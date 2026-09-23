Beirut: Festnahme nach tödlichem Steinwurf

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Die Geheimdienstabteilung der Internen Sicherheitskräfte (ISF) verhaftete am 22. September 2026 einen Mann, der verdächtigt wurde, wiederholt Steine auf Fahrzeuge geworfen zu haben, die im Gebiet der Sportstadt und auf der Achse zum Flughafen Beirut eingesetzt wurden. Einer dieser Steine hatte den 51-jährigen Mohammad Hamza am 12. September beim Fahren seines Fahrzeugs schwer verletzt. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen. Innenminister Ahmad al-Hajjar kündigte eine Verstärkung der Überwachung an, um weitere Vorfälle zu verhindern.

Mohammad Hamza nach Erhalt eines Steins getötet

Der Fall begann am 12. September 2026 auf dem Gebiet der Stadt des Sports in Beirut.

Mohammad Hamza, geboren 1975, fuhr in einem Renault Rapid, als ein großer Stein in Richtung seines Fahrzeugs geworfen wurde. Das Projektil traf und verletzte sich schwer.

Das Opfer starb nach Angaben der Internal Security Forces an den Folgen seiner Verletzungen.

Dieser Tod gab einer Praxis, die Autofahrer direkt aussetzt, eine besonders ernste Dimension. Ein Stein, der auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen wird, kann seine Insassen erreichen, die Windschutzscheibe brechen oder einen Kontrollverlust verursachen.

Nach dem Tod von Mohammad Hamza leitete der ISP Ermittlungen ein, um den mutmaßlichen Steinewerfer zu identifizieren und ihn zu verhaften.

Insbesondere versuchten die Ermittler, seine Bewegungen vor und nach den Ereignissen wiederherzustellen.

Ein Verdächtiger nach mehreren Tagen der Untersuchung identifiziert

Nach Informationen der ISPs stellte die Untersuchung fest, dass der mutmaßliche Täter zu Orten ging, an denen er Steine warf.

Er kam aus dem Sabra-Gebiet in Beirut an. Sobald er vor Ort war, zielte er Berichten zufolge auf im Umlauf befindliche Fahrzeuge, bevor er sofort ging, um der Suche zu entkommen.

Ermittlungen und Geheimdienstoperationen erlaubten es Polizeibeamten zunächst, ihre Berichte zu erstellen. Die zuständigen Einheiten verstärkten dann ihre Überwachung in Bereichen, die wahrscheinlich frequentiert werden.

Die Ermittler identifizierten schließlich einen libanesischen Staatsangehörigen, der nach seinen Initialen benannt wurde, A.F., geboren 1998. Der Mann arbeitet laut ISP in der Schrottsammlung.

Die Polizei behauptet auch, dass er sich nach dem Vorfall, der zum Tod von Mohammad Hamza führte, den Bart rasiert hatte. Die Ermittler sehen diese Änderung im Aussehen als einen Versuch, seinen Bericht zu ändern.

Neues Fahrzeug anvisiert 21. September

Der Fall beschränkte sich nicht auf den Todessteinwurf vom 12. September.

Nach Angaben der ISPs begann der Verdächtige neun Tage später erneut, während die Suche nach ihm noch andauerte.

Am 21. September warf er Berichten zufolge einen Stein auf ein anderes Fahrzeug in der gleichen Gegend. Diesmal wurden in der Pressemitteilung keine Todesfälle oder Verletzungen gemeldet. Das Auto erlitt jedoch materielle Schäden.

Diese neue Episode ereignete sich am Tag vor der Festnahme des Verdächtigen.

Nachdem er die Routen und Orte überwacht hatte, die er wahrscheinlich nehmen würde, befand sich am 22. September eine Patrouille der Geheimdienstabteilung in Sabra.

Daraufhin verhaftete ihn die Polizei.

Verdächtiger erkennt Steinwürfe

Während seines Vorverhörs gab der Mann zu, Steine im Bereich der Cité sportif geworfen zu haben, so die Pressemitteilung des FSI.

Er gab auch eine Erklärung für sein Verhalten. Er sagte den Ermittlern, dass er handelte, wenn er Schmerz und Anspannung fühlte, und dann fühlte er Erleichterung.

Der Verdächtige argumentierte auch, dass er nicht beabsichtigte zu töten.

