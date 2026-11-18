Berlin unterstützt seinen Beitrag zur europäischen Mission im Libanon. Im Süden bestehen weiterhin Bedrohungen. Baabda untersucht Strom, BDL reduziert etwas Interesse. In Frankreich stimmt der Senat über den Sozialhaushalt ab. Die Debatte über Siedlungen rückt näher. Brüssel schafft ein Büro, um die Umsetzung europäischer Sanktionen zu stärken.

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Donnerstag, 19. November 2026, Mitternachtsausgabe in Beirut.Deutschland unterstützt seinen Beitrag zur künftigen europäischen Mission im Libanon, während die Spannungen im Süden weiterhin im Mittelpunkt der Sicherheitsagenda stehen. In Paris hat der Senat den Sozialversicherungshaushalt in erster Lesung verabschiedet. Ein Vorschlag für Siedlungsprodukte steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der Nationalversammlung. Brüssel richtet ein neues Sanktionsbüro ein.

Berlin bereitet seinen Beitrag zur europäischen Mission im Libanon vor

Die Bundesregierung hat am Mittwoch, den 18. November ihre Beteiligung an der EUSM Libanon, der europäischen Mission zur Unterstützung der libanesischen Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen, genehmigt. Berlin stellt bis zu 15 Polizei- und Zollbeamte für seine zivile Komponente zur Verfügung. Die Bundeswehr muss auch eine begrenzte Anzahl von Personal für die Ausbildung der libanesischen Marine zur Verfügung stellen, ohne dass im Kommuniqué eine Angabe gemacht wird.

Diese nationale Entscheidung bedeutet nicht, dass bereits Personal eingesetzt ist. Die Entscheidung über den Start der Mission könne frühestens im Dezember getroffen werden. Der Rat der Europäischen Union hat die EUSM am 12. Oktober zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren mit einem gesonderten Beschluss über ihre Inbetriebnahme nach der operativen Planung eingerichtet.

Die Mission kombiniert Beratung und Ausbildung zum Wohle der Streitkräfte und der inneren Sicherheitskräfte. Sie sollte nicht als Eingreiftruppe oder als Ersatz für UNIFIL betrachtet werden.

Südlibanon: Israelische Drohungen und Operationen behauptet

Israels Verteidigungsminister, Israel Katz, drohte am Mittwoch, die besetzten Gebiete im Libanon im Falle einer Eskalation zu erweitern. Sie verband den israelischen Rückzug mit der Entwaffnung der Hisbollah. Dies ist eine politische und militärische Position, nicht die Beobachtung eines neuen territorialen Fortschritts.

Die israelische Armee kündigte auch die Zerstörung einer Untergrundstruktur an, die sie der Hisbollah im Har Dov-Gebiet zuschreibt. Darin heißt es, dass Brigade 810 und die Yahalom-Einheit in den 24 Stunden vor ihrer Erklärung vom 18. November intervenierten. Die Zugehörigkeit und Nutzung der Einrichtung werden in den verfügbaren Elementen nicht unabhängig voneinander bestätigt. Es gibt keinen verifizierten menschlichen Bericht, der diese Ankündigung begleitet.

In Baabda, Katar und Strom im Programm

Joseph Aoun und Nawaf Salam trafen sich am Mittwochmorgen in Baabda. Dem Bericht des Ratsvorsitzes zufolge stellte der Premierminister die Ergebnisse seines Besuchs in Katar und die Fortschritte in der Elektrofrage vor. Der Austausch konzentrierte sich auch auf die Notwendigkeit, den Libanon vor regionalen und internationalen Polarisierungen zu schützen.

Die Pressemitteilung enthält keinen unterzeichneten Vertrag, kein zusätzliches geliefertes Stromvolumen oder das Datum der Inbetriebnahme. Das Treffen stellt somit eine Phase der Konsultation dar, ohne dass eine Verbesserung des Angebots für Haushalte und Unternehmen geschätzt werden kann.

Bank of Lebanon: ein Rückgang der Zinssätze, nicht die Haupt

Das Interim Circular 782 der Bank of Lebanon vom 13. November sieht ab dem 1. Januar 2027 einen Abschlag von 95 Prozent auf die Zinsen für bestimmte Fremdwährungsbankinvestitionen bei der Zentralbank vor. Dazu gehören Termineinlagen und Einlagenzertifikate in Fremdwährung, die von im Libanon tätigen Banken gehalten werden.

Die 2026-Regel sieht bereits eine 90-prozentige Reduzierung vor. Der Restanteil der Referenzzinsen steigt somit von 10 % auf 5 %. Zahlungen bleiben in nicht frischen Konten erfasst. Diese Bestimmung betrifft die Vergütung der Investitionen der Banken bei der BDL: Sie kündigt keinen neuen Rabatt von 95% auf die Haupteinlagen von Privatpersonen an.

Frankreich: Senat verabschiedet PLFSS, Verfahren geht weiter

Am Mittwoch verabschiedete der französische Senat das Gesetz zur Finanzierung der Sozialversicherung für 2027. Die öffentliche Stimmzettelzahl 118 verzeichnet 201 Stimmen dafür, 124 dagegen und 15 Enthaltungen oder 325 abgegebene Stimmen.

Diese Abstimmung betrifft die erste Lesung im Senat. Er stellt nicht die endgültige Annahme des Haushaltsplans oder sein Inkrafttreten dar. Der Text wurde in der Nationalversammlung am 23. Oktober abgelehnt, bevor er an den Senat weitergeleitet wurde. Die angenommenen Bestimmungen unterliegen weiterhin dem parlamentarischen Verfahren.

Produkte der Kolonien: eine Debatte in der Versammlung an diesem Donnerstag eingeschrieben

Ein Gesetzentwurf zum Verbot der Einfuhr und Vermarktung von Produkten aus israelischen Siedlungen in die besetzten palästinensischen Gebiete steht auf der Tagesordnung der Nationalversammlung am 19. November. Der Text wurde am 9. November im Ausschuss angenommen. Seine Aufnahme in die Tagesordnung greift dem Ergebnis der Aussprache oder der endgültigen Annahme nicht vor.

Diese französische Initiative muss von den bestehenden europäischen Vorschriften unterschieden werden: Die Angabe des Ursprungs der Produkte und ihr Ausschluss von Zollpräferenzen stellen an sich kein allgemeines Verkaufsverbot in der gesamten Europäischen Union dar.

Brüssel errichtet ein Europäisches Sanktionsamt

Am 18. November kündigte die Europäische Kommission die Einrichtung eines Büros zur Stärkung der Umsetzung der Sanktionen der Union an. Seine Umsetzung ist für den 16. Januar 2027 geplant. Der schwedische Diplomat Lars Danielsson wird am 6. Februar seinen Posten als europäischer Gesandter für Sanktionen antreten.

Die Ankündigung betrifft die Organisation und Anwendung des europäischen Systems. Sie darf nicht als neue Liste sanktionierter Personen oder Unternehmen vorgelegt werden.

Cover: Libanesisches Parlament in Beirut, ein Archivfoto, dessen Drehdatum nicht festgelegt ist. Institutionelle Illustration, keine Szene, die am 19. November fotografiert wurde. © François el Bacha / Libnanews.

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