmen ihre Schlagzeilen auch Nawaf Salams Energiegesprächen in Katar und den Ergebnissen der Beirut Bar Association.

In seiner Ausgabe vom 16. November bringt An-Nahar amerikanische, saudische und türkische Bewegungen näher zusammen. Die Tageszeitung stellt sie jedoch nicht als gemeinsame Mission dar. Er betonte, dass jeder Besuch seinem eigenen Programm folgte. Bilal Erdogan absolvierte eine dreitägige Tour. Yazid ben Farhan kam am Samstag an, während Waltz am Sonntag dem Libanon beitrat.

An-Nahar sieht diese Nachfolge als erneute Aufmerksamkeit für Beirut, aber auch als Sorge für den Süden. Die Zeitung kündigt Gespräche mit wichtigen libanesischen Beamten und dem Armeekommandanten an. Es unterscheidet diese Ernennungen von Annahmen über eine zukünftige internationale Kraft. Die Perspektive eines Sinai-inspirierten Geräts bleibt in dieser Erzählung ein Diskussionspunkt.

Diplomatie: Wer würde die internationale Präsenz gestalten?

Nidaa al-Watan besteht in seiner Ausgabe vom 16. November auf den Klarstellungen, die Beirut verlangen würde, bevor es auf die amerikanischen Vorschläge reagiert. Die Zeitung bezieht sich auf eine Struktur, die ziviles und militärisches Personal vereint. Sie veröffentlicht keine unterzeichnete Vereinbarung. Die Fragen beziehen sich auf ihre Zusammensetzung, Befugnisse, Interventionsmethoden und Beziehungen zum Staat und zur Armee.

Die Tageszeitung stellt einen großen Unterschied zum Präzedenzfall Sinai fest: Ägypten und Israel haben einen Friedensvertrag abgeschlossen. Libanon und Israel kamen zu solch einer Schlussfolgerung nicht. Diese Unterscheidung begrenzt den Umfang eines manchmal zusammengefassten Vergleichs nur auf das Beobachterformat.

Nidaa al-Watan berichtet auch über die Worte eines Sprechers des Außenministeriums. Sie verbindet die Abrüstungsstufen der Hisbollah mit entsprechenden israelischen Maßnahmen. Dies ist die amerikanische Position, die von der Zeitung berichtet wird, nicht die Beobachtung, dass ein Rückzug oder eine Abrüstung bereits erreicht wurde.

Al-Joumhouria, in seiner Ausgabe vom 16. November, die in der redaktionellen Zusammenstellung enthalten ist, konzentriert sich auf libanesische Reserven. Eine ungenannte Zahl sagt, dass noch kein ausreichend spezifisches Projekt unter UN-Mandat entstanden ist. Die Tageszeitung beschreibt ein Bekenntnis zur Resolution 1701 und eine Präsenz der Vereinten Nationen. Diese Elemente bleiben den Gesprächspartnern der Zeitung zugeschrieben.

Der Unterschied zwischen diesen Lesungen betrifft daher den Grad des Fortschritts der Optionen, mehr als die Existenz des Problems. Ein Entwurf, auf den sich eine diplomatische Quelle bezieht, ist weder eine libanesische Akzeptanz noch ein vom Sicherheitsrat angenommenes Mandat.

Wirtschaft: in Doha, Verhandlungen und nicht Lieferung

In seinem Artikel, der am 15. November um 23:14 Uhr für die Ausgabe des nächsten Tages veröffentlicht wurde, beschreibt Ad-Diyar die elektrischen Diskussionen. Nawaf Salam und Joe Saddi besuchten Doha am Sonntag. Ihr Treffen mit dem katarischen Ministerpräsidenten umfasst mehrere Komponenten: Stromerzeugung, Gasversorgung und Infrastrukturprojekte.

Ad-Diyar erwähnt Kraftwerke, eine schwimmende Lager- und Regasifizierungseinheit sowie den Handel über Syrien. Die Zeitung bezieht sich auf die Verhandlungen über eine katarische Lieferung von Flüssiggas über 20 Jahre. Dieser Zeitraum bezieht sich auf den geplanten Vertrag und nicht auf ein Unternehmen, dessen Unterschrift erworben würde.

Die Tageszeitung berichtet über die Fortschritte, die Salam bei der Vorbereitung eines Abkommens zwischen den Regierungen angekündigt hat. Er widersetzte sich jedoch diesem politischen Vorstoß zur zeitlichen Begrenzung der Ausrüstung. Eine ungenannte Quelle schätzt, dass die Projekte mindestens 18 Monate lang keinen Strom produzieren würden. Diese Schätzung ist kein bestätigter vertraglicher Zeitplan. Kein Preis, garantiertes Volumen oder Datum der Inbetriebnahme kann abgezogen werden.

Lokalpolitik: Bar-getestete Allianzen

Die Ergebnisse vom Sonntag bieten einen weiteren Blickwinkel auf die Schlagzeilen vom 16. November. Die Auswahl der von Beirut 24 veröffentlichten Titel unterstreicht den Kontrast zwischen Ad-Diyar, der eine Überraschung hervorhebt, und Al-Akhbar, der auf dem Scheitern der Kandidaten der libanesischen Streitkräfte und Kataeb besteht. Dieses Vokabular ist Teil ihrer politischen Lesart des Stimmzettels.

Die vier im Verfahren zitierten gewählten Vertreter sind Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh, Maya Chehab und Wissam Eid. Diese teilweise Erneuerung des Vorstands muss von einer Wahl zum Stickman unterschieden werden. Bei der Abstimmung ging es nicht um den Ersatz von Imad Martinos.

Die Erinnerung an den Wahlprozess beleuchtet das Ergebnis. Vor der Wahl hatte Libnanews fünfzehn Kandidaten für vier dreijährige Amtszeiten identifiziert. Die libanesischen Streitkräfte, Kataeb und Future Current unterstützten die gleiche Gruppe: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab und Elie Klimos. Zwei Mitglieder dieser Gruppe sind unter den Gewählten, während die beiden Kandidaten, die direkt von den libanesischen Streitkräften und dem Kataeb unterstützt werden, nicht gewinnen.

Das Ergebnis als undifferenzierte Niederlage der gesamten Liste darzustellen, würde daher diese Nuance verschwinden lassen. Bou Tayeh, ein scheidendes Mitglied, das von der Free Patriotic Current unterstützt wird, findet einen Sitz. Die Wahl betrifft eine professionelle Institution und ihr eigenes Gleichgewicht; sie ist kein nationales Maß für die Wahlabsichten.

Regionale Beziehungen: Die Sicherheitsfrage in Damaskus

Die für Radio Liban vorbereitete und am 16. November von Al Montasher veröffentlichte Presseauswahl umfasste auch Ahmad Hajjar. Sie nimmt ihre Gespräche in Damaskus mit ihrem syrischen Amtskollegen Anas Khattab zur Kenntnis. Der Bericht hebt die Sicherheitszusammenarbeit, Grenzübertritte und syrische Gefangene im Libanon hervor.

Dieses Treffen unterscheidet sich von den Energieverhandlungen in Doha. Die Gegenüberstellung der beiden Bewegungen in den Zeitungen beweist keine globale Übereinstimmung zwischen diesen Hauptstädten. Die praktischen Modalitäten für die Koordinierung, wie die administrative oder gerichtliche Weiterverfolgung der genannten Fälle, müssen noch von den betreffenden Behörden festgelegt werden.

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