Diese Aussagen in diesem Stadium stellen die Fassung dar, die die betroffene Person während der vorläufigen Untersuchung abgegeben hat. Sie allein erlauben es nicht, die strafrechtlichen Qualifikationen festzulegen, die letztendlich verwendet werden.

Die Ermittlungen werden unter Aufsicht der zuständigen Justiz fortgesetzt. Insbesondere muss sie die Umstände der verschiedenen Vorfälle und mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeiten genau festlegen.

Steinwürfe: Verstärkte Überwachung auf der Flughafenstraße

Auch das Innenministerium und die Gemeinden reagierten auf die Festnahme.

Minister Ahmad al-Hajjar bestätigte, dass die Geheimdienstabteilung die Person festgenommen hatte, die verdächtigt wurde, auf dem internationalen Flughafen Rafic Hariri in Beirut Steine auf Fahrzeuge geworfen zu haben.

Nach Angaben des Ministeriums gab der Verdächtige die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu. Die Ermittlungen stehen jedoch immer noch unter gerichtlicher Kontrolle, um alle Umstände und Beweggründe zu ermitteln.

Ahmad al-Hajjar kündigte hauptsächlich Maßnahmen an, um die Wiederholung solcher Taten zu verhindern.

Die internen Sicherheitskräfte müssen ihre Überwachung und Überwachung in der Nähe der Flughafenstraße verstärken. Ziel ist es, Autofahrer und Menschen, die diese Route nutzen, zu schützen.

Diese Überwachung ist besonders wichtig angesichts des Verkehrs auf der Straße von Beirut zu seinem internationalen Flughafen.

Zehn Tage zwischen dem Drama und der Verhaftung

Die Chronologie der Behörden ermöglicht es uns, drei Hauptphasen zu verfolgen.

Am 12. September wurde Mohammad Hamza von einem großen Stein getroffen, als er in seinem Fahrzeug das Gebiet der Sportstadt durchquerte. Dann erliegt er seinen Wunden.

Untersuchungen führen dazu, dass isps nach einem mann suchen, der von sabra geht und schnell geht, nachdem er autos anvisiert hat.

Am 21. September, obwohl er noch nicht verhaftet wurde, warf der Verdächtige angeblich einen neuen Stein auf ein Fahrzeug. Nur materielle Schäden werden diesmal gemeldet.

Am nächsten Tag, dem 22. September, rief eine Patrouille des Geheimdienstes Sabra nach einer Überwachungsoperation an.

Am 23. September kündigte das Innenministerium öffentlich seine Festnahme an und wies darauf hin, dass die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Flughafenstraße verstärkt würden.

Die gerichtliche Untersuchung muss nun alle dem Verdächtigen zugeschriebenen Fakten angeben, einschließlich der genauen Umstände des Steinwurfs, bei dem Mohammad Hamza getötet wurde, und des neuen Vorfalls, der am 21. September gemeldet wurde.

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Schlüsselwort:steinwürfe in Beirut

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Beschreibung:Ein Mann wurde in Beirut verhaftet, weil er Steine auf Autos geworfen hatte, von denen einer am 12. September zum Tod von Mohammad Hamza führte.

Auszug:Am 22. September 2026 verhafteten die Internen Sicherheitskräfte einen Mann, der verdächtigt wurde, wiederholt Steine auf Fahrzeuge in Beirut geworfen zu haben. Am 12. September erreichte ein großer Stein Mohammad Hamza, während er in seinem Fahrzeug im Bereich der Sportstadt unterwegs war. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen. Der Verdächtige gab die Steinwürfe während seines vorläufigen Verhörs zu, so der ISP.

Fünf alternative Titel:

Beirut: Festnahme nach tödlichem Steinwurf Flughafenstraße: Steinwerfer gestoppt Steinwurf in Beirut: Verdächtiger festgenommen Tod von Mohammad Hamza: Ein Mann in Sabra verhaftet Beirut: FSI stoppt Steinwerfer

Referenzen und Links

Generaldirektion der inneren Sicherheitskräfte, Pressemitteilung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, 23. September 2026.

Libanesisches Innen- und Gemeindeministerium, Erklärung von Minister Ahmad al-Hajjar, 23. September 2026.

National Information Agency, Erklärung des Innenministeriums, 23. September 2026.