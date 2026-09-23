Von Beirut bis zu den europäischen Gerichten: Welcher Fall steckt hinter dem neuen Finanzverfahren?

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Eine Indiskretion, die eine andere Dimension annimmt

Diskrete Informationen, die am 23. September 2026 in Beirut veröffentlicht wurden, beziehen sich auf Verfahren, die von einem offiziellen Finanzinstitut gegen derzeitige und ehemalige Beamte des Finanzsektors und wohlhabende Personen eingeleitet wurden. Die Akte wäre nicht nur libanesisch. Es würde Untersuchungen oder Verfahren durchkreuzen, die in mehreren europäischen Ländern durchgeführt werden.

Informationen geben keine Namen. Es wird auch nicht die Identität der für den Prozess verantwortlichen Institution angegeben. Diese Vorsichtsmaßnahme verbietet die förmliche Assoziation von Verfahren mit einem bestimmten Fall. Sie interveniert jedoch in einem viel präziseren rechtlichen Kontext, als es scheint. Mehrere Fälle, an denen der ehemalige Gouverneur der Bank des Libanon Riad Salamé, sein Bruder Raja Salamé, der ehemalige Chef der Bank Audi Samir Hanna und verschiedene Bankinstitute beteiligt sind, werden derzeit im Libanon und in Europa behandelt.

Ein weiteres Element verstärkt die Fragen. In einer vertraulichen Entscheidung der Sonderermittlungskommission der Libanesischen Zentralbank vom 18. September 2026, fünf Tage vor dieser Indiskretion, wurden libanesische Banken und Finanzinstitute angewiesen, die Konten und Vermögenswerte von elf Personen und zwei Unternehmen einzufrieren. Auch gegenüber den zuständigen Behörden wurde das Bankgeheimnis aufgehoben.

Die Liste enthält Riad Salamé, Raja Salamé und Samir Hanna. Dazu gehören auch Hassan Moukalled, André Mechantef, Bachir Mansour, Marianne Hoayek, Bassem Hout, Alaa Khawaja, Mohammad Hariri und Samara Kazzi. Zwei Unternehmen sind ebenfalls beteiligt: CTEX und V Limited Investment Inc. Sie sind jedoch Einzelpersonen und Entitäten, die mit mehreren separaten Dateien verbunden sind. Ihre Anwesenheit bei derselben Sicherstellungsentscheidung bedeutet daher nicht, dass sie in denselben Fall verwickelt wären.

Die zeitliche Nähe der beiden Informationen ist jedoch zu beachten. Bezieht sich das am 23. September genannte Verfahren auf diese Initiative der Libanesischen Zentralbank? Zu einer anderen von der Institution initiierten Aktion? Oder ein separates Gerichtsverfahren? Es gibt immer noch keine Antwort.

Riad Salamé und Samir Hanna, ein Fall, der sich auf den privaten Bankensektor erstreckt

Eine erste mögliche Annäherung betrifft den Fall gegen Riad Salamé und Samir Hanna, den ehemaligen Präsidenten der Bank Audi.

Am 10. August 2026 leitete die libanesische Justiz ein weiteres Verfahren gegen die beiden Männer in einem Finanzverfahren in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar ein. Zu den Anklagepunkten gehörten mutmaßliche Veruntreuungen, illegale Anreicherung, Geldwäsche und Korruption.

Nach den in diesem Verfahren veröffentlichten Beweisen umfassen die Untersuchungen Vorgänge, die zwischen 2010 und 2012 durchgeführt wurden. Im Ausland niedergelassene Strukturen werden in der Akte aufgeführt. Die von den Ermittlern gemeldeten Beträge überschreiten 250 Millionen US-Dollar für alle überprüften Transaktionen.

Dieses Verfahren ist aus einem anderen Grund wichtig. Es markiert den Eintrag eines ehemaligen Chefs einer großen Geschäftsbank in eine Finanzakte, die sich direkt auf Ermittlungen gegen den ehemaligen Gouverneur der Bank von Libanon bezieht.

