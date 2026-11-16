Shabaa und Zawtar West, Wiederaufbau und post-FINUL: der Punkt im Libanon. International verhandelt die COP31 über ihr erstes Projekt und Peking kündigt einen Dreiergipfel an. In Frankreich geht die soziale Debatte dem Streik vom 17. November voraus. Die Mitternachtsausgabe ist um 1:37 Uhr Beiruter Zeit aus.

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Nachtausgabe vom Dienstag, 17. November 2026. Mitternachtsschicht um 1:37 Uhr Beiruter Zeit.Die in dieser Synthese gesammelten Informationen wurden am Montagabend, dem 16. November, verifiziert. Im Vordergrund: Shebaa und Zawtar West im Südlibanon, Wiederaufbau und Post-FINUL. In der Welt eröffnen die Klimaverhandlungen und der in Shenzhen angekündigte Gipfel neue Treffen. In Frankreich geht die Präsidentschaftsdebatte einem Tag der sozialen Mobilisierung voraus.

Shebaa: Ein israelischer Anspruch und Forderungen nach Garantien

Im Südlibanon behauptet die israelische Armee, in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Männer im Gebiet von Shebaa festgenommen zu haben. Sie sagt, dass sie von ihren Sicherheitsdiensten interviewt werden. Seine Erklärung stellt sie als Mitglieder der libanesischen Hisbollah-Brigaden vor, aber diese Mitgliedschaft wird nicht unabhängig verifiziert. Er nennt ihre Namen nicht. Auf libanesischer Seite bat die Nationale Menschenrechtskommission um Einzelheiten zum Schicksal der Brüder Asaad und Mohammad Hamdan, die Berichten zufolge aus ihren Häusern gebracht worden waren. Sie forderte Zugang zu ihren Familien, einem Anwalt und dem Roten Kreuz. Der israelische Anspruch ergänzt die Informationen vom Montag; Es beschreibt keine zweite Operation, die am Abend stattfand.

Zawtar West: Die Armee leugnet und behauptet, ihre Missionen fortzusetzen

Auch im Süden verweigerte das libanesische Armeekommando Informationen über Zawtar West und die Pilotgebiete. Sie behauptet, ihre Sicherheitsmissionen in Übereinstimmung mit den bestehenden Vereinbarungen fortzusetzen und die Rückkehr der Bewohner trotz der fortgesetzten israelischen Angriffe zu begleiten. Diese Pressemitteilung kommt nicht zu dem Schluss, dass die gesamte Region sicher ist. Lokale Einschränkungen und Reiseanweisungen sind weiterhin einzuhalten.

Walzer und die Post-Finul: Positionen, keine Vereinbarung

Auf diplomatischer Ebene rückte Mike Waltzs Besuch in Beirut die Abrüstung der Hisbollah und die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden in den Vordergrund. Nach seinem Treffen mit Nabih Berri forderte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen eine freiwillige Übergabe von Waffen an den Staat. Nawaf Salam verteidigt eine internationale Präsenz unter dem Mandat des Sicherheitsrates und einen Zeitplan, der den israelischen Rückzug, die staatliche Autorität und die Überprüfung der Verpflichtungen verbindet. Auf der Grundlage dieser Erklärungen kann kein neues Abrüstungsabkommen oder alternative Vereinbarungen für die UNIFIL in Betracht gezogen werden.

Weltbank: Vorbereitung auf Wiederaufbau und Wiederherstellung von Krediten

Für den Wiederaufbau bereitet die Weltbank einen Partnerschaftsrahmen mit dem Libanon für die nächsten fünf Jahre vor. Anna Bjerde, ihre Generaldirektorin für Operationen, kündigte nach einem Treffen mit Finanzminister Yassine Jaber an. Sie erwähnte auch eine mögliche Verlängerung des LEAP-Nothilfeprojekts. Dies ist kein neuer Umschlag bereits genehmigt. Die Beträge, der Zeitpunkt und die Einzelheiten einer etwaigen Verlängerung sind noch festzulegen. Sie betonte auch die Behandlung der Bankenkrise und den Zugang von Unternehmen zu Krediten.

COP31: Textentwurf ohne Konsens

In Antalya treten die COP31-Verhandlungen in eine entscheidende Phase. In einem ersten Beschlussentwurf wird vorgeschlagen, die Freisetzung fossiler Brennstoffe zu beschleunigen. Der Text bezieht sich auch auf eine erhöhte Finanzierung für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Der Vorsitz der Konferenz stellt fest, dass diese erste Fassung keinen Konsens widerspiegelt. Einige Vorschläge können daher vor der endgültigen Vereinbarung geändert oder gestrichen werden. Diese Verhandlungsgrundlage muss von einer Verpflichtung aller Staaten unterschieden werden.

Shenzhen: Dreiergipfel für Donnerstag angekündigt

Eine weitere internationale Veranstaltung: Peking kündigt einen Gipfel an, an dem Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin am Donnerstag, den 19. November in Shenzhen teilnehmen. Chinas Außenministerium betont globalen Frieden und strategische Stabilität. Atomfragen und der Iran gehören zu den Themen, die auf amerikanischer Seite erwähnt werden, ohne eine detaillierte gemeinsame Agenda. Die Ankündigung eines Treffens bedeutet nicht, dass bereits eine Einigung erzielt wurde.

Frankreich: Soziale Debatte und Disruption Dienstag

In Frankreich stand die Präsidentschaftsdebatte am Montagabend den Vorschlägen von fünf Kandidaten für teures Wohnen und Wohnen gegenüber. Der Austausch umfasste Steuern, Löhne, Familienunterstützung, Mieten und Bau. Diese Kampagnenvorschläge sind keine Maßnahmen, die in Kraft getreten sind. Am Dienstag wird die soziale Mobilisierung auch zu Anpassungen an bestimmten Zügen und RER führen. Pariser Bahnhöfe müssen um 11 Uhr Pariser Zeit durch präfekturelle Entscheidung schließen. Passagiere müssen ihre gesamte Reise und die Verbindungen sowohl auf dem Weg als auch auf dem Rückweg überprüfen.

MEA: A321XLR in Beirut erwartet

Middle East Airlines erwartet am Dienstag ihren ersten Airbus A321XLR in Beirut. Die angekündigte Ankunft ist es nicht wert, eine neue Linie zu starten oder die erste kommerzielle Rotation zu bestätigen. Zeitpläne und Ziele bleiben mit dem Unternehmen zu folgen. Zukünftige Entwicklungen werden in den Ausgaben und Regie von Libnanews verfolgt.

Foto von Archiven: die Blaue Linie in Ras Naqoura. Datum der Schießerei nicht angegeben; Foto in der Bank seit August 2019. François el Bacha / Libnanews. Geografische Darstellung, kein Ereignis vom 16. November.

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