Frankreich: Yossi Dagan, Chef der Siedler, kehrte zurück

Yossi Dagan, Vorsitzender des Regionalrats von Samaria, sagte, er sei letzte Woche bei seiner Ankunft in Frankreich abgelehnt worden. Eine französische diplomatische Quelle bestätigte ein administratives Verbot ihrer Rolle bei der Besiedlung der Westbank. Israel stellt die Maßnahme in Frage.

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Yossi Dagan, Präsident des Regionalrats von Samaria, der israelische Siedlungen im nördlich besetzten Westjordanland vertritt, wurde letzte Woche nach Angaben seines Büros die Einreise nach Frankreich verweigert. Der am Mittwoch, dem 11. November 2026, veröffentlichte Fall provozierte einen israelischen Protest. Eine französische diplomatische Quelle bestätigt die Existenz eines administrativen Verbots auf dem Territorium, das auf die Person abzielt, die für seine Rolle in der Kolonisation verantwortlich ist.

Eine Weigerung an der Grenze offenbarte sich einige Tage nach den Tatsachen

Laut dem Kommuniqué seiner Dienstei24NEWSYossi Dagan ging nach Paris, um französische Abgeordnete zu treffen. Als die Pässe überprüft wurden, führten Agenten ihn Berichten zufolge in die Ferne, um ihn zu befragen, bevor er ihm mitteilte, dass er nicht in das Land einreisen könne.

Sein Büro erklärte, dass die von einem französischen Beamten vorgelegten Dokumente sich auf seine Funktionen, seine Beteiligung an der Entwicklung von 35 Siedlungen im Westjordanland und seine Unterstützung für die Wiederherstellung der israelischen Siedlungen in Gaza bezogen. Diese Details der Grenzpflege kommen aus seiner Umgebung. Sie stellen keine Veröffentlichung der französischen Verwaltungsentscheidung dar.

Die Chronologie muss vom Datum der Ankündigung unterschieden werden: Die Reise stammt aus der Woche vor dem 11. November. In der von den Medien zitierten Pressemitteilung wird kein konkretes Datum angegeben. Nach seinen Diensten trat Dagan dann Prag bei, wo er tschechische Politiker traf.

Französische Diplomatie bestätigt Verbot

Eine französische diplomatische Quelle befragt vonAl-Monitorbestätigt, dass Dagan einem verwaltungstechnischen Einreiseverbot nach Frankreich unterliegt. Sie beruft sich auf ihre aktive Rolle bei der Umsetzung der Siedlungspolitik im Westjordanland und erinnert an die französische Position: Diese Politik verstößt gegen das Völkerrecht und gefährdet die Zwei-Staaten-Lösung.

Diese Bestätigung bezieht sich auf die Maßnahme gegen Dagan und ihren allgemeinen Zweck. Sie gibt weder das Datum ihrer Unterschrift noch alle Umstände der Flughafenkontrolle an. Die vorliegenden Informationen ermöglichen es somit, die Existenz des Verbots festzustellen und gleichzeitig die detaillierte Darstellung der Zurückweisung dem Büro des israelischen Beamten zuzuweisen.

Israel verurteilt politische Entscheidung

Das israelische Außenministerium bezeichnete die Maßnahme als « völlig inakzeptabel », heißt es in seiner Erklärungdie Zeiten IsraelsEr stellte Dagan als gesetzestreuen gewählten Kandidaten dar und beschuldigte Frankreich, aus politischen und ideologischen Gründen zu handeln.

Die israelische Diplomatie kündigte an, die französische Regierung um Erklärungen zu bitten und die Folgemaßnahmen in Betracht zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt ist diese Ankündigung keine wirksame Vergeltungsmaßnahme. Dagan seinerseits verteidigte sein Engagement für die Kolonien in Erklärungen, die von seinen Diensten verbreitet wurden.

Was ein Verwaltungsverbot abdeckt

Das französische Recht sieht eine gesonderte strafrechtliche Verurteilung vor. Lartikel L321-1 des Kodex für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern und das Asylrechtermöglicht ein Verwaltungsverbot gegen einen Ausländer, der sich normalerweise nicht in Frankreich aufhält und sich außerhalb des Hoheitsgebiets befindet, wenn seine Anwesenheit eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit oder die internationalen Beziehungen Frankreichs darstellen würde.

Artikel L321-2 sieht eine grundsätzlich begründete schriftliche Entscheidung unter Berücksichtigung von Sicherheitserwägungen vor. Dieser Rechtsrahmen erklärt die Art des angekündigten Tools, erlaubt aber nicht die Rekonstruktion der individuellen Datei von Dagan. Keines der konsultierten Elemente rechtfertigt es, die Zurückweisung als Festnahme im Zusammenhang mit einem Strafbefehl oder als Vollstreckung einer gerichtlichen Verurteilung darzustellen.

Kolonisierung im Zentrum des Streits

Französische Beschränkungen für Siedlungsakteure beginnen nicht mit diesem Fall. Am 13. Februar 2024 kündigte Paris Verbote gegen 28 israelische Siedler wegen Gewalt gegen Palästinenser in der Westbank an, wie von den israelischen Behörden berichtetReutersDieser Präzedenzfall erlaubt es jedoch nicht, die Gründe für jeden Fall gleichzusetzen oder Dagan die gegen die Betroffenen vorgebrachten Handlungen zuzuschreiben.

In seinergutachten vom 19. juli 2024Der Internationale Gerichtshof hat die fortgesetzte Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten für rechtswidrig erklärt. Insbesondere erklärte sie, dass Israel jede neue Siedlungstätigkeit einstellen und Siedler evakuieren sollte. Diese Stellungnahme, die sich mit staatlichen Verpflichtungen befasst, ist keine individuelle strafrechtliche Verurteilung von Dagan.

Der aktuelle Streit steht somit zwei expliziten Lesarten der Maßnahme gegenüber: Paris beruft sich auf die Teilnahme an einer völkerrechtswidrigen Politik, während Israel eine Einschränkung eines gewählten Beamten für seine politischen Aktivitäten anprangert. Die französische Entscheidung ergänzt die bereits dokumentierten Spannungen um dieeuropäische sanktionen im zusammenhang mit siedlungenohne von sich aus ein allgemeines einreiseverbot gegen israelische beamte festzulegen.

Archivfoto: Yossi Dagan vor Nablus, 31. Mai 2026. DedaSasha /Wikimedia Commons, lizenzCC BY-SA 4.0Größere Version von Wikimedia Commons ohne weitere Änderungen.

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