Riad Salamé hat mehrere Jahre lang die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in den verschiedenen Verfahren angefochten. Samir Hanna genießt auch die Unschuldsvermutung. Er wurde nach diesem Verfahren gegen Kaution freigelassen. Es gibt daher keine endgültige Verurteilung, um die angeblichen Tatsachen als erwiesen darzustellen.

Aber die Datei eröffnet eine neue Frage. Untersuchungen zur libanesischen Finanzkrise beschränken sich nicht mehr nur auf die Bank des Libanon und ihren ehemaligen Gouverneur. Sie beginnen, die Beziehung zwischen der Zentralbank und einigen kommerziellen Bankakteuren direkter zu untersuchen.

Genau dies könnte der Formulierung « aktuelle und alte Finanzmanager » eine besondere Bedeutung verleihen.

Forry Fall, Europäische Untersuchungsmatrix

Der fortschrittlichste Fall in Europa bleibt für Forry Associates. Das auf den Britischen Jungferninseln registrierte Unternehmen wurde von Raja Salamé, dem Bruder des ehemaligen Gouverneurs, kontrolliert.

Europäische Ermittler vermuten, dass ein ab 2002 eingerichteter Mechanismus den Transit von mehr als 330 Millionen US-Dollar und etwa 5 Millionen Euro aus Provisionen im Zusammenhang mit Operationen der Bank of Lebanon ermöglicht hätte.

Der angebliche Mechanismus basierte auf Provisionen, die beim Kauf von Finanzprodukten von der Zentralbank gezahlt wurden. Diese Summen wurden dann an Forry Associates zurückgegeben, die als Vermittler präsentiert wurden. Europäische Forscher versuchen seit mehreren Jahren, den endgültigen Bestimmungsort dieser Mittel zu bestimmen.

Riad Salame forderte die Anklage heraus. Insbesondere behauptet seine Verteidigung, dass seine Vermögenswerte dank der beträchtlichen Einnahmen, die er vor seiner Ankunft als Chef der Bank of Lebanon erhalten hatte, aufgebaut worden seien. Raja Salamé war auch an verschiedenen Verfahren im Zusammenhang mit diesem Fall beteiligt, ohne dass aus den laufenden Ermittlungen eine endgültige Verurteilung abgeleitet wurde.

Die europäische Dimension ist unbestreitbar. Bis März 2022 ermöglichte die justizielle Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und Luxemburg das Einfrieren von rund 120 Millionen Euro an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Untersuchung.

In Deutschland wurden drei Immobilien in Hamburg und München sowie Immobilien und andere Vermögenswerte beschlagnahmt. Ihr Wert lag bei mehreren zehn Millionen Euro. In Frankreich waren zwei Pariser Immobilieneinheiten sowie Bankkonten beschlagnahmt worden. Auch in Monaco wurden Vermögenswerte eingefroren. In Luxemburg wurden rund 11 Mio. EUR auf mehreren Konten festgelegt.

Die Europäische Agentur für justizielle Zusammenarbeit hatte daraufhin mitgeteilt, dass die Hauptuntersuchung fünf Verdächtige betraf, die der Geldwäsche wegen angeblicher Veruntreuung libanesischer öffentlicher Gelder verdächtigt wurden.

Gerade dieser grenzüberschreitende Charakter macht es möglich, sich mit der Indiskretion vom 23. September in Einklang zu bringen. Aber diese Annäherung bleibt eine Hypothese.

HSBC Private Bank Switzerland gibt die Datei ein

Das Jahr 2026 brachte eine wichtige Entwicklung im Fall Forry. In Frankreich war die HSBC Private Bank Switzerland formell an der Untersuchung der Vermögenswerte von Riad Salamé und seiner Umgebung beteiligt.

