Explosion in Khiam: Schäden an Marjayoun

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Eine mächtige Explosion der israelischen Armee in Khiam im Südlibanon verursachte in der Nacht vom 22. auf Mittwoch, den 23. September 2026 in mehreren nahe gelegenen Orten erhebliche materielle Schäden. Die Explosion zerbrach Fenster, beschädigte Türen und verursachte Risse in Häusern in Jdeidet Marjayoun und Qlayaa. Die Marjayoun National School war ebenfalls betroffen. Die Verwaltung hat die Kurse vorübergehend eingestellt, um die Räumlichkeiten zu sichern und die zerstörten Fenster zu ersetzen.

Eine starke Explosion in Khiam kurz vor Mitternacht

Die Deflagration fand gegen Mitternacht in Khiam statt, einer Stadt im Bezirk Marjayoun in einem Gebiet im Südlibanon, das seit mehreren Monaten zahlreichen israelischen Militäroperationen ausgesetzt ist.

Nach Informationen, die am Mittwochmorgen verfügbar waren, führte die israelische Armee eine große Sprengoperation in der Stadt durch. Die Explosion erzeugte eine Schockwelle, die stark genug war, um über Khiam hinaus Schaden zu verursachen.

Seine Auswirkungen wurden in Jdeidet Marjayoun und Qlayaa, zwei Orten gegenüber Khiam beobachtet. Am Morgen entdeckten die Menschen zerbrochene Fenster und verschiedene Schäden an ihren Häusern.

In den ersten verfügbaren Informationen vom Mittwochmorgen wurden keine Berichte über Opfer gemeldet, die direkt durch die Explosion in benachbarten Orten verursacht wurden.

Auch das Ausmaß der materiellen Schäden blieb abzuschätzen. Erste Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Explosion nicht auf den unmittelbaren Umfang der Explosionsstelle beschränkt war.

Beschädigte Häuser in Marjayoun und Qlayaa

In Jdeidet Marjayoun und Qlayaa traf die Schockwelle mehrere Wohngebäude.

Der gemeldete Schaden umfasst Fenster, deren Fenster zerbrochen wurden. Einige Türen wurden auch zerrissen oder unter Druck bewegt. Risse erschienen an den Wänden mehrerer Häuser.

Dieser Schaden gibt einen Hinweis auf die Intensität der Explosion in Khiam. Schon ab dem Zeitpunkt der Detonation war der Atem stark genug, um Strukturen in den umliegenden Orten zu beeinflussen.

Die am Mittwochmorgen verfügbaren Informationen reichten jedoch nicht aus, um die genaue Anzahl der betroffenen Wohnungen zu ermitteln oder eine finanzielle Schätzung des Schadens vorzunehmen.

Die Folgen des Abschusses müssen daher noch in einer genaueren Bestandsaufnahme behandelt werden. Die Reparaturen betreffen sofort gebrochene Öffnungen und Gebäudeelemente, die ein Risiko für die Insassen darstellen.

Explosion in Khiam: die betroffene Nationalschule

Die unmittelbarsten Konsequenzen für das tägliche Leben wurden an der Marjayoun National School beobachtet.

Ein großer Teil der Fenster im Klassenzimmer wurde durch den Atem gebrochen. Das Vorhandensein von zerbrochenem Glas und die Notwendigkeit, Fenster zu reparieren, veranlassten die Verwaltung, die Gerichte vorübergehend zu unterbrechen.

Diese Maßnahme soll Schüler, Lehrer und Mitarbeiter während der Arbeit schützen.

Insbesondere muss die Schule beschädigte Fenster ersetzen, bevor sie die Schüler wieder unter normalen, sicheren Bedingungen aufnehmen kann. Konkrete Termine für die Wiederaufnahme der Kurse wurden in den ersten verfügbaren Informationen am Mittwoch nicht bekannt gegeben.

Die Aussetzung scheint somit in direktem Zusammenhang mit den durch die Explosion verursachten materiellen Schäden und nicht mit einer allgemeinen Entscheidung über die Schulen in der Region zu stehen.