Die französische Justiz untersucht die Rolle der Schweizer Bank in den von Forry verwendeten Finanzkreisläufen. Die Bank wurde wegen mehrerer angeblicher Finanzdelikte wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung angeklagt. Eine Anleihe in Höhe von 80 Mio. EUR wurde auferlegt.

Die französischen Ermittler glauben, dass Forrys Konto bei der Schweizer Bank eine wichtige Rolle beim Geldverkehr gespielt hat. Sie prüfen insbesondere Hunderte von Überweisungen und Kontrollen, die von der Institution durchgeführt werden.

HSBC berichtete, an der Untersuchung mitzuarbeiten, und wurde der untersuchten Tatsachen nicht für schuldig befunden.

Dieser Fall zeigt vor allem, dass sich die europäischen Verfahren in ihrer Natur verändern. Sie versuchen nicht mehr nur, den Ursprung des Erbes bestimmter libanesischer Beamter zu bestimmen. Sie untersuchen nun die mögliche Rolle der Finanzintermediäre, die die Mittel verarbeitet haben.

Diese Erweiterung könnte erklären, warum sich die libanesischen Informationen jetzt auf Finanzführer und wohlhabende Menschen beziehen und nicht nur auf eine Persönlichkeit.

Schweiz und Luxemburg: Parallelverfahren

Der Fall ist nicht auf Frankreich beschränkt. Die Schweiz führt auch Verfahren gegen HSBC Private Bank Switzerland durch. Insbesondere prüfen die Behörden die internen Kontrollen der Institution und das Verhalten bestimmter Mitarbeiter, die die Beziehungen zu Raja Salamé und Forry geleitet haben.

Luxemburg ist ein weiterer Aspekt. Insbesondere war ein ehemaliger Kundenoffizier von Riad Salamé beteiligt. Die Ermittler waren an Zahlungen interessiert, die sie persönlich vom ehemaligen Gouverneur erhalten hatten, während der Angestellte im Bankensektor arbeitete.

Dies zeigt, dass der libanesische Fall zu einer echten europäischen Netzwerkuntersuchung geworden ist. Die gleichen Ströme können in mehreren Ländern untersucht werden, da Konten, Unternehmen, Immobilien und Vermittler auf verschiedene Länder verteilt waren.

Die justizielle Zusammenarbeit ermöglicht dann die Wiedereinsetzung der Mittel. Genau das wäre bei einer ausschließlich libanesischen Untersuchung viel schwieriger.

Die Bank of Lebanon selbst war eine zivile Partei in den französischen Verfahren. Sein Gouverneur Karim Souaid wurde 2026 gehört. Er kündigte die Bereitschaft der Institution an, mit französischen Richtern zusammenzuarbeiten und die Interessen der Zentralbank und der Einleger zu verteidigen.

Diese Entwicklung ist wichtig. Sie stellt nun die Bank des Libanon nicht nur in den Mittelpunkt der untersuchten historischen Fakten, sondern auch unter den Akteuren, die Wiedergutmachung suchen.

Bank Audi France und Banque Richelieu France: eine weitere separate Untersuchung

Eine zweite europäische Spur muss von der Forry-Datei unterschieden werden.

Die französischen Gerichte leiteten Ermittlungen gegen die Bank Audi France und die Banque Richelieu France ein, die mit der Société Générale de Banque im Libanon und dem Bankier Antoun Sehnaoui in Verbindung standen.

Dieses Verfahren betrifft den Verdacht auf Kapitaltransfers außerhalb des Libanon während der Finanzkrise. Die Ermittler untersuchen unter anderem Tatsachen, die als Geldwäsche, Vertrauensmissbrauch, Verschleierung und Vereinigung von Kriminellen eingestuft werden können.

Dies ist nicht dasselbe wie der Fall Forry im Zustand der verfügbaren Informationen.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Die erste Gruppe betrifft hauptsächlich Provisionen, die Bank of Lebanon, Forry Associates und die Vermögenswerte von Riad und Raja Salamé. Die zweite betrifft die mögliche Rolle von Bankinstituten bei Kapitalbewegungen während der Krise, während libanesische Einleger allmählich den Zugang zu ihren Volkswirtschaften verloren.

Die betroffenen Institutionen und Personen genießen die Unschuldsvermutung. Die Einleitung einer Untersuchung führt nicht zu dem Schluss, dass die betreffenden Personen oder Institutionen illegale Überstellungen vorgenommen haben.

Aber die Existenz dieses zweiten Verfahrens erweitert den Kontext, in dem die Indiskretion vom 23. September gelesen werden muss, erheblich.

Wenn er sich auf Untersuchungen bezieht, die in « vielen europäischen Ländern » durchgeführt wurden, könnte er sich auf die Salamé-Akte beziehen. Wenn sie sich auf Finanzführer und große Vermögen bezieht, kann sie sich auch auf Untersuchungen im Private Banking-Sektor beziehen. Schließlich könnte er sich auf ein noch anderes Verfahren beziehen.

SGBL und Antoun Sehnaoui im Bereich französischer Untersuchungen

Der Name SGBL erscheint in diesem Zusammenhang wegen der Verbindungen zwischen der libanesischen Gruppe und Banque Richelieu Frankreich.

Die französischen Ermittler versuchen, die Rolle der verschiedenen Institutionen bei Operationen zu bestimmen, die während der kritischen Zeit der libanesischen Krise durchgeführt wurden. Die zentrale Frage ist der mögliche Kapitalabfluss zu einer Zeit, in der die Beschränkungen für Einleger immer strenger wurden.

Die gerichtliche Frage ist insbesondere, ob bestimmte Transaktionen eine Sonderbehandlung erhalten haben und, wenn ja, unter welchen Bedingungen sie genehmigt wurden.

Es wäre jedoch falsch zu schreiben, dass SGBL oder Antoun Sehnaoui für eine illegale Kapitalflucht verantwortlich sind. In diesem Stadium gibt es eine Untersuchung. Sie muss die Realität der Tatsachen und die möglichen Verantwortlichkeiten genau bestimmen.

Die gleiche Vorsichtsmaßnahme gilt für die Bank Audi France.

Diese Untersuchungen werden jedoch unerlässlich, um die neue juristische Phase der libanesischen Krise zu verstehen. Mehrere Jahre lang konzentrierte sich die Debatte auf die Verluste des Bankensystems und die Rückzahlung von Einlegern. Von nun an versuchen Richter auch, bestimmte individuelle Ströme zu rekonstruieren.

Das vertrauliche Einfrieren vom 18. September ändert die Lektüre der Akte

Die im Libanon fünf Tage vor der Indiskretion getroffene Entscheidung warf jedoch die meisten Fragen auf.

Am 18. September ordnete die Sonderermittlungskommission der Libanesischen Zentralbank das Einfrieren von Konten, Vermögenswerten, Vermögenswerten und Safes an, die direkt oder indirekt von elf Personen und zwei Unternehmen gehalten werden. Außerdem hob sie das Bankgeheimnis zugunsten der zuständigen Behörden auf.

Dazu gehören Riad Salamé, Raja Salamé, Marianne Hoayek und Samir Hanna. Andere Namen sind Hassan Moukalled und mehrere Personen oder Unternehmen, die mit finanziellen Angelegenheiten oder internationalen Sanktionen verbunden sind.

Diese Vielfalt verhindert, dass die Liste als Protagonisten eines einzigen Falls betrachtet wird.

Es zeigt jedoch eine Änderung des Ansatzes. Die Bank of Lebanon nutzt nun die Instrumente der Special Investigation Commission, um Vermögenswerte zu immobilisieren und den Zugang zu Finanzinformationen in mehreren sensiblen Fällen zu erleichtern.