Der Vorfall ereignete sich jedoch zu einem besonders heiklen Zeitpunkt, zu Beginn des Schuljahres, als Schulen im Südlibanon in einem instabilen Sicherheitsumfeld operierten.

Eine Welle des Schocks fühlte sich jenseits von Khiam

Die Geographie des Gebiets erklärt zum Teil, warum die Folgen der Explosion an mehreren Orten beobachtet wurden.

Khiam, Jdeidet Marjayoun und Qlayaa gehören zum gleichen geografischen Gebiet im Südosten des Libanon. Hochleistungsexplosionen sind somit mehrere Kilometer entfernt zu hören und zu spüren, insbesondere wenn sie durch die Sprengung von Gebäuden oder Infrastruktur entstehen.

Im Falle der Explosion, die sich in der Nacht vom 22. auf den 23. September ereignete, zeigen Schäden an Fenstern und Türen, dass die Druckwelle eine erhebliche Kraft beibehielt, die die nahe gelegenen bewohnten Gebiete erreichte.

Der Schaden an der Marjayoun National School zeigt auch die indirekten Folgen dieser Operationen. Selbst wenn eine Schule nicht der Ort der Explosion ist, kann der Atem bestimmte Räume vorübergehend unbrauchbar machen.

Die Priorität für die Schule besteht nun darin, die notwendigen Reparaturen vor der Wiederaufnahme der Bildungsaktivitäten durchzuführen.

Khiam im Zentrum der wiederholten Operationen im Jahr 2026

Die Explosion geschieht in einem Kontext hoher Spannungen in den Sektoren Khiam und Marjayoun.

Im Jahr 2026 war Khiam Schauplatz von Streiks, Bewegungen israelischer Streitkräfte und mehreren Zerstörungsoperationen. Gebäude und Infrastruktur in der Gemeinde haben während militärischer Operationen erhebliche Schäden erlitten.

Ebenfalls Anfang September gingen Berichte über israelische Panzerbewegungen östlich von Khiam und über Feuer in der Region ein. Andere Standorte im Südlibanon wurden gleichzeitig von Beschuss- und Sprengoperationen betroffen.

Am Morgen des 23. September wurde ein weiterer Effekt der nächtlichen Explosion in Khiam in der Region gemeldet: eine Unterbrechung der Stromversorgung in Gebieten wie Hasbaya, Shebaa und Arqoub.

Diese Elemente spiegeln Konsequenzen wider, die über den Ort militärischer Operationen hinausgehen. Infrastruktur, Wohnraum und jetzt eine Schule in Marjayoun können durch Aktionen in einer nahe gelegenen Stadt betroffen sein.

Heilmittel erforderlich, bevor die Kurse wieder aufgenommen werden

An der Marjayoun National School ist das unmittelbare Problem nun materiell und sicher.

Beschädigte Fenster sind zu reparieren und Glasabfälle zu entfernen. Die Verwaltung muss sicherstellen, dass die betreffenden Räume vor der Rückkehr von Studenten und Lehrkräften keine Gefahr mehr darstellen.

Die Dauer der Unterbrechung hängt daher vom Fortschritt dieser Arbeiten ab.

In den betroffenen Häusern in Jdeidet Marjayoun und Qlayaa sind auch die Bewohner mit den Folgen der Explosion konfrontiert. Der Ersatz von Fenstern und Türen ist der dringendste Eingriff, während Risse, die an einigen Wänden gemeldet werden, untersucht werden müssen, um ihre Schwere zu bestimmen.

Am Mittwochmorgen wurde noch keine umfassende Schadenszählung veröffentlicht.

Die Situation in diesem Sektor entwickelt sich daher weiter. Zukünftige Erkenntnisse müssen das Ausmaß der durch die Khiam-Explosion verursachten Schäden klären, während die Marjayoun National School auf den Abschluss der notwendigen Reparaturen wartet, um den Termin für die Wiederaufnahme der Kurse festzulegen.