Die Nähe zu den Informationen vom 23. September ist auffallend: ein offizielles Finanzinstitut, aktuelle oder ehemalige Beamte, wohlhabende Menschen und Dateien, die libanesische Grenzen überschreiten können.

Sie stellt jedoch keinen Identitätsnachweis zwischen den beiden Verfahren dar.

Die gleiche Frage hinter mehreren Untersuchungen: Wohin ging das Geld?

Die verschiedenen Akten haben eines gemeinsam: den Wiederaufbau der Finanzströme.

In Forry ist das Problem der Ursprung und das Ziel von Hunderten von Millionen Dollar in Provisionen. Im Fall von Riad Salamé und Samir Hanna untersuchen die Richter andere Transaktionen zwischen der Zentralbank und den Finanzstrukturen. In den französischen Untersuchungen zu Bank Audi France und Banque Richelieu France bezieht sich die Frage auf Kapitalbewegungen während der Krise.

Diese Fälle sind rechtlich getrennt. Sie beginnen jedoch, eine viel breitere Übersicht über die Beziehungen zwischen der Bank des Libanon, Geschäftsbanken, Finanzintermediären, ausländischen Unternehmen und Begünstigten bestimmter Überweisungen zu erstellen.

Diese Zuordnung könnte für Einleger entscheidend werden.

Seit 2019 beschäftigt die libanesische Debatte den Staat, die Bank des Libanon, Banken und Einleger regelmäßig mit der Verteilung der Verluste. Europäische Gerichtsverfahren fügen eine weitere Frage hinzu: Können einige der Beträge eingezogen und möglicherweise eingezogen werden?

Die rund 120 Mio. EUR an Vermögenswerten, die in Europa im Fall Libanon eingefroren wurden, zeigen, dass diese Hypothese nicht mehr nur theoretisch ist. Das Einfrieren bedeutet jedoch keine Rückerstattung. Die Gerichte müssen noch den Ursprung der Mittel und die Verantwortlichkeiten feststellen, bevor ein Einziehungsmechanismus in Betracht gezogen werden kann.

Ein neues Verfahren oder das Verbinden mehrerer Fälle?

Die Informationen vom 23. September bleiben daher von einer wesentlichen Zweideutigkeit umgeben.

Eine erste Hypothese wäre, dass sie sich direkt auf die jüngsten Initiativen der Bank des Libanon bezieht, einschließlich der Entscheidungen der Sonderuntersuchungskommission.

Zweitens bezieht sie sich auf den neuen Fall von Riad Salamé und Samir Hanna, von denen einige zu ausländischen Operationen und Strukturen führen können.

Eine dritte Linie wären europäische Verfahren in Bezug auf Banken und Kapitalbewegungen während der Krise.

Schließlich ist es immer noch möglich, dass die Indiskretion ein Verfahren betrifft, das der Öffentlichkeit noch unbekannt ist.

Es gibt derzeit keine Grundlage für die Wahl zwischen diesen Annahmen.

Aber der Zeitplan ist eng genug, um das Problem zu rechtfertigen. Am 18. September traf eine vertrauliche Entscheidung der Sonderuntersuchungskommission 11 Personen und zwei Unternehmen. Einige Tage später bezogen sich die Informationen hinter den Kulissen auf ein formelles Finanzinstitut, das Verfahren gegen Finanzbeamte und wohlhabende Personen eingeleitet hatte, mit Auswirkungen in mehreren europäischen Ländern.

Zwischen den beiden liegt nun die zentrale Frage:versammelt die Bank des Libanon im Libanon mehrere Söhne von Finanzuntersuchungen, die bisher zwischen Beirut, Paris, Genf, München und Luxemburg verstreut waren?

Die Antwort wird von den bevorstehenden gerichtlichen Übermittlungen, der Identität der Personen abhängen, die tatsächlich dem am 23. September genannten Verfahren unterliegen, und vor allem von den genauen Finanztransaktionen, die die Ermittler zu rekonstruieren versuchen.